Отчим бил: Жанна Агузарова разорвала связь с мамой 30 лет назад

Богиня эпатажа, марсианка, девушка с другой планеты - как только не называют Жанну Агузарову. Сама звонкоголосая певица давно ведет затворнический образ жизни. Кроме этого, она долгое время не поддерживает связь с самым близким человеком - своей мамой.

Не так давно Жанна Агузарова вышла в люди. Певица выступила на концерте, посвященном 50-летию группы Стаса Намина "Цветы", и поразила публику своим внешним видом. За последние годы вокалистка сильно изменилась. Настолько, что при виде звезды многие ахнули. Ни единой морщинки. Вот только публика обратила внимание на слишком пухлые губы артистки и неестественное положение бровей

По словам пластического хирурга Игоря Белого, певица поработала над лицом. "Точно проводились мелкие косметические мероприятия. Если не учитывать, насколько высоко была сформирована прическа, то видно, что проводился лифтинг в губах. Положение бровей неестественно. В принципе часто пытаются добиться специфического эффекта, когда хотят сделать, как лучше", - рассказал эксперт в эфире программы "Звезды сошлись".

Он напомнил о солидном возрасте Агузаровой. Как известно, в июле нынешнего года ей исполнилось 57 лет. "Никто ведь не отменял старение, поэтому какие-то моменты хирургического лифтинга, по всей видимости, выполнялись", - предположил пластический хирург.

В свою очередь, двоюродная сестра исполнительницы по имени Зарема заявила, что рада успехам родственницы. "Она сама всего добивалась в своей жизни. И добилась", - заявила женщина.

andreduvan "Ты, только ты!" А точнее Она! Жанна Агузарова

А потом внезапно обратилась к ней: "Жанна, нам от тебя ничего не нужно. Но если тебе будет плохо, то вспомни о родных".

Отметим, у Жанны Агузаровой нет ни мужа, ни детей. Более того, певица порвала все связи с родными. Зарема сообщила, что ее звездная родственница много лет не общается с мамой. "Ее директор не дает ее номер. Она живет как жемчужина в раковине. Жанна с мамой родной не поддерживает отношений уже больше 30 лет", - сокрушается женщина.

Зарема назвала причину затяжного конфликта вокалистки и ее мамы. Когда от рака горла умер отец Агузаровой, то ее родительница сошлась с другим мужчиной: "Он бил Жанну. Она обиделась на маму. Сейчас ее маме 81 год. Как уехала из дома поступать в Москву, так и не общается. Она ни с кем не разговаривает".

Более десяти лет назад Жанна Агузарова заявляла о своем внеземном происхождении. Мол, на Земле она временно. Ее дом - Марс. Певица демонстрировала свои космические рисунки и показывала часы, по которым контролирует погоду во Вселенной. У певицы сложная судьба. На пике своей карьеры она на восемь лет уехала жить в Америку. Там пела в ресторанах, работала ди-джеем и, по слухам, даже была водителем у звезд Голливуда. Вернувшись в Россию, вокалистка выступает в клубах и на корпоративах. Говорят, ей хорошо платят. По некоторым данным, сумма гонораров может достигать трех миллионов рублей.