Лунный календарь на декабрь 2019: фазы Луны, благоприятные дни
1 декабря, воскресенье
6-й лунный день, Растущая Луна в Водолее.
Прислушиваемся к себе, к своему телу и душе. Сейчас просто необходимо сделать что-то полезное для себя - для духовного развития и поддержания физической формы. Не игнорируйте внутренний голос. Прежде, чем принять решение, спросите себя, а так ли вам необходима эта цель?
Именинники: Анастасий, Николай, Платон, Роман.
2 декабря, понедельник
7-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.
Сегодня день слова. У него особая магия. С его помощью можно добиться много, как с отрицательным, так и с положительным эффектом. То есть сейчас особая сила убеждения, а значит, можно любого склонить на свою сторону или загладить вину извинениями. Однако словом можно и сильно ранить.
Именинники: Авдей, Адриан, Александр, Валентин, Варлам, Вениамин, Геннадий, Герасим, Денис, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иларион, Константин, Леонид, Михаил, Петр, Порфирий, Семен, Сергей, Тимофей, Федор, Христофор, Яков.
3 декабря, вторник
8-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.
Не надо бояться изменений. Сейчас стоит обдумать стратегию дальнейшего развития. Но вот активные действия пока не нужно предпринимать. Вторая половина дня характеризуется всплесками раздражения. ПОстарайтесь свести общение к минимуму.
Именинники: Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Емельян, Иван, Иларион, Иосиф, Макар, Николай, Татьяна, Фекла.
4 декабря, среда
9-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.
Увы, не самый лучший день! Нестабильность настроения, соблазны, искушения. Кроме того, сегодня захочется сделать что-то назло, даже если это и не свойственно вам обычно. Постарайтесь включить разум и терпение на полную мощность! Медитация поможет в этом нелегком деле.
Именинники: Александр.
5 декабря, четверг
10-й лунный день. Растущая Луна в Овен.
Новые веяния — это прекрасно, но не стоит забывать об основах и правилах. Важно прислушиваться к советам мудрых. Хороший день, чтобы приступить к монументальным, масштабным делам «на века» - строительству, созданию семьи, началу нового бизнеса.
Именинники: Алексей, Архип, Афанасий, Борис, Валериан, Василий, Владимир, Герасим, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Павел, Петр, Прасковья, Прокопий, Савва, Фаддей, Федор, Филимон, Яков.
6 декабря, пятница
11-й лунный день. Растущая Луна в Овне.
Чтобы достичь успеха, необходимо быть честным с самим собой. А для этого надо критически взглянуть на свои действия будто со стороны, сделать выводы, скорректировать цель. Никаких примерных представлений и импровизаций, только четкий план.
Именинники: Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Макар, Митрофан, Серафим, Федор.
7 декабря, суббота
12-й лунный день. Растущая Луна в Овне.
День «прокачки» своего я. Уделите удвоенное внимание своему душевному состоянию, физическому и, обязательно интеллектуальному. В программе этого выходного дня обязательно должны быть дела и для ума, и для красоты и для души!
Именинники: Августа, Александр, Алексей, Анисья, Григорий, Евгений, Евграф, Екатерина, Иван, Марк, Митрофан, Михаил, Порфирий, Прокопий, Симон, Христофор.
8 декабря, воскресенье
13-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.
Самое время отправиться в путешествие или командировку. Смена обстановки пойдет на пользу и на работе. Сейчас благоприятно менять должность или же вовсе переходить на новую работу.
Именинники: Александр, Андрей, Варлам, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Иларион, Климент, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Серафим, Ярослав.
9 декабря, понедельник
14-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.
Не самый простой день. На пути «запланировано» немало препон, но справиться с ними будет довольно просто, главное не пасовать перед трудностями. Кроме того, сейчас появится возможность исправить допущенные в недавнем прошлом ошибки.
Именинники: Афанасий, Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Иннокентий, Михаил, Назар, Николай, Никон, Петр, Тихон, Федосий, Юлиан, Яков.
10 декабря, вторник
15-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.
День полный позитивной энергии. Благоприятно начинать различные дела и строить грандиозные планы. Не пасуйте перед трудностями, они сами собой рассосутся перед вашим напором. Главное, не терять цели и ориентиры.
Благоприятно заниматься здоровьем и красотой. Особый эффект будут иметь процедуры по омоложению.
Именинники: Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Никон, Роман, Серафим, Сергей, Федор, Фекла, Феодосий, Яков.
