"Люблю. Бесконечно и навсегда": Серябкина попрощалась с Фадеевым

Ольга Серябкина поставила жирную точку в деловых отношениях с Максимом Фадеевым. Ранее продюсер сообщил, что увольняет всех артистов лейбла MALFА. Все песни, написанные за время работы с композитором, остались за его экс-подопечными.

Ольга Серябкина, выступающая под творческим псевдонимом MOLLY, оставила трогательную запись - прощание с Максимом Фадеевым. "Ну что ж, вот и настало время снова сказать «прощай». Я больше не артист MALFA. Наше сотрудничество с лейблом закончено. Но не ищите в этом скандала или конфликта", - сообщила певица.

Она подчеркнула, что позади остался большой этап жизни. Но ее сердце и самые теплые слова навсегда останутся с Максимом Фадеевым. "Дорогой и любимый Макс! Моя бесконечная благодарность тебе за все. За то, что когда-то давно поверил в меня, увидел во мне то, что я сама не замечала. Дал свою мастерскую огранку, всему, что было заложено во мне. Сформировал меня не только как творческую единицу, но и как личность. Стал поддержкой и опорой, вдохновителем и моим лучшим другом", - обратилась исполнительница к продюсеру.

За 15 лет совместной работы, по ее словам, было немало радостных и трудных ситуаций, которые музыкант и его подопечная переживали вместе. Теперь же ей страшно начинать новую жизнь. "Это огромный кайф... Твоя музыка всегда будет саундтреком моей жизни. Признаюсь честно, мне немного страшно вступать в новый период жизни, где за мной не будет твоего мощного и надежного плеча, но я буду очень стараться, чтобы ты мной гордился! Люблю. Бесконечно и навсегда", - резюмировала Серябкина.

Напомним, 30 октября Максим Фадеев объявил о расторжении контрактов со всеми музыкантами лейбла и начал набирать новых сотрудников в MALFA. Нескольких человек он уже принял в свою команду, среди них есть иностранцы. Такой выбор продюсера обусловлен тем, что он намерен вывести лейбл на мировой уровень. При этом продюсер сообщил, что больше никогда не будет работать с певцами. Мэтр также рассказал, что Ольга Серябкина много лет писала тексты для MALFA. Теперь она сможет исполнять не только песни MOLLY. Вся музыка группы SEREBRO отдана Ольге.