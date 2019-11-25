Путин и Зеленский договорились продолжать работу по возвращению удерживаемых лиц
В ходе телефонного разговора президенты России и Украины, Владимир Путин и Владимиром Зеленским достигли договоренности продолжать работу по возвращению удерживаемых лиц. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц (…) Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов», - сообщил представитель Кремля.
Песков добавил, что лидеры двух стран обсудили возможность продолжения контактов в нормандском формате.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Путин исключил встречу с Зеленским до саммита «нормандской четверки». По словам российского президента, в этом никто не заинтересован. Позже МИД Украины также отверг подобную встречу до переговоров в норманнском формате, которые должны состоятся в Париже 9 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU
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