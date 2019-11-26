Корея вашими глазами: что можно узнать о стране, познакомившись с ее жителями

Он стоит в центре Сеула рядом с огромным торговым моллом в окружении небоскребов. Первый памятник иностранцу во всей стране - монумент русскому поэту, Александру Пушкину. Его открывали в 2013 году, везли грузовым самолетом из России, а на церемонию приезжал даже Владимир Путин. Тогда российский лидер отметил: сложно представить, что еще могли бы сделать корейцы, "чтобы растопить сердце русского человека".

Памятник Пушкину в СеулеФото: Александра ЕГОРОВА

Недавно русское сердце было растоплено еще раз. Соцсети покорил ролик с кореянкой Софи, которая гуляет по Москве и искренне восхищается ее красотами. Храм Василия Блаженного, ГУМ, Кремль, Большой театр, метро - перед глазами девушки проходят все достопримечательности российской столицы. И, что самое интересное, вместе с ней открывают их заново и наши зрители. “Корейцы умеют видеть красоту в простых вещах. Нам бы у них поучиться”, - пишут пользователи в комментариях.

В Сеуле и его пригородах живут почти половина населения страны, это огромный мегаполисФото: Александра ЕГОРОВА

И это правда, умеют. Корейцы вообще умеют многое. Вы это поймете, стоя в центре огромного сеульского мегаполиса из стекла и бетона напротив мэрии. Вернее, двух мэрий. Одна была построена во времена японской колонизации полуострова - серое приземистое здание первой половины прошлого века. А волной над крышей старой мэрии нависает новая - уже современная, хайтековая. Корейская. Символ, конечно.

Две мэрииФото: Александра ЕГОРОВА

Сейчас корейцы давно все всем доказали - половина мира пользуется их смартфонами, ездит на их машинах и смотрит по произведенным здесь телевизорам здесь же снятые сериалы-дорамы. Людей, руками которых это все создано, вы и запомните, вернувшись домой, и про них будете рассказывать друзьям. Ведь, как бы это банально ни звучало, история страны - это все-таки не про политику и экономику. Это про людей, которые эту страну создавали. И для корейцев такое утверждение верно вдвойне - в середине прошлого века после освобождения от японской оккупации им пришлось собирать себе государство практически с нуля. Они справились.

Современный Сеул корейцы создали примерно за 30 летФото: Александра ЕГОРОВА

ЧТО ВЫ УЗНАЕТЕ О КОРЕЙЦАХ, ПРИЕХАВ В СТРАНУ ВПЕРВЫЕ

Какие же они, корейцы, и какая же она, их страна? Вот несколько фактов о местных жителях.

Любят митинговать. Редкий день в Сеуле не проходит какой-нибудь митинг: за строительство аэропорта, повышение зарплаты работникам пивной компании и за много чего другого, глобального или местечкового, не столь важно. Коррупционный скандал с массовыми протестами населения 2017 года был на слуху и в России. Акции несогласных с политикой властей тогда били рекорды, на улицы выходили сотни тысяч человек. Закончилось все радикально - сменой руководства страны и уголовным делом против бывшего президента.

Митинг в центре Сеула...Фото: Александра ЕГОРОВА

...и еще один...Фото: Александра ЕГОРОВА

...и те, кто наблюдает за порядком на нихФото: Александра ЕГОРОВА

Кстати, в местный парламент на заседание может прийти любой житель столицы - нужно только заранее оставить заявку. Желающих посмотреть, как голосуют депутаты, набирается достаточно.

Территория Национального собрания Сеула, местного парламентаФото: Александра ЕГОРОВА

Горячие патриоты. Как раз поэтому и любят митинговать - переживают за страну. Про местный патриотизм есть легендарная история. В 1997 году, как мы помним, случился экономический кризис. В Азиатском регионе, и в Южной Корее в частности, ситуация была катастрофической.

