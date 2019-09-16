2019-09-16T22:26:16+03:00
Звезды

Шашлык и шампанское вместо каши: Бари Алибасов удивил «диетическим» меню

Вопреки рассказам о строгих ограничениях продюсер демонстрирует отменный аппетит после громкой истории с «Кротом» [видео]
Алена МАРТЫНОВА
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Бари Алибасов удивил «диетическим» менюБари Алибасов удивил «диетическим» меню
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Спустя почти четыре месяца после отравления жидкостью для прочистки труб продюсер Бари Алибасов, похоже, вернулся к нормальному питанию. Неделю назад перед судебным заседанием с производителем «Крота» Бари Каримович жаловался журналистам - желудок горит, трудно принимать пищу.

Ем или жеванное, или уже съеденное, - признавался артист. - Врачи говорят: «Терпи, может через полгода зарастет». Первое время я вообще не ел, только жидкое. А теперь каши, супы, бульоны. Бог его знает, сколько буду восстанавливаться. Хотелось бы побыстрее.

Видимо, Бари Каримович окончательно восстановился или же позволил себе нарушить диету.

Видимо, Бари Каримович окончательно восстановился или же позволил себе нарушить диету.

Так оно и случилось: 16 сентября на церемонии первой ежегодной премии для бизнес и бьюти-индустрии «Человек года» приглашённый гость Алибасов не отказывал себе в праздничном угощении - шашлыках и красном шампанском. Видимо, Бари Каримович окончательно восстановился или же позволил себе нарушить диету.

Такое с ним уже случалось: месяц назад продюсер выложил в соцсети фотографию из чебуречной. Подписчики тогда отреагировали бурно, решив что подобное меню после попадания в реанимацию с тяжелым отравлением говорит об инсценировке истории с «Кротом». Тем не менее, судебная тяжба пострадавшего с производителями в самом разгаре - Бари Каримович требует компенсацию в 100 миллионов рублей, а главное - пересмотреть требования к маркировке опасных химикатов. По мнению Алибасова, бутылку лимонного «Крота» легко можно спутать с лимонадом - как и произошло в его случае.

Бари Алибасов бросил диету после отправления «Кротом».

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Эпопея с отравлением Бари Алибасова жидкостью для прочистки труб близится к завершению: в четверг в Пресненском районном суде истец-продюсер встретился с ответчиком - производителем «Крота» для беседы сторон (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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