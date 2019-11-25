Лунный календарь на декабрь 2019: фазы Луны, благоприятные дни

1 декабря, воскресенье

6-й лунный день, Растущая Луна в Водолее.

Прислушиваемся к себе, к своему телу и душе. Сейчас просто необходимо сделать что-то полезное для себя - для духовного развития и поддержания физической формы. Не игнорируйте внутренний голос. Прежде, чем принять решение, спросите себя, а так ли вам необходима эта цель?

Именинники: Анастасий, Николай, Платон, Роман.

2 декабря, понедельник

7-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.

Сегодня день слова. У него особая магия. С его помощью можно добиться много, как с отрицательным, так и с положительным эффектом. То есть сейчас особая сила убеждения, а значит, можно любого склонить на свою сторону или загладить вину извинениями. Однако словом можно и сильно ранить.

Именинники: Авдей, Адриан, Александр, Валентин, Варлам, Вениамин, Геннадий, Герасим, Денис, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иларион, Константин, Леонид, Михаил, Петр, Порфирий, Семен, Сергей, Тимофей, Федор, Христофор, Яков.

3 декабря, вторник

8-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

Не надо бояться изменений. Сейчас стоит обдумать стратегию дальнейшего развития. Но вот активные действия пока не нужно предпринимать. Вторая половина дня характеризуется всплесками раздражения. ПОстарайтесь свести общение к минимуму.

Именинники: Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Емельян, Иван, Иларион, Иосиф, Макар, Николай, Татьяна, Фекла.

4 декабря, среда

9-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

Увы, не самый лучший день! Нестабильность настроения, соблазны, искушения. Кроме того, сегодня захочется сделать что-то назло, даже если это и не свойственно вам обычно. Постарайтесь включить разум и терпение на полную мощность! Медитация поможет в этом нелегком деле.

Именинники: Александр.

5 декабря, четверг

10-й лунный день. Растущая Луна в Овен.

Новые веяния — это прекрасно, но не стоит забывать об основах и правилах. Важно прислушиваться к советам мудрых. Хороший день, чтобы приступить к монументальным, масштабным делам «на века» - строительству, созданию семьи, началу нового бизнеса.

Именинники: Алексей, Архип, Афанасий, Борис, Валериан, Василий, Владимир, Герасим, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Павел, Петр, Прасковья, Прокопий, Савва, Фаддей, Федор, Филимон, Яков.

6 декабря, пятница

11-й лунный день. Растущая Луна в Овне.

Чтобы достичь успеха, необходимо быть честным с самим собой. А для этого надо критически взглянуть на свои действия будто со стороны, сделать выводы, скорректировать цель. Никаких примерных представлений и импровизаций, только четкий план.

Именинники: Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Макар, Митрофан, Серафим, Федор.

7 декабря, суббота

12-й лунный день. Растущая Луна в Овне.

День «прокачки» своего я. Уделите удвоенное внимание своему душевному состоянию, физическому и, обязательно интеллектуальному. В программе этого выходного дня обязательно должны быть дела и для ума, и для красоты и для души!

Именинники: Августа, Александр, Алексей, Анисья, Григорий, Евгений, Евграф, Екатерина, Иван, Марк, Митрофан, Михаил, Порфирий, Прокопий, Симон, Христофор.

8 декабря, воскресенье

13-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.

Самое время отправиться в путешествие или командировку. Смена обстановки пойдет на пользу и на работе. Сейчас благоприятно менять должность или же вовсе переходить на новую работу.

Именинники: Александр, Андрей, Варлам, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Иларион, Климент, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Серафим, Ярослав.

9 декабря, понедельник

14-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.

Не самый простой день. На пути «запланировано» немало препон, но справиться с ними будет довольно просто, главное не пасовать перед трудностями. Кроме того, сейчас появится возможность исправить допущенные в недавнем прошлом ошибки.

Именинники: Афанасий, Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Иннокентий, Михаил, Назар, Николай, Никон, Петр, Тихон, Федосий, Юлиан, Яков.

10 декабря, вторник

15-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.

День полный позитивной энергии. Благоприятно начинать различные дела и строить грандиозные планы. Не пасуйте перед трудностями, они сами собой рассосутся перед вашим напором. Главное, не терять цели и ориентиры.

Благоприятно заниматься здоровьем и красотой. Особый эффект будут иметь процедуры по омоложению.

Именинники: Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Никон, Роман, Серафим, Сергей, Федор, Фекла, Феодосий, Яков.

