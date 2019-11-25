Никита Джигурда: К Софии Ротару нужно проявить милосердие

После информации, о том, что знаменитая певица София Ротару может вновь начать свои гастроли в России, разгорелось много споров. Скандал прокомментировал актер и шоумен Никита Джигурда.

- Лучше всех, по-моему, Поклонская выступила, сказав, что как бы там ни было, каких-то ссор, и других разногласий, рано или поздно надо налаживать отношения. Зрители должны сами решить, если кто не любит Ротару, то они не пойдут на ее концерт. А если готовы купить билеты и прийти – ну, так что, это же милосердие. Вон президент России милосердие проявил к Савченко – отпустил ее. Поэтому чего здесь думать? Надо наоборот, налаживать связь через культуру.

Зритель сам должен разобраться. Она не преступница, она не осуждена. На мой взгляд, это отвлечение внимания. Для меня тема передачи Володи Соловьева гораздо актуальнее, ибо опять-таки пару месяцев назад президент России Владимир Путин заявил, что хватит ссорить народы, нужно искать точки соприкосновения. Вот как раз Ротару, другие там, приезжают, для того, чтобы наладить какой-то контакт, после которого, тому же Зеленскому будет легче оперировать в спорах с украинскими националистами. Ну, то, что эта тема поднимается, правильно. Просто перевесить должен здравый смысл. Зачем обвинять артистов в том, что натворили безбашенные политики, которые ссорят людей…

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