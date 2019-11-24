2019-11-24T22:10:03+03:00
Звезды

«Во все тяжкие»: Пригубив рюмку водки, Алибасов предложил Калашниковой уединиться

Бывшую невесту Прохора Шаляпина смутило предложение продюсера
Игорь ПОЛЯКОВ
Поделиться:
Алибасов предложил Калашниковой уединитьсяАлибасов предложил Калашниковой уединитьсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

История про отравление «Кротом» Бари Алибасова по накалу страстей напоминала «Санта-Барбару». Сначала продюсер случайно выпил злосчастную жидкость, потом загремел по «Скорой» в больницу, где долгое время от него не было вестей. Тут же появились слухи, что Бари Каримович чуть ли не на смертном одре. Обсуждалось даже завещание. Мол, предчувствуя скорый уход, рулевой шоу-группы «На-на» решил огласить последнюю волю, чтобы потом никто не ссорился из-за его наследства. Затем был громкий эфир у Андрея Малахова, куда Алибасов, посмеявшись над всеми, приехал на инвалидной коляске, с которой специально свалился. Потом уже пересел в нормальное кресло и долго рассуждал на разные темы: от медицины до российской эстрады. Тогда-то поклонники Бари Каримовича заподозрили, что возможно, история с «Кротом» была в большей мере спектаклем. Продюсер прекрасно выглядел и не был похож на больного.

На ужине одной из музыкальных премий Алибасов спокойно пил водочку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На ужине одной из музыкальных премий Алибасов спокойно пил водочкуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сейчас, когда шумиха поутихла, Алибасов ведёт себя, словно и не было трагедии с отравлением. Так на ужине одной из музыкальных премий Алибасов спокойно пил водочку.

Бывшую невесту Прохора Шаляпина смутило предложение продюсера Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывшую невесту Прохора Шаляпина смутило предложение продюсераФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хотя при таком ожоге пищевода вряд ли можно позволить себе подобное «зелье».

Алибасов ведёт себя, словно и не было трагедии с отравлением Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алибасов ведёт себя, словно и не было трагедии с отравлениемФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я подошла к Бари Каримовичу, пожелала ему здоровья, - рассказывает певица Анна Калашникова, с которой продюсер столкнулся на премии. - Он в шутку предложил уединиться, мол, после больницы интерес к красивым девушкам не пропал. Но я была с ним строга: напомнила, что у меня есть молодой человек, а у него есть жена Лидия Николаевна Шукшина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Бари Алибасов: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Диетолог рассказала, как сделать завтрак полезным
Участник детского «Евровидении» от Казахстана Ержан Максим занял второе место
Участники детского «Евровидения» от России заняли 13-е место
Победителем детского «Евровидения-2019» стала певица из Польши Вики Габор
Украинский детский омбудсмен Кулеба с сыновьями попал в аварию
Джонсон отрицает планы Британии сократить численность армии ради экономии
Пригожин призвал не «шпынять» Ротару
Умер Давид Бабаев, актер театра и кино
Оставшиеся без отопления жители Украины перекрыли дорогу
«Они нас ненавидят»: украинский политик призвал Киев забыть про Крым и Донбасс
В Индии «свалившаяся с неба» машина убила человека
Поклонская вступилась за Софию Ротару
Самолет упал на жилые дома в Конго: более 20 человек погибли
В Афганистане девять мирных жителей погибли при авиаударе международной коалиции
"Какой бы сервис не создавали, утечки будут возникать". Эксперт прокомментировал появление в сети данных на 1,2 миллиарда пользователей соцсетей
"Не на ту напал, внучок":В США 82-летняя бодибилдерша избила столом забравшегося в дом вора
У Боинга спустя несколько минут после вылета из Лос-Анджелеса загорелся двигатель
Экс-мэр Нью Йорка заявил, что сделает все, чтобы Трамп не смог переизбраться на пост главы США
Шюррле и Бакаев появятся в стартовом составе "Спартака" на игру против "Урала"
"Лучше быть красным, чем мертвым": Лавров вспомнил первый советский "мем" в ООН
В Пенсионном фонде РФ рассказали об индексации неиспользованного маткапитала
Специалисты составили правила общения с космонавтами
"Смертельное селфи": Два самолета ВВС США столкнулись в небе над Японией из-за фото пилота
"Почерк настоящего мастера и творца": Путин поздравил Кустурицу с юбилеем
Эксперт по кибербезопасности обнаружил в Интернете базу данных 1,2 млрд пользователей соцсетей
В Оренбуржье число погибших в ДТП с микроавтобусом увеличилось до шести человек
Конгресс США включит санкции против "Северного потока-2" в оборонный бюджет страны