Шашлык и шампанское вместо каши: Бари Алибасов удивил «диетическим» меню

Спустя почти четыре месяца после отравления жидкостью для прочистки труб продюсер Бари Алибасов, похоже, вернулся к нормальному питанию. Неделю назад перед судебным заседанием с производителем «Крота» Бари Каримович жаловался журналистам - желудок горит, трудно принимать пищу.

Ем или жеванное, или уже съеденное, - признавался артист. - Врачи говорят: «Терпи, может через полгода зарастет». Первое время я вообще не ел, только жидкое. А теперь каши, супы, бульоны. Бог его знает, сколько буду восстанавливаться. Хотелось бы побыстрее.

Видимо, Бари Каримович окончательно восстановился или же позволил себе нарушить диету.

Так оно и случилось: 16 сентября на церемонии первой ежегодной премии для бизнес и бьюти-индустрии «Человек года» приглашённый гость Алибасов не отказывал себе в праздничном угощении - шашлыках и красном шампанском. Видимо, Бари Каримович окончательно восстановился или же позволил себе нарушить диету.

Такое с ним уже случалось: месяц назад продюсер выложил в соцсети фотографию из чебуречной. Подписчики тогда отреагировали бурно, решив что подобное меню после попадания в реанимацию с тяжелым отравлением говорит об инсценировке истории с «Кротом». Тем не менее, судебная тяжба пострадавшего с производителями в самом разгаре - Бари Каримович требует компенсацию в 100 миллионов рублей, а главное - пересмотреть требования к маркировке опасных химикатов. По мнению Алибасова, бутылку лимонного «Крота» легко можно спутать с лимонадом - как и произошло в его случае.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/732422" frameborder="0"></iframe> Бари Алибасов бросил диету после отправления «Кротом».

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