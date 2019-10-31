"Люблю. Бесконечно и навсегда": Серябкина попрощалась с Фадеевым
Ольга Серябкина поставила жирную точку в деловых отношениях с Максимом Фадеевым. Ранее продюсер сообщил, что увольняет всех артистов лейбла MALFА. Все песни, написанные за время работы с композитором, остались за его экс-подопечными.
Ольга Серябкина, выступающая под творческим псевдонимом MOLLY, оставила трогательную запись - прощание с Максимом Фадеевым. "Ну что ж, вот и настало время снова сказать «прощай». Я больше не артист MALFA. Наше сотрудничество с лейблом закончено. Но не ищите в этом скандала или конфликта", - сообщила певица.
Она подчеркнула, что позади остался большой этап жизни. Но ее сердце и самые теплые слова навсегда останутся с Максимом Фадеевым. "Дорогой и любимый Макс! Моя бесконечная благодарность тебе за все. За то, что когда-то давно поверил в меня, увидел во мне то, что я сама не замечала. Дал свою мастерскую огранку, всему, что было заложено во мне. Сформировал меня не только как творческую единицу, но и как личность. Стал поддержкой и опорой, вдохновителем и моим лучшим другом", - обратилась исполнительница к продюсеру.
За 15 лет совместной работы, по ее словам, было немало радостных и трудных ситуаций, которые музыкант и его подопечная переживали вместе. Теперь же ей страшно начинать новую жизнь. "Это огромный кайф... Твоя музыка всегда будет саундтреком моей жизни. Признаюсь честно, мне немного страшно вступать в новый период жизни, где за мной не будет твоего мощного и надежного плеча, но я буду очень стараться, чтобы ты мной гордился! Люблю. Бесконечно и навсегда", - резюмировала Серябкина.
Напомним, 30 октября Максим Фадеев объявил о расторжении контрактов со всеми музыкантами лейбла и начал набирать новых сотрудников в MALFA. Нескольких человек он уже принял в свою команду, среди них есть иностранцы. Такой выбор продюсера обусловлен тем, что он намерен вывести лейбл на мировой уровень. При этом продюсер сообщил, что больше никогда не будет работать с певцами. Мэтр также рассказал, что Ольга Серябкина много лет писала тексты для MALFA. Теперь она сможет исполнять не только песни MOLLY. Вся музыка группы SEREBRO отдана Ольге.
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами лейбла.Официальное заявление лейбла MALFA
ИСТОЧНИК KP.RU