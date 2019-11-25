Исповедь суррогатной мамы: Мечтала вылезти из бедности, а оказалась инкубатором в чужом прибыльном бизнесе

Услуги суррогатного материнства в России официально разрешены уже восемь лет. При этом закона или хотя бы какого-то нормативного акта до сих пор не приняли.

МЛАДЕНЦЫ С ДОСТАВКОЙ В КИТАЙ

Официальной статистики нет, но только в Москве ежегодно на свет появляются тысячи младенцев от сурмам. Сколько из них остаются в России - большой вопрос. За малышами к нам едут из европейских стран, где суррогатное материнство запрещено, а еще из Китая.

Русские женщины чаще всего даже не знают, для кого вынашивают детей. Зарабатывающие на этом миллионы агентства и ИП, оставаясь простыми посредниками между сурмамами и биологическими родителями, делают все возможное, чтобы оградить стороны от общения. Зачем? Тут все просто: такая анонимность дает возможность обмануть и одних, и других.

К чему это приводит, когда речь идет о заказчиках, мы уже рассказывали. После публикации в «КП» об обманутых клиентах крупнейшего в стране суррогатного агентства, оставшихся и без денег, и без детей, 11 уголовных дел о мошенничестве объединили в одно. А в редакцию посыпались письма от таких же обманутых клиентов и от самих суррогатных мам. К последним можно относиться как угодно, возводить их в ранг святых за то, что дают возможность бездетным парам иметь малышей, или люто ненавидеть за цинизм, за то, что зарабатывают на чужой беде.

Что толкает женщин на этот странный заработок, каково это - чувствовать, как в тебе шевелится ребенок, а потом отдать его? До сих пор ни одна из женщин не решалась публично ответить на эти вопросы. На интервью Юля (имя изменено) согласилась только на условиях анонимности.

В ГРАФЕ «ОТЕЦ» ПРОЧЕРК

Еду в подмосковный город, где живет Юля. За пять километров до ее дома неожиданно закончилась дорога. По буеракам и ямам мимо бараков, в которых живут бомжи, и заброшенных гаражей я добралась до крошечной постройки, которую и домом-то язык не поворачивается назвать. У покосившихся ворот, на тропинке, выложенной старыми радиаторами, меня встретила молодая красивая брюнетка.

Маленькая комнатка: обстановка бедная, но чисто и уютно. На стенах фотографии пухлощекой голубоглазой девочки, а в комнате горы кукол и плюшевых мишек.

- Вся моя жизнь - это дочка. Я и на поступок этот пошла только ради нее. В графе «отец» прочерк. Мы с ним расстались из-за предательства, а через неделю я узнала, что беременна. Но про аборт даже мысли не было. Пока носила дочку, работала менеджером и с горем пополам сама сделала ремонт, а потом ушла в декретный отпуск. Деньги получала - едва на еду хватало. У нас в доме нет отопления. Вот обогреватель электрический, им и топим. А провести отопление - это тысяч 300. Где мне их взять? Тогда мне и пришла в голову идея стать суррогатной мамой. Была уверена, что это единственный шанс заработать, при этом быть рядом с родной дочкой. Ей в тот момент было два годика. Я стала читать тематические форумы в интернете и там оставила свой контактный телефон. Сама не ожидала, что столько откликов будет.

- А кто вам звонил? Это были родители, которые страдают бесплодием?

- Нет, все родители ищут мам через посредников. Так что звонили мне из агентств, вы себе даже не представляете, как их много. Они просто разрывали меня в разные стороны. Обещали горы золотые. Но от многих пришлось отказаться, так как требовали, чтобы я жила под камерами в съемной квартире или доме всю беременность. Это очень удобный вариант для тех, кто из регионов приезжает в Москву. Но я не хотела свою дочку бросать, это было моим главным условием. В итоге я познакомилась со Снижаной Токар. Она рассказывала, что 9 лет этим занимается. Раньше у нее было агентство ООО «Таймс Бэби», а на момент нашего с ней знакомства она работала как простой ИП. Мы заключили договор. Мой гонорар после рождения ребенка по нему составляет 1 миллион 100 тысяч рублей. Еще по 25 тысяч рублей я должна была получать каждый месяц. Беременность наступила после второй подсадки эмбриона, и я тогда на седьмом небе от счастья была. Думала так: и людям помогу, и дочку из бедности вытяну.

Размер гонорара суррогатным мамам ИП Снижана Токар прописывала в договоре с ними, но денег женщины не получали.

КОТТЕДЖ «ПУЗАТИКОВ»

- Кто-то из близких знал, что ты сурмама?

- Я только родной маме открылась. Она мне помогала с дочкой, приглядывала за ней на последних сроках беременности. Мама у меня очень простой человек. Нас, детей, у нее трое. Всю жизнь она работает дворником, так что представляете, как мы жили. Меня она не отговаривала, но и особой поддержки не было.

- Что ты чувствовала, когда малыш впервые в животе зашевелился?

- Радовалась, что с ребеночком все хорошо, что он развивается. Но старалась материнские инстинкты гнать от себя в сторону, внушала себе, что ребенок не мой. Поначалу даже получалось.

- А с биологическими родителями ты знакомилась?

