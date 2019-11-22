«Репортаж из бани»: Обнаженная Волочкова намазалась лечебной грязью

Показав в столичном «Вегасе» свое новое шоу «Балерина в зазеркалье цирка», Анастасия Волочкова устроила себе внеплановый выходной в домашней бане.

Обнаженная артистка намазалась лечебной грязью, сделала свой фирменный шпагат и выложила провокационный снимок из своей сауны.

- К счастью, кроме лечебной грязи, подаренной мне в день премьеры моего спектакля, никакая другая грязь ко мне не прилипает. А лишь остаётся в руках тех, кто пытается ее в меня бросить или облить ею, - смеется знаменитая балерина.

Анастасия ВолочковаФото: Личный архив

Напомним: этим летом шпагат Анастасии Волочковой был занесен в «Книгу рекордов России».

Шпагат артистки измерили строительной линейкой и занесли в книгу рекордов. Размах шпагата 43-летней звезды балета составил аж 225 см.

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- Я очень боюсь высоты, но ради своего нового спектакля решилась на этот творческий эксперимент, - рассказывает «Комсомолке» Анастасия Волочкова об экстремальном номере в золотой клетке, который вошел в ее новое шоу «Балерина в зазеркалье цирка». (подробности)