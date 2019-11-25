2019-11-25T22:37:56+03:00
Звезды

Серябкина отказалась ехать с Фадеевым в кругосветное путешествие

Певица рассказала «КП», что этот год для неё стал особенным
Алена МАРТЫНОВА
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Путешествие пройдёт без любимицы продюсера Ольги СерябкинойПутешествие пройдёт без любимицы продюсера Ольги СерябкинойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Артисты лейбла Максима Фадеева, несмотря на расторгнутые с ними контракты, собираются в музыкальную кругосветку, о которой продюсер сообщил пару недель назад. Мол, музыкантам не хватает вдохновения, и недостающую энергию они практически буквально будут черпать в океане.

- Компания MALFA в полном составе выезжает на 111 дней в кругосветное путешествие для написания альбомов, - объяснил Фадеев. - И я, и новые артисты — мы хотим сделать это в океане. Мне кажется, это интересная идея. Мы будем вести оттуда трансляцию, возьмем с собой съемочную группу. О сроках сообщим позже.

Однако, как стало известно «КП», это путешествие пройдёт без любимицы продюсера Ольги Серябкиной.

- Я никуда не собираюсь, остаюсь здесь, - рассказала kp.ru певица за кулисами одного из новогодних телеогоньков, но вдаваться в подробности не стала. - У меня очень плотный график, весь декабрь расписан под корпоративы. Устаю, конечно, но об издержках профессии рассказывать не буду - у меня все прекрасно.

- Чем вам запомнился этот год?

- Это очень знаменательный для меня год, на самом деле, очень знаковый. Но важных событий было много - все не перечислишь. Главное, на что я надеюсь как артист - что своей музыкой сделала счастливым хотя бы одного человека.

Напомним, в конце октября Максим Фадеев заявил, что его лейбл расторгает контракты со всеми артистами и дарит им авторские права на песни - всем, кроме Наргиз и Олега Майами, с которыми идут судебные разбирательства. С Серябкиной же, которая раньше пела в составе группы «Серебро», а теперь выступает под псевдонимом Molly, у продюсера всегда были очень тёплые отношения. Много лет их подозревают в тайном романе (во многом благодаря заявлениям экс-коллеги по «Серебру» Лены Темниковой), однако оба категорически это отрицают.

- Как вы смеете, я женат! - ответил Фадеев «Комсомолке» после скандального интервью Темниковой о его служебном романе.

Серябкина же недавно призналась Ксении Собчак, что очень любит продюсера, но по-родственному: в каком-то смысле он заменил ей умершего отца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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