- Нет, они сами не захотели общаться. Хотя был момент примерно на 20-й неделе беременности, когда Снижана вдруг позвонила и потребовала, чтобы я срочно приехала в Одинцово, в дом, где живут беременные женщины. Сказала, что био, так мы называем родителей, хотят меня видеть. Я приехала, а там полный коттедж таких же, как я, «пузатиков». Снижана завела меня в комнату и сказала, что, когда родители приедут, я должна соврать, что живу тут всю беременность и все вещи мои. Я тогда просто в шоке была. Не хотела никого обманывать. Ситуация сама разрешилась, био передумали приезжать. Но мне уже тогда мысль в голову закралась: если она врет заказчикам, тогда где гарантии, что не обманет и меня?

СУРЫ И БИО

- После этого случая ты общалась со Снижаной?

- Да. За неделю до родов я по условиям договора переехала в трехкомнатную квартиру в Москве. Там жили женщины, которым вот-вот рожать. Снижана приезжала туда и во время одного из разговоров предложила мне гонорар еще до родов. Она сказала, что мои био уже полностью с ней рассчитались. Заплатили ей 4 миллиона, и она готова мой гонорар отдать. Но оказалось, это просто болтовня. Через день начались роды, я уехала в роддом, так и не увидев денег.

- Врачи знали, что ты суррогатная мать?

- Да, все были в курсе. Мне ведь даже девочку не показали. Но от того, что я ее не видела, мне не стало легче. Было ощущение пустоты, словами это состояние не передать. Я просто ревела, казалось, что это мой ребенок, вы себе не представляете, насколько это тяжело. Приходили врачи, успокаивали меня. В тот же день я подписала разрешение на передачу малышки биологическим родителям и отказ от нее. А гонорар я так и не получила. С момента рождения девочки, а это было 12 сентября, прошло уже больше двух месяцев. Снижана сначала кормила меня обещаниями, говорила, что не сегодня, так завтра деньги отдаст. А потом занесла меня в черный список в телефоне и посоветовала мне идти в суд. Я стала разбираться в ситуации, и выяснилось, что она просто мошенница. Таких, как я, только за последние полгода четверо. Мы уже написали заявление в полицию.

- Как же она работает на этом рынке 9 лет? То есть обманутых женщин больше?

- Когда было агентство, она платила гонорары. Не всегда вовремя, но платила. А теперь, когда стала работать как ИП, видимо, решила, что мы простые инкубаторы, зачем нам деньги. Сама она живет на широкую ногу. Недавно отдыхала в Италии, купила внедорожник «Порше». Буквально на днях я узнала, что она собирается обмануть 30 заказчиков из Китая. Причем она этого даже не скрывает, аудиозапись с ее новой мошеннической схемой я уже передала полиции.

Мы с пострадавшими девочками пойдем до конца. Вы как хотите можете к суррогатным мамам относиться. Но мы никого не обманывали. И поверьте, это не так просто - выносить, родить и отдать. И идут в эту программу женщины не от хорошей жизни. Одним детей кормить нечем, другие пытаются хоть как-то жилищные проблемы решить, а некоторым и вовсе деньги нужны на лечение больных родственников.

ОФИЦИАЛЬНО

По заявлениям пострадавших сурмам проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ «мошенничество».

Нина Дмитрушкина родила Евочку для клиента, но в результате девочка стала пятым ребенком в многодетной семье. Фото: Семейный архив

А В ЭТО ВРЕМЯ

Оставила ребенка, от которого отказался клиент

Четыре года назад Снижана Токар судилась с суррогатной мамой из Волгограда Ниной Дмитрушкиной.

Еще во время беременности Токар заявила женщине, что клиент отказался от ребенка. Позже выяснилось, что это один из известных столичных адвокатов, который мечтал о мальчике. На УЗИ же выяснилось, что на свет появится девочка.

- Снижана не придумала ничего лучше, чем предложить мне продать ребенка кому-нибудь еще, - рассказала «КП» Нина Дмитрушкина. - Но это же дикость полная. Я, конечно, отказалась.

В итоге 5 июля 2015 года на свет появилась Ева. Нина, у которой на тот момент было четверо своих детей, оставила девочку. Вот уже четыре года малышка живет в этой многодетной семье.

Наказать агента так и не удалось. По словам Нины, уголовное дело против Токар помог замять заказчик-адвокат. Гражданский суд Нина выиграла, но компенсацию в два с половиной миллиона рублей до сих пор так и не получила.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

«Нужен прямой договор с биологическими родителями»

- Ситуация совершенно фантастическая и в наши дни просто не должна была возникнуть. Индивидуальный предприниматель с самого начала вводила суррогатных мам в заблуждение. Дело в том, что по закону может быть только прямой договор между биологическими родителями и суррогатной мамой. Его отсутствие уже говорит о махинациях, - прокомментировал Константин Свитнев, юрист, который работает в сфере суррогатного материнства. - Невыплата гонорара сурмаме тянет на статью 159 УК РФ «мошенничество», тем более что этот случай не единичный. Пострадавшим женщинам стоит заручиться поддержкой клиники, где проводилась процедура ЭКО. Врачи обязаны предоставить данные биологических родителей, что поможет в расследовании этого преступления. И тут важно, чтобы клиника не была аффилирована с этим предпринимателем. Если это так, то речь уже будет идти о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, пострадавшим стоит сразу же обратиться с гражданскими исками в суд. Это ускорит процесс получения компенсации. В качестве обеспечительной меры в первую очередь необходимо наложить арест на имущество ИП.