Александр Удодов зарабатывает на импортозамещении

За этот период курская компания, которая занимает лидирующие позиции на российском грибном рынке, увеличила основные производственные показатели более чем в два раза.

КУРСКИЙ СТАРТАП ПОКАЗЫВАЕТ ХОРОШУЮ ДИНАМИКУ

Здание агропредприятия "Грибная радуга"

Агрокомпания «Грибная радуга» базируется в Курской области и специализируется на производстве свежих шампиньонов. Александр Удодов запустил комплекс в 2017 году, а уже год спустя «Грибная радуга» контролировала примерно 20 % отечественного грибного рынка, являясь отраслевым лидером по ключевым показателям.

На днях компания обнародовала данные девяти месяцев 2019 года. За этот период было реализовано 9,5 тыс. тонн свежей продукции. По сравнению с девятью месяцами 2018 года реализация выросла более, чем в два раза (на 122%). При этом выручка компании показала еще больший рост - на 143 % и составила 1,6 млрд рублей (с НДС).

В «Грибной радуге» отметили, что добиться таких результатов удалось за счет правильной стратегии развития предприятия, увеличения в 2019 году производственных мощностей, высокого качества продукта и грамотной системе продаж. «По итогам девяти месяцев этого года нашей команде удалось достичь хороших результатов. Будем продолжать работать на развитие», - прокомментировал основной владелец «Грибной радуги» Александр Удодов.

В сентябре 2019 года на курском агрокомплексе начала работу 3-я линия производства, которая позволяет повысить ежегодные объемы свежих шампиньонов в два раза (до 17 тыс. тонн). Между тем в компании уже заявили о строительстве новых мощностей, они будут сданы в 2020 году и повысят объемы производства свежего продукта до 30 тыс. тонн. По сообщению «Грибной радуги», после запуска четвертой производственной линии общий объем инвестиций в компанию превысит 8,5 млрд рублей.

Упаковка продукции на агропредприятии "Грибная радуга"

ПРОДУКЦИЯ РОССИЙСКОГО АГРОПРОМА ВЫХОДИТ НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ

«Грибная радуга» задумывалась и реализовывалась как импортозамещающая компания. В досанкционный период 90 % потребляемых грибов Россия закупала, а отечественные хозяйства совместными усилиями в 2013 году вырастили лишь 8 тыс. тонн шампиньонов, - меньше, чем произвела за девять месяцев 2019 года одна «Грибная радуга».

По словам Александра Удодова, освободившая ниша и программы по господдержке импортозамещающих производств способствовали приходу частных инвесторов в отрасль. Российские грибоводы к 2018 годы нарастили объемы производства свежих грибов до 26 тыс. тонн, в 2019 году урожайность прогнозируется как минимум в 55 тыс. тонн. Эксперты в ближайшие годы ожидают повышения объемов производства свежего продукта до 120-125 тыс. тонн.

Впрочем, исследования показывают, что практически все направления отечественного агропрома после введения продовольственного эмбарго находятся на подъеме. В международной компании Coface, специализирующейся на страховании рисков в торговле и внешнеэкономической деятельности, проанализировали эффект от политики на импортозамещение. Эксперты Coface сделали вывод, что наибольший выигрыш получили российские сельское хозяйство и IT, а Россия за последние годы снизила зависимость от импорта и даже получила дополнительные рыночные ниши для экспорта собственных товаров. Данные Росстата и Минсельхоза свидетельствуют, что РФ для внутренних потребностей производит 99% зерна, 93% мяса и мясных продуктов, 95% сахара, 84% молока.

В Coface отметили, что импортозамещение тормозится из-за того, что предприятия отечественного агропрома для развития и модернизации вынуждены закупать за пределами страны оборудование и технику, поскольку в России они просто не производятся.

Система полива на агропредприятии "Грибная радуга"

В «Грибной радуге» отметили, что компания работает на передовом импортном оборудовании и технологиях, используемых ведущими мировыми производителями шампиньонов. Сегодня в себестоимости грибов импортная составляющая не превышает 2%, курский агрокомплекс закупает мицелий (грибницу). По мнению Александра Удодова, в ближайшие годы российские грибоводы смогут полностью насытить внутренний рынок и приступить к экспорту продукции.

АЛЕКСАНДР УДОДОВ ИНВЕСТИРУЕТ И ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОСИИИ

Московский бизнесмен Александр Удодов с 2004 года владеет контрольным пакетом немецкого логистического оператора VG Cargo, занимающего сейчас доминирующие позиции в сервисной обработке авиагрузов в хабе Франкфурт-Хан. Из российских активов у Удодова помимо курского агрокомплекса есть несколько девелоперских проектов в Москве и регионах. В 2019 году бизнесмен запустил в Краснодарском крае санаторный комплекс «Термы». Здравница, рассчитанная на ежегодное оздоровление пяти тыс. человек, стала крупнейшим российским бальнеотерапевтическим проектом за последние годы.