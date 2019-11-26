ОРВИ: как помочь себе и не заразить окружающих

Основными возбудителями ОРВИ или как мы привыкли называть «простудой» являются вирусы, поражающие, как правило, именно эпителий дыхательных путей. Реже причиной развития простуд являются бактерии.

Какие факторы могут способствовать развитию простудного заболевания? Контакт с зараженным человеком, пребывание в многолюдном помещении в период эпидемии, сильное переохлаждение или даже стресс.

В среднем, каждый взрослый болеет ОРВИ 2-3 раза в год, дети - 6-8 раз в год. К сожалению, защититься полностью от ОРВИ нельзя, но для того, чтобы свести к минимуму выраженность симптомов и ускорить время выздоровления, но необходимо знать, как проявляется простуда, в какие моменты болезнь заразна и как можно себе помочь. Об этом подробнее.

При общении с больным человеком вирусы, как правило, попадают в организм извне, а под воздействием холода и иных неблагоприятных погодных факторов активизируются те бактерии и прочие микроорганизмы, которые постоянно обитают в человеческом организме. Как только иммунитет человека немного слабеет, возбудители болезни тут же начинают свою деятельность: усиленно размножаются на слизистых оболочках горла и носа, вырабатывают токсины и начинают появляться первые признаки простуды. Это может быть насморк, першение или дискомфорт в горле.

Могут так же беспокоить чувство повышенной утомляемости, усталости, общей слабости. С появлением этих симптомов больной становится уже заразным для окружающих, даже при отсутствии высокой температуры.

Облегчить состояние при простудном заболевании помогают:

• Сбалансированное питание

• Отказ от вредных привычек

• Соблюдение всех рекомендаций врача

• Отказ от самолечения

До консультации с врачом можно использовать спреи для носа, чтобы снять заложенность и отек, а от боли в горле — лекарственные препараты местного действия.

Так, для облегчения воспаления в горле хорошо себя зарекомендовало лекарственное средство на основе растительного сухого экстракта и эссенциального масла Шалфей таблетки для рассасывания от Натур продукт¹.

Оказывает противовоспалительное, противомикробное и отхаркивающее действие, а также обладает вяжущими свойствами¹. Производится в Европе¹ в соответствии с международными стандартами качества производства.

Соблюдайте правила гигиены, режим питания, больше гуляйте на свежем воздухе и будьте здоровы!

¹ Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Шалфей таблетки для рассасывания.

² https://www.cdc.gov/features/rhinoviruses/index.html