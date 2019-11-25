2019-11-26T00:00:43+03:00
Политика

Зеленский попросил Кремль дать газа

Президент Украины ночью позвонил Путину
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Владимир Зеленский, как стемнело позвонил в КремльВладимир Зеленский, как стемнело позвонил в КремльФото: REUTERS
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И в Москве, и в Киеве была уже ночь, когда официальный сайт президента России сообщил о состоявшемся телефонном разговоре между Путиным и Зеленским. Владимир Зеленский, как стемнело позвонил в Кремль, чтобы обсудить перед грядущей 9 декабря встрече в нормандском формате в Париже актуальные вопросы.

Как извещает сайт Кремля, была «затронута ситуация с передачей трех военных кораблей, которые были задействованы Киевом в ходе провокации в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года». Но основной темой стала проблема газового транзита через Украину в наступающем году, контракт о котором до сих пор не заключен, и условия покупки голубого топлива самой Незалежной. «Подробно обсуждена газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину».

Для Владимира Зеленского этот разговор с Путиным стал уже четвертым за четыре месяца на своем посту. Очень хороший результат для любого иностранного лидера — обычно так часто официально по телефону Путин общается только с очень узким кругом коллег. Но справедливости ради стоит заметить, что до рекорда Петра Порошенко Зеленскому очень далеко. В 2014 году Порошенко говорил с Путиным по телефону... 11 раз! Правда, тогда и год был такой, что никому не пожелаешь. Но зато за три остальных года президентства Порошенко смог дозвониться Путину лишь трижды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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