2019-10-02T16:30:29+03:00
Звезды

"Наследство мое!": сын закричал и набросился на Алибасова у Шепелева

Житель Саратова вынудил продюсера сдать ДНК-тест на отцовство
Ольга ЛИБГАРДТ
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Бари Алибасов ответил на сплетни о скандале с сыном.Бари Алибасов ответил на сплетни о скандале с сыном.
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Не успел Бари Алибасов прийти в себя после жуткого инцидента с отравлением жидкостью для очистки труб, как продюсера ждал новый удар. Житель Саратова Сергей Строкин заявил, что основатель группы "На-На" назвал сыном чужого ребенка и дал мальчику свое имя.

Сергей Строкин в эфире программы "На самом деле" сообщил сенсационную новость. Он утверждает, что является отцом Бари Алибасова-младшего. По словам 53-летнего мужчины, Бари-младшего на самом деле зовут Борис, но то-то уничтожил свидетельство о рождении мальчика. Более того, мужчина заявил, что маме Бари-Бори, Елене Уронич, заплатили огромную компенсацию за молчание.

"Мне надоело просто. 24 года я эту тайну храню. Дело в том, что Алибасов-старший представляет моего сына Бориса своим ребенком. Это меня возмутило. Но еще больше меня возмутило то, что Алибасов-младший упрятал свою мать в психушку", - заявил Сергей в студии.

После таких слов у телеведущего шоу Дмитрия Шепелева глаза полезли на лоб, а зал охнул. В рамках программы было принято решение провести две генетические экспертизы на определение отцовства, чтобы докопаться до правды. Оба Бари Алибасова согласились на эту процедуру.

"Вероятность того, что Сергей Строкин является отцом Бари Алибасова-младшего - 0%. Это не ваш ребенок", - зачитал ведущий результат первой экспертизы.

После этого Шепелев вскрыл второй конверт и озвучил итоги ДНК-исследования Алибасовых. "Вероятность того, что вы являетесь отцом и сыном 99,9%", - сообщил он.

Бари Алибасов-младший расплылся в улыбке от радости. Он вскочил с места и набросился на продюсера с объятиями. "Наследство мое!", - закричал Бари-младший в студии шоу "На самом деле".

Между тем основатель группы "На-На" был более сдержан. Алибасов-старший осадил отпрыска, заявив, что тот не единственный наследник. Мол, есть и более достойные претенденты на его богатство.

Бари Алибасов рассказал о своём состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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