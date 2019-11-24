«Во все тяжкие»: Пригубив рюмку водки, Алибасов предложил Калашниковой уединиться

История про отравление «Кротом» Бари Алибасова по накалу страстей напоминала «Санта-Барбару». Сначала продюсер случайно выпил злосчастную жидкость, потом загремел по «Скорой» в больницу, где долгое время от него не было вестей. Тут же появились слухи, что Бари Каримович чуть ли не на смертном одре. Обсуждалось даже завещание. Мол, предчувствуя скорый уход, рулевой шоу-группы «На-на» решил огласить последнюю волю, чтобы потом никто не ссорился из-за его наследства. Затем был громкий эфир у Андрея Малахова, куда Алибасов, посмеявшись над всеми, приехал на инвалидной коляске, с которой специально свалился. Потом уже пересел в нормальное кресло и долго рассуждал на разные темы: от медицины до российской эстрады. Тогда-то поклонники Бари Каримовича заподозрили, что возможно, история с «Кротом» была в большей мере спектаклем. Продюсер прекрасно выглядел и не был похож на больного.

На ужине одной из музыкальных премий Алибасов спокойно пил водочкуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сейчас, когда шумиха поутихла, Алибасов ведёт себя, словно и не было трагедии с отравлением. Так на ужине одной из музыкальных премий Алибасов спокойно пил водочку.

Бывшую невесту Прохора Шаляпина смутило предложение продюсераФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хотя при таком ожоге пищевода вряд ли можно позволить себе подобное «зелье».

Алибасов ведёт себя, словно и не было трагедии с отравлениемФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я подошла к Бари Каримовичу, пожелала ему здоровья, - рассказывает певица Анна Калашникова, с которой продюсер столкнулся на премии. - Он в шутку предложил уединиться, мол, после больницы интерес к красивым девушкам не пропал. Но я была с ним строга: напомнила, что у меня есть молодой человек, а у него есть жена Лидия Николаевна Шукшина.