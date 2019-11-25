2019-11-25T17:39:43+03:00
Экономика

Кто приструнит фальшивомолочников?

Попытки прикрыть лавочки по производству поддельных молока, кефира или детского питания сталкиваются с ожесточенным сопротивлением
Никита КРИЧЕВСКИЙ
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Попытки прикрыть лавочки по производству поддельных молока, кефира или детского питания сталкиваются с ожесточенным сопротивлениемПопытки прикрыть лавочки по производству поддельных молока, кефира или детского питания сталкиваются с ожесточенным сопротивлениемФото: Евгения ГУСЕВА
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23 ноября на встрече с «аграрным» вице-премьером Алексеем Гордеевым президент вновь поднял вопрос о маркировке молочной продукции и необходимости изменения ситуации в отрасли. Вице-премьер согласился и больше того, сказал, что «мы даже вскрыли целый ряд заводов-фантомов, которые, мы видим, на непонятном сырье работают».

Чего-чего, молочных заводов-фантомов? У нас есть фантомы, но мы откладываем маркировку, которая должна прикрыть эти лавочки? Как это понимать?

А вот как. Многие наверняка сталкивались с подделками молочной продукции, когда на упаковке одно, а внутри – совсем другое и хорошо, если съедобное. Или когда перебиты сроки годности. Причем, это имеет отношение не только к молоку, кефиру или творогу, но и, скажем, к детскому питанию. Производятся подделки, а иногда – отрава, в основном, на тех самых заводах-фантомах, но не только на них.

Детское питание, состоящее из сухого молока или пальмового масла – как вам?

Стремясь положить конец молочному беспределу, государство сначала ввело систему «Меркурий», удостоверяющую соответствие молочного сырья (молока в бидоне с фермы) ветеринарным требованиям. Того самого сырого молока, из которого производится готовая продукция.

«Меркурий» позволяет отслеживать продукцию от коровы до молокозавода, но дальше, от предприятия до прилавка, он «слепнет». Для восстановления «зрения» государство с этого года пытается ввести электронную маркировку молочной продукции, подтверждающую качество конечного товара, его соответствие бренду на упаковке, сроку годности, составу. Пока эти попытки встречают определенное сопротивление, но с 1 июня следующего года регулирование все же будет введено.

Молочка – далеко не единственная отрасль, где внедряется маркировка. Это своеобразный национальный проект для всего товарооборота. Технология поэтапно вводится для сигарет, духов, обуви, текстиля, шин, фотокамер, а с Нового года – лекарств. Любой желающий, загрузив мобильное приложение, именуемое, как и вся система, «Честный знак», сможет лично убедиться в подлинности приобретаемой продукции – уникальный двухмерный код наносится на упаковку товара или на товарный ярлык. По этому коду каждую упаковку можно идентифицировать, поскольку любые действия отмечаются в системе и оставляют цифровые следы.

В случае с молочкой (и не только с ней), значительных трат у производителей не предвидится, так как печать цифровых кодов будет производиться в момент изготовления упаковки. Кроме того, система маркировки и «Меркурий» интегрированы. Что до розницы, то максимум ей придется приобрести сканер, цена которого составляет от 2,5 до 4,5 тыс рублей. Так что никакого дополнительного подорожания не будет. Если только кто-то не захочет половить молочную рыбку в маркированной воде.

Начинание хорошее. Так почему же некоторые производители, отраслевые союзы и отдельные депутаты против? Все дело в той самой серой, «фантомной» зоне, о которой говорилось в начале. Как оказалось, «не очень хорошая» продукция производится не в мифических сараях-подвалах, а, вполне вероятно, под контролем официальных производителей. Доходы от такой преступной деятельности составляют многие миллиарды рублей ежегодно.

Здоровье нации мошенников не волнует. Только бизнес – ничего личного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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