11 декабря, среда
16-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.
Лучше всего, конечно, взять отгул и полноценно отдохнуть. Если же такой возможности нет, выбирайте созерцательные занятия. Не лезьте на рожон и берегите нервы.
Хорошо заняться творчеством или завести новые знакомства. А еще лучше провести какое-то время наедине с природой.
Именинники Алексей, Андрей, Анна, Василий, Викентий, Григорий, Даниил, Ерофей, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Прасковья, Серафим, Сергей, Степан, Тимофей, Федор.
12 декабря, четверг
17-й лунный день. Полнолуние в Близнецах.
День радости, праздника, плодородия. Сейчас благоприятный период для всего, что связано с садоводством.
Не стоит решать проблемы, отложите их на несколько дней, а там глядишь «полегчает».
Женщинам необходимо особое внимание со стороны сильного пола.
Именинники: Валериан, Даниил, Денис, Иван, Николай, Парамон, Сергей.
13 декабря, пятница
18-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.
Время, когда судьба посылает знаки. Важно разгадать их и принять меры, исправить ситуацию, пока не поздно. Не стоит проявлять излишней самоуверенности — это чревато грустными последствиями.
Хорошо заниматься оздоровлением и закаливанием, проводить и чистку организма.
Именинники: Андрей, Иван.
14 декабря, суббота
19-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.
Трудный день. Он характеризуется нервозностью, повышенной агрессией. Необходимо быть терпимее и не пытаться ответить «тем же». Кроме того, сейчас надо проявлять повышенную осторожность, чтобы ненароком не получить травму.
Именинники: Антон, Дмитрий, Наум, Порфирий.
15 декабря, воскресенье
20-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.
День, когда перед нами открываются отличные перспективы. Но их невозможно воплотит в жизнь, пока не завершено уже начатое. Сейчас есть шанс увидеть недочеты и внести исправления в текущие дела.
В этот день женщины обладают особой силой, можно сказать, чарами. Так что противостоять их просьбам не будет никакой возможности.
Именинники: Андрей, Антонина, Борис, Вера, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Маргарита, Мария, Матвей, Матрона, Николай, Павел, Сергей, Степан, Тамара, Федор.
16 декабря, понедельник
21-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.
Всем миром удастся свернуть горы. А вот в одиночку не получится справиться даже с пустяшными вопросами.
Если мечтали внести в свою жизнь кардинальные перемены — медлить не нужно. Благоприятный момент для смены места работы или места жительства. Но для «настройки» семейной жизни лучше выбрать другой момент.
Именинники: Андрей, Гавриил, Георгий, Гликерия, Ефрем, Иван, Николай, Савва, Федор.
17 декабря, вторник
22-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.
Сегодня удастся сочетать и материальное и духовное. Вдохновение поможет справиться с самыми сложными вопросами, требующими особого подхода. Не бойтесь принимать нестандартные решения. Успех сегодня будет как раз в этом.
Именинники: Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай, Серафим, Юлия.
18 декабря, среда
23-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.
Самое время провести генеральную уборку. Наведение порядка сейчас имеет едва ли не сакральный смысл. Вместе с грязью и пылью, ненужными вещами, из жизни должны исчезнуть темные мысли, неприятности и плохая энергия. Разгрузите шкафы и перестаньте заниматься вещизмом.
Именинники: Анастасий, Геннадий, Гурий, Захар, Илья, Савва, Сергей.
19 декабря, четверг
23-й лунный день. Убывающая Луна в Весах.
День напоминает сжатую пружину. Рабочий график будет предельно плотным, но при правильном распределении сил все удастся сделать в лучшем виде. В то же время важно соблюдать баланс между отдыхом и трудом. Иначе, наступит «перегрузка» и переутомление.
Именинники: Максим, Николай.
20 декабря, пятница
24-й лунный день. Убывающая Луна в Весах.
Самое время закладывать основу для ближайших грандиозных дел. Особенно продуктивными будут проекты, связанные с интеллектуальной деятельностью и точными расчетами.
А вот для путешествия и посещения больниц выберите другую дату.
Именинники: Антон, Василий, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Павел, Петр, Сергей.
21 декабря, суббота
25-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.
Мудрость, опыт — главные слова этой субботы. Прислушивайтесь к пожеланиям знающих людей, не бойтесь использовать новые знания и принимать непопулярные решения. Во-первых, цель стоит того, во-вторых, скоро все с этим смирятся.
