На главной пленарной дискуссии «Транспорта России» обсудили вопросы евразийской интеграции

20 ноября, во второй день ХIII Международного Форума и Выставки «Транспорт России», прошла главная пленарная дискуссия «Транспорт – основа евразийской интеграции» с участием министров транспорта стран-участниц ЕАЭС и представителей международных организаций. Руководители высшего звена России и их зарубежные коллеги обсудили различные точки зрения на развитие транспортной сферы ЕАЭС.

В начале дискуссии выступил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, который зачитал приветствие участникам Форума и Выставки от президента РФ Владимира Путина. Спецпредставитель перечислил достижения транспортной отрасли за последний год, среди которых открытие новых аэропортов в Симферополе, Ростове, Саратове; окончание строительства железнодорожной части Крымского моста и др.

«Буквально на днях завершится грандиозный проект, в начале которого я принимал активнейшее участие – это строительство новой автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург. До конца года она точно будет сдана, и люди начнут очень комфортно передвигаться между двумя столицами», – сообщил Иванов. Спецпредставитель отметил высокий уровень организации Выставки и выразил восхищение увиденным на стендах ОАО «РЖД» и ГК «Автодор». Сергей Иванов рассказал о таких инновационных проектах, как беспилотный локомотив, роботизированная многоцелевая платформа (лодка, работающая на солнечных батареях), пассажирский электрокорабль.

Участниками пленарной дискуссии стали зампред правительства РФ Максим Акимов, председатель Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, генеральный директор – председатель правления «Российские железные дороги» Олег Белозеров, генеральный секретарь Международной морской организации Китак Лим, генеральный секретарь Международного транспортного форума Ким Ён Тэ, министр развития дорог и транспорта Монголии Бямбасурэн Энх-Амгалан, зампред правительства РФ Ольга Голодец и министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Максим Акимов затронул тему экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС. Он отметил быстрые темпы роста транспортной сферы РФ и выделил два пути развития экосистем: «Мы либо уверенно станем частью других цифровых экосистем, либо реализуем – что, безусловно, правильно – собственную экосистему, тесно интегрированную с нашими партнерами, но претендующую на то, чтобы быть логичной, продвинутой, технологичной». В качестве примера таких систем Акимов привел китайскую LOGINK и европейскую TEN-T.

В начале дискуссии выступил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Фото: Пресс-служба форума

Тему цифровых транспортных коридоров продолжил Тигран Саркисян. Он выделил три глобальных вызова, стоящих перед транспортной экосистемой ЕАЭС. Первый вызов состоит в том, что аналогичные региональные экономические объединения предлагают более привлекательную стоимость товаров за счет сниженных затрат на транспортные расходы. Второй вызов Саркисян сформулировал так: «цифровые платформы поменяли логику разделения труда и, таким образом, управляют глобальными транзитными перевозками». Третий вызов заключается в создании механизмов управления транспортных потоков транснациональных компаний на территории ЕАЭС.

Олег Белозеров обозначил ряд проблем действующей транспортной системы, в числе которых стоит несовершенство нормативной базы. Тем не менее руководитель «РЖД» отметил ряд положительных шагов на пути к решению актуальных задач и позитивную динамику во взаимодействии с партнерами, в том числе иностранными.

От вопросов грузоперевозок дискуссия перешла к теме пассажирского транспорта. Ольга Голодец рассказала о туристических маршрутах, которые набирают популярность, а также о тех, которые по каким-то причинам долго не запускались.

Китак Лим, затронул тему морского транспорта. Он доложил о деятельности Международной морской организации и о ее плодотворном партнерстве с Россией в сфере морских перевозок и защите окружающей среды. Генеральный секретарь Международного транспортного форума Ким Ён Тэ подчеркнул важную роль «бесшовного» транзита в международной транспортной повестке и рассказал о том, как улучшенная транспортная сеть способствует региональной, в особенности Евразийской, интеграции.

В завершение дискуссии выступил министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих. Он коротко подвел итоги года, рассказав о главных достижениях транспортной сферы страны, и обозначил задачи отрасли на ближайший год, в частности, в контексте транзитных перевозок и интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС.