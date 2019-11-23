2019-11-23T01:27:15+03:00
Общество

Новые законы в защиту животных: Кошек больше нельзя будет выгонять из дома, а бродячих собак - убивать

Наказания за любые нарушения прав братьев наших меньших со следующего года ужесточают
Юлия ХОЖАТЕЛЕВААлексей ИВАНОВ
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- Люди! А может, кому-то из вас нужен верный друг? Так это я.- Люди! А может, кому-то из вас нужен верный друг? Так это я.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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С 2020-го начинает действовать закон «Об ответственном обращении с животными». Председатель Комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил, что одного закона недостаточно - нужно обновить Кодекс об административных правонарушениях. Поправки уже готовы.

СИЗО ВМЕСТО ТОК-ШОУ ДЛЯ ЖИВОДЕРОВ

- В стране есть уголовная ответственность за жестокое обращение с животными. Для чего еще и административная?

- Уголовная ответственность не просто есть, она ужесточилась. Теперь реальный живодер получит до пяти лет тюрьмы, его можно поместить в СИЗО, а не отпустить на ток-шоу бравировать своими безобразиями. Но не все тянет на уголовку. Распространенная история: питомца берут на потеху маленькому ребенку, который потом подрастает, идет в садик или школу. У него уже другие интересы, и ставшее ненужным животное выбрасывают. Для такого поступка как раз подходит административная ответственность.

- Как в такой ситуации определить, кто именно выбросил кота или пса?

- Для этого необходимо всеобщее чипирование животных. Это уже прописано в законе о ветеринарии, но не работает. А те, кто все же вживляет чип своим животным, не найдут питомца, если он сбежит, к примеру, на соревнованиях в другом регионе. Потому что в Рязанской области своя система, в Тамбовской - своя.

- А с аквариумными рыбками или попугайчиками как быть?

- Их никто трогать не будет. Но чипирование собак и кошек - не утопия. Так живет весь мир. Мы недавно встретились с министром сельского хозяйства, и он мне пообещал, что до конца этого года необходимый пакет документов будет внесен.

- За что еще можно будет получить административку?

- За организацию собачьих боев. За пропаганду жестокого обращения с животными. Я внес в Госдуму закон о досудебной блокировке такого жестокого контента. Наказывать будут за диких животных, которых запрещено держать дома, их 33 вида.

«НЕ БЫВАЕТ ОПАСНЫХ ПСОВ, ЕСТЬ ОПАСНЫЕ ХОЗЯЕВА»

- А что делать со случаями, когда, допустим, укусила соседская собака?

- Во внесенных в КоАП поправках будет наказание и за покусы - в зависимости от того вреда, который животное причинило. В данном случае - потому что хозяин нарушил правила выгула. Если ты знаешь, что собака так себя ведет, должен держать ее на поводке или на руках. Не бывает собак опасных пород, бывают опасные хозяева. Я многократно видел абсолютно шелковых огромных собак так называемых бойцовых, с которыми хорошо занимались.

- Но если напала бродячая собака? Ее-то не оштрафуют...

- Наказать должны муниципального чиновника, который это допустил. Им дан срок на создание приютов, куда должны помещать отловленных бродячих собак. Убивать их запрещается. Соответственно с 1 января следующего года бродячих собак быть не должно, как и кошек.

- В Европе за выгул собаки без поводка, без намордника могут оштрафовать на 1500 евро. Возможно такое у нас?

- Там за все штрафы высокие. В нашем новом Кодексе за жестокое обращение с животными ответственность будет установлена по принципу соразмерности. И это могут быть не только штрафы, а исправительные обязательные работы или арест, если правонарушение серьезное.

ЗООДРУЖИНА ВЫХОДИТ В ДОЗОР

- Кто за всем этим будет следить?

- Полиция, как и за любыми административными нарушениями. Также любой гражданин может проявить инициативу и сообщить о правонарушении. Вопросы с дикими животными - работа Росприроднадзора, Природоохранной прокуратуры.

- У полиции и так дел достаточно. От общественности помощь будет?

- С 1 января 2020 года в России начнет действовать институт общественных инспекторов. Они будут иметь официальный статус, получать в своих регионах удостоверения, взаимодействовать с правоохранительными органами, имея возможность контролировать, к примеру, в каком состоянии животные в приютах, фиксировать на фото или видео. По сути, это зоополиция или, если хотите, зоодружина. Но получать зарплату они не будут. Это волонтеры, которым дан официальный статус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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