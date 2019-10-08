Бари Алибасов проиграл суд против «Крота»

Судебный процесс года, похоже, окончен: 8 октября Пресненский суд Москвы отказал Алибасову в иске к производителям «Крота». Напомним, продюсер «На-На» после скандальной и мутной истории со случайно выпитым химикатом требовал 100 миллионов рублей компенсации: 15 – расходы на лечение, 85 – моральный ущерб. Причем, иск музыкант предъявил не только изготовителям «Крота» (за ненадлежащую упаковку, которую можно спутать с соком или йогуртом), но и торговой сети «Ашан» (за продажу опасной продукции). Юристы Бари Каримовича привели массу доводов: по их словам, от едкой щелочи уже погибли около 10 человек, экспертизу товара никто не проводил, а фирма-производитель вообще разделилась на две разных организации - концов не найти… Но все оказалось тщетно.

- Причины отказа в иске мы узнаем после 18 октября, когда будут готовы все документы, - рассказал kp.ru адвокат Алибасова Андрей Комиссаров. – Но нам и без того все понятно. Ни суды, ни госорганы в виде Роспотребнадзора (который был привлечен в качестве третьего лица, но проигнорировал суд) не хотят создавать опасный прецедент. Иначе все пострадавшие от некачественных товаров покупатели тут же начнут судиться и получать компенсации.

Адвокат заявил, что для них процесс не окончен – будет и апелляция, и если надо, кассация. Хотя главная победа уже случилась.

- Мы выполнили свою миссию – заставили производителя изменить упаковку товара, - отметил Комиссаров. – На прошлое заседание приходил пострадавший, чья мама скончалась от случайно выпитого «Крота». С тех пор он каждые две недели мониторит химикат на полках магазинов. И вот наконец дизайн бутылки изменился, она больше не похожа на сок. А значит, у людей меньше шансов случайно выпить этот яд.

Сам же Бари Алибасов признался, что еще приходит в себя после отравления.

- Каждый день принимаю лекарства – утром, днем и вечером, делаю уколы, - заявил продюсер журналистам. – И конечно, соблюдаю диету.

Между тем, месяц назад журналисты «КП» встретили Алибасова на вручении премии «Человек года», где продюсер уже «развязался» - пил шампанское и угощался шашлыком.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/732422" frameborder="0"></iframe> Бари Алибасов бросил диету после отправления «Кротом».

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