Чтобы помочь стране, ее жители в прямом смысле слова скинулись. В местных семьях существует традиция тольджанчхи - дарить ребенку при рождении золотое кольцо. Золото также преподносят молодоженам, вручают на памятные даты. И вот эти-то драгоценности люди отдали добровольно, чтобы расплатиться с внешним долгом государства. На призыв властей сдать свое золото откликнулись миллионы - перед пунктами приема драгметалла выстраивались в прямом смысле слова целые очереди.

Дворцовый комплекс Кёнбоккун был частично разрушен японцами и восстановлен только в 90-хФото: Александра ЕГОРОВА

Своеобразный развод караула во дворце КёнбоккунФото: Александра ЕГОРОВА

Они не военные - артисты для колорита. Поэтому с ними можно свободно фотографироваться и трогать рукамиФото: Александра ЕГОРОВА

Трудоголики. С 60-х по 90-х корейцы буквально вытащили свою экономику из трясины отсталости до крутого технологического уровня. Как им это удалось? Много работали. Очень много работали. Пятилетки в четыре года, чуть ли не круглосуточные стройки. Еще несколько лет назад здесь официально была шестидневка. В местных турфирмах самые распространенные предложения для путешествий не превышают пяти дней. Потому что отпуск тут максимум три недели, чаще меньше, дней 14-17. Причем целиком его берут редко, обычно разбивают по частям.

Из этой руды делают сталь для машин "Хёндэ" - корейцы произосят название знаменитой марки именно такФото: Александра ЕГОРОВА

И есть у них обычай - тут стараются не уходить из офиса раньше начальника, так можно проявить неуважение. Так что если шеф любитель засидеться до полуночи - что ж, не повезло.

Этапы сборки "Хёндэ"Фото: Александра ЕГОРОВА

Такой трудоголизм не всегда плюс, и власти в прошлом году решили законодательно ограничивать переработки. Теперь работодатели должны чуть ли не под угрозой тюрьмы выгонять засидевшихся допоздна сотрудников. Потому что твоя работа - это еще не ты сам, как говорили в одном некорейском фильме.

В Сеуле есть не только стекло и бетон, там много скверов и парковФото: Александра ЕГОРОВА

Переживают из-за КНДР. Отношения с северным соседом здесь действительно боль, особенно для старшего поколения. Разделенная страна, разделенные семьи. Начавшее было немного налаживаться общение между родственниками снова свернулось, как и экономическое сотрудничество. Есть перебежчики - с севера на юг бегут через третьи страны. И - неожиданный факт - примерно десятая часть таких беглецов за лучшей долей потом возвращается обратно. Люди с севера не могут адаптироваться в обществе победившего капитализма.

Такие высокие шляпы могли носить только корейские профессора - представители ученого сословия и знатиФото: Александра ЕГОРОВА

Возможно ли объединение двух Корей хотя бы в призрачных теоретических мечтах? В местном МИДе аккуратно говорят, что это было бы, конечно, правильно, но самоцелью единая Корея не является. Поэтому они не сторонники искусственного толчка к объединению. Сейчас главное хотя бы просто наладить мирный диалог с соседями, а остальное со временем, может, само назреет.

Приверженцы культа красоты. Южная Корея по статистике занимает первые строчки рейтинга по числу пластических операций на душу населения. Многие родители даже дарят детям пластику на совершеннолетие или окончание университета.

Южная Корея тратит около миллиарда долларов в год на привлечение медицинских туристов. И да, когда говорят о росте медицинских туров, имеют в виду не только собственно лечение, хотя медицина здесь действительно на высоком уровне. Поездки за “новым лицом” тоже пользуются популярностью.

Туристов здесь наряжают в национальные костюмы, в которых они с радостью позируютФото: Александра ЕГОРОВА

И делают селфиФото: Александра ЕГОРОВА

Ну а про корейскую косметику рассказывать давно никому не нужно - она успешно экспортируется во многие страны мира, в том числе и в Россию. Косметический рынок страны по данным прошлого года достиг 13 миллиардов долларов, это первая десятка по обороту среди страны мира.