Хорошо помогать другим: все что отдано, вернется сторицей.
Именинники: Анфиса, Кирилл.
22 декабря, воскресенье
26-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.
Благоприятный момент для саморазвития, самосовершенствования. Вполне вероятно, что новые знания откроют совершенно иные горизонты.
Крайне нежелательна деловая активность. Свойство дня — затягивать все начатое. Кроме того, сейчас будет немало искушений, с которыми очень сложно совладать.
Предпочтите общение с семьей и тихие домашние радости.
Именинники: Александр, Анна, Василий, Владимир, Евфросиния, Софрон, Степан.
23 декабря, понедельник
27-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.
Некоторые астрологические школы советуют «взглянуть внутрь себя». Прислушайтесь к своему я, к своим желаниям и чувствам. Возможно, раздумья помогут найти ответы на судьбоносные вопросы.
Хорошо в этот день вступать в брак и заниматься свадебными хлопотами.
Именинники: Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Ангелина, Анна, Григорий, Дорофей, Евгений, Евдокия, Евлалия, Евсей, Иван, Константин, Лаврентий, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Татьяна, Фекла, Фома, Яков.
24 декабря, вторник
28-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.
День знаков и внутреннего голоса. Вселенная будет сообщать о своих намерениях, важно не пройти мимо ее сигналов. Кроме того, особенно обострится интуиция. Если она подсказывает, что с какими-то делами и людьми не стоит связываться, не игнорируйте ее, какие бы барыши вам не посулили.
Именинники: Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Лука, Никифор, Николай, Никон, Петр.
25 декабря, среда
29-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.
Не легкий будет день. Он характеризуется конфликтами, повышенной раздражительностью и как следствие, неумением сосредоточиться. Так что откладываем важные дела и стараемся заняться чем-то медитативным, не требующим внимания и логики. Следует избегать серьезных физических нагрузок.
Именинники: Александр, Спиридон.
26 декабря, четверг
1-й/2-й лунные дни. Новолуние в Козероге.
От того, как будет начат лунный месяц, по сути, зависит как он пройдет. А потому потрудитесь составить план действий, продумайте ближайшие цели.
Сейчас противопоказано негативное общение. Не повышайте голос и не расплескивайте энергию по пустякам. Помните, перед вами глобальные цели!
Именинники: Александр, Алексей, Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Евгений, Емельян, Иван, Николай, Яков.
27 декабря, пятница
3-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.
Сейчас крайне важно получить положительный заряд энергии. А потому показаны встречи с прекрасным — искусством, людьми, природой. Не промахнитесь с выбором!
Хорошо в этот период браться за новые дела. Однако, в них не должно быть ни капли корысти.
Именинники: Иларион, Зосима, Николай, Филимон.
28 декабря, суббота
4-й лунный день. Растущая Луна в Водолее
День получения информации, самосовершенствования и выбора. Последний сделать будет непросто. Но именно от него будет многое зависеть в карьере.
Обязательно проявите заботу о старших членах своей семьи.
Именинники: Александр, Василий, Иона, Павел, Степан, Сусанна, Трифон.
29 декабря, воскресенье
5-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.
Важный, если не сказать судьбоносный день. Сегодня многое можно переломить, склонить противную сторону к своему мнению. Впрочем, придется и принимать чужие правила игры. О того, как вы с этим справитесь будет зависеть если не успех всего дела, то очень многое.
Именинники: Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Павел, Петр, Семен, София.
30 декабря, понедельник
6-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.
Не ждите от этого дня потрясений. Он будет спокойным и умиротворяющим. Все, что намечено, будет сделано в срок. А если не сделано, значит, так и надо на самом деле. Сейчас хорошо решать денежные вопросы, а также подводить промежуточные итоги своих проектов.
От путешествий лучше отказаться.
Именинники: Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Петр, Сергей, Степан.
31 декабря, вторник
7-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.
Несмотря, на то, что это последний день календарного года, этот день можно провести весьма плодотворно. Он подходит день для общения с людьми, для принятия решений и для путешествий.
Проводите переговоры и договаривайтесь о сотрудничестве. Следует быть внимательным с своей речи: небрежная фраза может нанести очень большой ущерб дружбе и деловой репутации.
Именинники: Вера, Виктор, Владимир, Зоя, Иван, Илья, Марк, Михаил, Модест, Николай, Севастьян, Семен, Сергей, Фаддей.
ИСТОЧНИК KP.RU