11 декабря, среда

16-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.

Лучше всего, конечно, взять отгул и полноценно отдохнуть. Если же такой возможности нет, выбирайте созерцательные занятия. Не лезьте на рожон и берегите нервы.

Хорошо заняться творчеством или завести новые знакомства. А еще лучше провести какое-то время наедине с природой.

Именинники Алексей, Андрей, Анна, Василий, Викентий, Григорий, Даниил, Ерофей, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Прасковья, Серафим, Сергей, Степан, Тимофей, Федор.

12 декабря, четверг

17-й лунный день. Полнолуние в Близнецах.

День радости, праздника, плодородия. Сейчас благоприятный период для всего, что связано с садоводством.

Не стоит решать проблемы, отложите их на несколько дней, а там глядишь «полегчает».

Женщинам необходимо особое внимание со стороны сильного пола.

Именинники: Валериан, Даниил, Денис, Иван, Николай, Парамон, Сергей.

13 декабря, пятница

18-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.

Время, когда судьба посылает знаки. Важно разгадать их и принять меры, исправить ситуацию, пока не поздно. Не стоит проявлять излишней самоуверенности — это чревато грустными последствиями.

Хорошо заниматься оздоровлением и закаливанием, проводить и чистку организма.

Именинники: Андрей, Иван.

14 декабря, суббота

19-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.

Трудный день. Он характеризуется нервозностью, повышенной агрессией. Необходимо быть терпимее и не пытаться ответить «тем же». Кроме того, сейчас надо проявлять повышенную осторожность, чтобы ненароком не получить травму.

Именинники: Антон, Дмитрий, Наум, Порфирий.

15 декабря, воскресенье

20-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.

День, когда перед нами открываются отличные перспективы. Но их невозможно воплотит в жизнь, пока не завершено уже начатое. Сейчас есть шанс увидеть недочеты и внести исправления в текущие дела.

В этот день женщины обладают особой силой, можно сказать, чарами. Так что противостоять их просьбам не будет никакой возможности.

Именинники: Андрей, Антонина, Борис, Вера, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Маргарита, Мария, Матвей, Матрона, Николай, Павел, Сергей, Степан, Тамара, Федор.

16 декабря, понедельник

21-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.

Всем миром удастся свернуть горы. А вот в одиночку не получится справиться даже с пустяшными вопросами.

Если мечтали внести в свою жизнь кардинальные перемены — медлить не нужно. Благоприятный момент для смены места работы или места жительства. Но для «настройки» семейной жизни лучше выбрать другой момент.

Именинники: Андрей, Гавриил, Георгий, Гликерия, Ефрем, Иван, Николай, Савва, Федор.

17 декабря, вторник

22-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.

Сегодня удастся сочетать и материальное и духовное. Вдохновение поможет справиться с самыми сложными вопросами, требующими особого подхода. Не бойтесь принимать нестандартные решения. Успех сегодня будет как раз в этом.

Именинники: Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай, Серафим, Юлия.

18 декабря, среда

23-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.

Самое время провести генеральную уборку. Наведение порядка сейчас имеет едва ли не сакральный смысл. Вместе с грязью и пылью, ненужными вещами, из жизни должны исчезнуть темные мысли, неприятности и плохая энергия. Разгрузите шкафы и перестаньте заниматься вещизмом.

Именинники: Анастасий, Геннадий, Гурий, Захар, Илья, Савва, Сергей.

19 декабря, четверг

23-й лунный день. Убывающая Луна в Весах.

День напоминает сжатую пружину. Рабочий график будет предельно плотным, но при правильном распределении сил все удастся сделать в лучшем виде. В то же время важно соблюдать баланс между отдыхом и трудом. Иначе, наступит «перегрузка» и переутомление.

Именинники: Максим, Николай.

20 декабря, пятница

24-й лунный день. Убывающая Луна в Весах.

Самое время закладывать основу для ближайших грандиозных дел. Особенно продуктивными будут проекты, связанные с интеллектуальной деятельностью и точными расчетами.

А вот для путешествия и посещения больниц выберите другую дату.

Именинники: Антон, Василий, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Павел, Петр, Сергей.

21 декабря, суббота

25-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.

Мудрость, опыт — главные слова этой субботы. Прислушивайтесь к пожеланиям знающих людей, не бойтесь использовать новые знания и принимать непопулярные решения. Во-первых, цель стоит того, во-вторых, скоро все с этим смирятся.

