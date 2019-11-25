Молодая жена Эрнста беременна третьим ребенком

Константин Эрнст и его молодая супруга Софья Заика готовятся к пополнению в семье. Актриса в настоящее время беременна третьим ребенком. Для генерального директора Первого канала этот малыш станет четвертым. Помимо двух дочек от Софьи у Эрнста есть старшая наследница, родившаяся в 1994 году от союза с Анной Силюнас.

Константин Эрнст и Софья Заика вновь станут родителями в следующем году. В настоящее время молодая жена 58-летнего медиаменеджера находится на втором триместре беременности. "Конечно, Софья очень рада. Она уже опытная: следит за питанием, чтобы не набрать лишний вес и потом быстро вернуться в форму", - рассказали "СтарХиту" в окружении пары.

Стоит отметить, что супруги пока никак не прокомментировали радостное событие. Не секрет, что они тщательно оберегают свою личную жизнь от посторонних. Влюбленные долго не афишировали отношения. Их свадьба была довольно скромной. "Мы быстро стали жить как муж и жена, то есть просто вместе. И узаконили отношения", - делилась в одном из интервью 31-летняя Софья.

Она отметила: "Мы оба люди закрытые. Муж - вообще чемпион по закрытости. Наверное, не смогли бы и целоваться при огромном количестве народа",

Даже имена дочерей супруги хранили в тайне два года. Лишь недавно стало известно, что старшую девочку, которая родилась в 2016 году, назвали Эрикой. Младшую нарекли Кирой. Малышка появилась на свет в 2017-м.