На территории дворца лиричных туристок немалоФото: Александра ЕГОРОВА

Фанаты ки-попа. В Сеуле есть огромное пятиэтажное здание, куда не иссякает народная тропа молодежи в прямом смысле слова со всего мира. Это музей популярной музыки ки-поп, корейской попсы, которая пришла к нам не так давно, а на самом деле шагает по планете аж с 90-х. За это время немало мальчуковых и девочковых команд успели покорить миллионы юных сердец. И самые известные представители увековечены в музее, местном Диснейлэнде, как говорят создатели.

Музей ки-поп, царство фанатского безумияФото: Александра ЕГОРОВА

Это целый сумасшедший фанатский город. Каждой группе посвящены экспозиции, в кинозалах транслируют записи концертов, а в местном кафе можно встретиться с кумирами вживую - да, они тоже туда захаживают, когда репетируют прямо в студиях музея.

Южная Корея все-таки Азия. А какая Азия без таких рынковФото: Александра ЕГОРОВА

КОРЕЯ И МЫ: 30 ЛЕТ СПОКОЙНОЙ ДРУЖБЫ

В 2020 году российско-корейским дипломатическим отношениям исполняется 30 лет. И, как отмечают эксперты, они всегда были доброжелательно-ровными. Между нами не может быть фантомных болей сложного прошлого, нет застарелых споров и недопониманий. Зато есть ряд будущих совместных проектов в разработке, в том числе по развитию Дальнего Востока, а также известное соглашение о “девяти мостах”. Оно берет свое начало с Восточного экономического форума 2017 года и подразумевает сотрудничество в девяти областях, включая энергетическую сферу, судостроение, модернизацию железных дорог, рыболовство и другие отрасли.

Вулканический остров Чеджу - самый любимый местный курортФото: Александра ЕГОРОВА

В честь 30-летия дружбы следующий год будет объявлен годом “Россия-Корея”. В Сеуле уже начали готовить праздничные мероприятия. Очень рассчитывают на приезд Владимира Путина и готовы расценивать этот визит, если он состоится, как исторический.

На острове, как и сто лет назад, работают женщины-ныряльщицы, которые добывают в море моллюсковФото: Александра ЕГОРОВА

Улов разделывают и продают тут жеФото: Александра ЕГОРОВА

Ну а что же народ, с разговора о котором мы начали? Сейчас в стране постоянно живут примерно 35 тысяч русских, немало межэтнических семей. На базе Национального университета Сеула, одного из самых престижных, в стране 30 лет работает Институт исследования России, Восточной Европы и Евразии. На стенах его кабинетов - портреты Чехова и Лермонтова, а на полках библиотеки - Пушкин и Лесков. Сотрудники говорят, что корейцы уважают Достоевского и читают Толстого и вздыхают, что современных российских авторов переводят мало.

Турпоток в Южную Корею из России активно растет. В прошлом году, к примеру, в республику приехали свыше 300 тысяч граждан РФ. Но и корейцы активно едут к нам. Совсем как девушка Софи из того милого видео, путешественники чаще всего стремятся посмотреть красоты столицы.

Чеджу - остров мандариновых плантаций. Поработать на них - довольно популярное развлечение у туристовФото: Александра ЕГОРОВА

На Чеджу есть этническая деревня. Местным жителям перечисляют дотации за то, что они там живут и сохранят национальную культуру в том виде, какой она была век назадФото: Александра ЕГОРОВА

А Пушкин у “Лотте Плаза” в Сеуле - не единственный памятник в стране, связанный с Россией. В бухте Инчхона в 2004 году был установлен мемориал в честь подвига команды русского крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец". Памятник расположен на месте битвы этих судов с 14 военными кораблями японской эскадры в 1904 году. Во время этого неравного сражения наши суда, хоть и смогли нанести урон противнику, но получили значительные повреждения. Чтобы не допустить их захвата, корабли пришлось уничтожить. В этом году подвигу моряков исполнилось 115 лет.