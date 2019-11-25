«Красная цена», «Каждый день», «Просто»: может ли дешевое быть качественным?

Мы часто с сомнением относимся к товарам собственных торговых марок (например, «Каждый день», «Просто», «Первым делом», «Красная цена» и пр.), считая эти продукты дешевыми, и, соответственно, некачественными. Тем не менее, они часто становятся лидерами рейтингов исследований Роскачества. Да и на полках залеживаются редко.

В чем заключается феномен продуктов собственных торговых марок (СТМ), где производятся и чем отличаются от других торговых марок, рассказали эксперты Роскачества.

Хорошие продукты вызывают привыкание

На сегодняшний день товары СТМ покрывают едва ли не всю потребительскую корзину — от продуктов питания до предметов гигиены. При этом такие товары можно встретить в разных ценовых сегментах.

Например, бренд «Маркет» сети «Перекресток» охватывает все фуд-категории и ориентирован на среднеценовой сегмент. «Зеленая линия» той же торговой сети представляет ассортимент продуктов с натуральным составом и ультракоротким сроком годности. Они созданы для людей, ориентированных на ЗОЖ, и, как правило, эти продукты выше среднего ценового сегмента.

- Подобные продукты позволяют обеспечивать торговым сетям независимость от брендов-поставщиков, что позволяет предоставить покупателям более низкие цены или уникальный продукт, – отметил Илья Власенко, директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Например, сеть предлагает молоко, которое доступнее по цене, но по вкусу и качеству не уступает другим крупным брендам. Очевидная выгода — для нас экономия, для торговых сетей — лояльность, то есть любовь покупателей к одному бренду и одной торговой сети.

Дешевое тоже бывает лучшим

Но и среднеценовые и дешевые продукты СТМ зачастую не уступают крупным брендам. Например, все проверенное Роскачеством подсолнечное масло торговых марок сетей соответствовало всем обязательным требованиям – не было найдено ни одного отклонения по качеству и безопасности.

Крупы (рис, гречка) собственных торговых марок также имели высокий рейтинг по итогам исследований Роскачества. Аналогичная ситуация сложилась и в категориях клюквенного морса и яблочного сока. Примечательно, что ряд продуктов СТМ даже превзошел по качественным характеристикам глобальные бренды: например, недорогие креветки Fish House оказались лучше нескольких более дорогих торговых марок. Молоко «Каждый день» низкого ценового сегмента также получило 5 баллов по итогам исследований.

МЕЖДУ ТЕМ

По данным потребительской панели GfK, доля СТМ «первой цены» падает, с марта 2018 года по тот же период 2019 года данный сегмент потерял 11% от общей доли товарооборота собственных марок. При этом премиум-сегмент СТМ за этот же промежуток времени прибавил 18% в товарообороте.

Миф: «Такие товары — это дешевая отбраковка»

Существует еще одно важное заблуждение покупателя, что СТМ – это неликвидный продукт производителя, который сети закупают дешевле оптовой цены.

- На самом деле продукт СТМ почти всегда производится по заказу торговой сети у тех же предприятий, что производят и продукцию для своих частных марок, зарекомендовавших себя на рынке, - поясняют эксперты Роскачества. - То есть качество продуктов СТМ просто не может быть повсеместно низким, ведь многие продукты, независимо от их упаковки, производят на одних мощностях и из одинакового сырья.

На сегодняшний день многие СТМ производятся и на собственных предприятиях, но это встречается реже. Например, в торговой сети «Магнит» выпускают различную продукцию на 15 своих производствах. При этом существует и практика производства свежей продукции в собственных цехах гипермаркетов: например, выпечка хлеба, копчение мяса или рыбы, производство кулинарии или готовых блюд.

- Объем продаж СТМ постоянно растет: сейчас доля продукции СТМ в различных торговых сетях достигает в динамике от 5 до 15%, количество собственных торговых марок у каждой сети измеряется десятками, и эта доля будет расти, – отметили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

ВМЕСТО ВЫВОДА

Как поясняют эксперты, продукты СТМ, скорее гарантия неплохого качества, несмотря на низкую цену. Ведь по сути, выпуская продукты по низкой цене, торговые сети в первую очередь завоевывают лояльность потребителя и определенную независимость от сторонних поставок.