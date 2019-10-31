2019-10-31T18:00:48+03:00
Звезды

"Люблю. Бесконечно и навсегда": Серябкина попрощалась с Фадеевым

Певица трогательно обратилась к продюсеру
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ольга Серябкина, выступающая под творческим псевдонимом MOLLY, оставила трогательную запись - прощание с Максимом ФадеевымОльга Серябкина, выступающая под творческим псевдонимом MOLLY, оставила трогательную запись - прощание с Максимом ФадеевымФото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Ольга Серябкина поставила жирную точку в деловых отношениях с Максимом Фадеевым. Ранее продюсер сообщил, что увольняет всех артистов лейбла MALFА. Все песни, написанные за время работы с композитором, остались за его экс-подопечными.

Ольга Серябкина, выступающая под творческим псевдонимом MOLLY, оставила трогательную запись - прощание с Максимом Фадеевым. "Ну что ж, вот и настало время снова сказать «прощай». Я больше не артист MALFA. Наше сотрудничество с лейблом закончено. Но не ищите в этом скандала или конфликта", - сообщила певица.

Она подчеркнула, что позади остался большой этап жизни. Но ее сердце и самые теплые слова навсегда останутся с Максимом Фадеевым. "Дорогой и любимый Макс! Моя бесконечная благодарность тебе за все. За то, что когда-то давно поверил в меня, увидел во мне то, что я сама не замечала. Дал свою мастерскую огранку, всему, что было заложено во мне. Сформировал меня не только как творческую единицу, но и как личность. Стал поддержкой и опорой, вдохновителем и моим лучшим другом", - обратилась исполнительница к продюсеру.

За 15 лет совместной работы, по ее словам, было немало радостных и трудных ситуаций, которые музыкант и его подопечная переживали вместе. Теперь же ей страшно начинать новую жизнь. "Это огромный кайф... Твоя музыка всегда будет саундтреком моей жизни. Признаюсь честно, мне немного страшно вступать в новый период жизни, где за мной не будет твоего мощного и надежного плеча, но я буду очень стараться, чтобы ты мной гордился! Люблю. Бесконечно и навсегда", - резюмировала Серябкина.

Напомним, 30 октября Максим Фадеев объявил о расторжении контрактов со всеми музыкантами лейбла и начал набирать новых сотрудников в MALFA. Нескольких человек он уже принял в свою команду, среди них есть иностранцы. Такой выбор продюсера обусловлен тем, что он намерен вывести лейбл на мировой уровень. При этом продюсер сообщил, что больше никогда не будет работать с певцами. Мэтр также рассказал, что Ольга Серябкина много лет писала тексты для MALFA. Теперь она сможет исполнять не только песни MOLLY. Вся музыка группы SEREBRO отдана Ольге.

Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами лейбла.Официальное заявление лейбла MALFA

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Бастрыкин взял на контроль расследование убийства мальчика в детском саду в Нарьян-Маре
Трамп пообещал, что США и Китай подпишут 60% торгового соглашения
Турция продолжит работу по развертыванию С-400 до весны 2020 года
Сутки мерзнем и тепло: синоптик рассказал, когда в Москве снова будет плюс
На востоке Москвы крупный пожар охватил склад с резиной
Турция обсуждает с Россией передачу пленных сирийских военных
США обвинили Россию в желании распространить С-400 по всему миру
«Я отвечаю, что не выпивала»: Алексей Гуськов встал на защиту Лидии Вележевой
Умер Антон Матезиус, экс-участник группы Billy’s Band
Зеленский прокомментировал разрешение Дании на строительство «Северного потока - 2»
Тело пропавшей с пляжной вечеринки британки в Камбодже нашли в море
Путин назвал «системной проблемой» разрыв между муниципальным и государственным уровнем
Глава Чувашии провел заседание Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности
На предложение изменить систему закупок президент ответил анекдотом про бабушку
Путин об ужесточении наказания за врачебные ошибки: «Важнее чтобы наказание было неизбежным»
Ради доставки астронавтов NASA на МКС Роскосмос «ужмет» российский экипаж
В Совфеде оценили американский сценарий по сдерживанию РФ и Китая
Зеленский назначил разведение сил в Петровском на 4 ноября
В Минобороны опровергли подлинность видео с «издевательствами» над солдатом-срочником в Забайкалье
Apple купила у российской компании бренд брелоков для поиска ключей
Шипы или липучка: Автоэксперт дал совет автомобилистам
В Нью-Йорке запретили фуа-гра из-за жестокого обращения с животными
Домушники вынесли из квартиры безработного москвича валюту и драгоценности на 15 миллионов рублей