Хорошо помогать другим: все что отдано, вернется сторицей.

Именинники: Анфиса, Кирилл.

22 декабря, воскресенье

26-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.

Благоприятный момент для саморазвития, самосовершенствования. Вполне вероятно, что новые знания откроют совершенно иные горизонты.

Крайне нежелательна деловая активность. Свойство дня — затягивать все начатое. Кроме того, сейчас будет немало искушений, с которыми очень сложно совладать.

Предпочтите общение с семьей и тихие домашние радости.

Именинники: Александр, Анна, Василий, Владимир, Евфросиния, Софрон, Степан.

23 декабря, понедельник

27-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.

Некоторые астрологические школы советуют «взглянуть внутрь себя». Прислушайтесь к своему я, к своим желаниям и чувствам. Возможно, раздумья помогут найти ответы на судьбоносные вопросы.

Хорошо в этот день вступать в брак и заниматься свадебными хлопотами.

Именинники: Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Ангелина, Анна, Григорий, Дорофей, Евгений, Евдокия, Евлалия, Евсей, Иван, Константин, Лаврентий, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Татьяна, Фекла, Фома, Яков.

24 декабря, вторник

28-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.

День знаков и внутреннего голоса. Вселенная будет сообщать о своих намерениях, важно не пройти мимо ее сигналов. Кроме того, особенно обострится интуиция. Если она подсказывает, что с какими-то делами и людьми не стоит связываться, не игнорируйте ее, какие бы барыши вам не посулили.

Именинники: Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Лука, Никифор, Николай, Никон, Петр.

25 декабря, среда

29-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.

Не легкий будет день. Он характеризуется конфликтами, повышенной раздражительностью и как следствие, неумением сосредоточиться. Так что откладываем важные дела и стараемся заняться чем-то медитативным, не требующим внимания и логики. Следует избегать серьезных физических нагрузок.

Именинники: Александр, Спиридон.

26 декабря, четверг

1-й/2-й лунные дни. Новолуние в Козероге.

От того, как будет начат лунный месяц, по сути, зависит как он пройдет. А потому потрудитесь составить план действий, продумайте ближайшие цели.

Сейчас противопоказано негативное общение. Не повышайте голос и не расплескивайте энергию по пустякам. Помните, перед вами глобальные цели!

Именинники: Александр, Алексей, Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Евгений, Емельян, Иван, Николай, Яков.

27 декабря, пятница

3-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.

Сейчас крайне важно получить положительный заряд энергии. А потому показаны встречи с прекрасным — искусством, людьми, природой. Не промахнитесь с выбором!

Хорошо в этот период браться за новые дела. Однако, в них не должно быть ни капли корысти.

Именинники: Иларион, Зосима, Николай, Филимон.

28 декабря, суббота

4-й лунный день. Растущая Луна в Водолее

День получения информации, самосовершенствования и выбора. Последний сделать будет непросто. Но именно от него будет многое зависеть в карьере.

Обязательно проявите заботу о старших членах своей семьи.

Именинники: Александр, Василий, Иона, Павел, Степан, Сусанна, Трифон.

29 декабря, воскресенье

5-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.

Важный, если не сказать судьбоносный день. Сегодня многое можно переломить, склонить противную сторону к своему мнению. Впрочем, придется и принимать чужие правила игры. О того, как вы с этим справитесь будет зависеть если не успех всего дела, то очень многое.

Именинники: Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Павел, Петр, Семен, София.

30 декабря, понедельник

6-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

Не ждите от этого дня потрясений. Он будет спокойным и умиротворяющим. Все, что намечено, будет сделано в срок. А если не сделано, значит, так и надо на самом деле. Сейчас хорошо решать денежные вопросы, а также подводить промежуточные итоги своих проектов.

От путешествий лучше отказаться.

Именинники: Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Петр, Сергей, Степан.

31 декабря, вторник

7-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

Несмотря, на то, что это последний день календарного года, этот день можно провести весьма плодотворно. Он подходит день для общения с людьми, для принятия решений и для путешествий.

Проводите переговоры и договаривайтесь о сотрудничестве. Следует быть внимательным с своей речи: небрежная фраза может нанести очень большой ущерб дружбе и деловой репутации.

Именинники: Вера, Виктор, Владимир, Зоя, Иван, Илья, Марк, Михаил, Модест, Николай, Севастьян, Семен, Сергей, Фаддей.