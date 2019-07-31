2019-07-31T03:23:24+03:00
Общество

В утвержденный список опасных собак вошли бульдоги и волкообразные псы

Закон, защищающий людей от бойцовых псов, вступил в силу еще в конце прошлого года. Но окончательный список утвердили лишь сейчас
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Правительство утвердило список потенциально опасных пород собакПравительство утвердило список потенциально опасных пород собакФото: Олег УКЛАДОВ
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Прежде чем покупать ребенку щенка, стоит заглянуть в подписанный в этот вторник премьером Дмитрием Медведевым перечень потенциально опасных собак. Закон, защищающий людей от бойцовых псов, вступил в силу еще в декабре 2018 года. Но окончательный список утвердили лишь сейчас. Сначала опасной хотели признать 71 породу. Но тут же возмутились собачники: «Чем это шарпей может навредить человеку?» Тогда из перечня вычеркнули добермана-пинчера, немецкую овчарку, ротвейлера, шарпея и других псов. Оставили всего 13 пород. «КП» приводит окончательный вариант списка (см. ниже).

По старому-новому закону выгул этих собак без намордника и поводка запрещается. Если только пес не бегает за закрытым забором или в вольере. Но на калитке вашего участка должна висеть предупреждающая табличка «Осторожно, злая собака!» А еще послабление действует на собак весом меньше 5 килограммов - такое животное опасным не признают.

Какие штрафы могут ждать владельцев этих животных? Нет намордника - заплатите тысячу рублей. Нет поводка - 2 тысячи. За выгул на детской площадке - 4 тысячи. Если хозяин не убрал за своим псом - раскошелится на 3 тысячи рублей.

Кстати, МВД будет вести учет случаев нападения собак на людей и вносить предложения по расширению списка.

Список потенциально опасных пород собак:

1. Акбаш.

2. Американский бандог.

3. Амбульдог.

4. Бразильский бульдог.

5. Булли Кутта.

6. Бульдог алапахский чистокровный (отто).

7. Бэндог.

8. Волко-собачьи гибриды.

9. Волкособ, гибрид волка.

10. Гуль дог.

11. Питбульмастиф.

12. Северокавказская собака.

13. Метисы пород, указанных в пунктах 1 – 12.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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