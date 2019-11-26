2019-11-26T12:45:31+03:00
В мире

Прощай, "Анита": умерла легендарная разведчица, спасшая Сталина, Черчилля и Рузвельта

Гоар Вартанян ушла на 94-м году жизни
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Ветеран-разведчик Георг Вартанян с супругой Гоар. Фото Бориса Кавашкина (ИТАР-ТАСС)Ветеран-разведчик Георг Вартанян с супругой Гоар. Фото Бориса Кавашкина (ИТАР-ТАСС)
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Геворк и Гоар Вартанян - семейная пара выдающихся советских разведчиков-нелегалов - были воспеты при жизни и на страницах газет и книг, и на экранах. Фильм "Тегеран-43" об операции советской разведки, спасшей жизни Сталина, Черчилля и Рузвельта на Тегеранской конференции, - именно про них.

Геворк Вартанян, первый нелегал, получивший при жизни звание Героя Советского Союза, скончался в 2012 году. А 25 ноября 2019 года не стало и 93-летней Гоар.

- "Анри" и "Анита": Геворк и Гоар Вартанян. Он - Герой Советского Союза! Она - героиня всех его свершений! Он ушел первым. Сегодня не стало ее, - сообщило в понедельник пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Гоар Левоновна Вартанян родилась 25 января 1926 года в Армении. Вскоре ее семья переехала в Иран. В 16 лет она стала членом антифашистской группы, где и познакомилась с будущим мужем. Их знаменитыми псевдонимами были "Анри" и "Анита". В 1943 году эта группа работала для обеспечения безопасности Тегеранской конференции и помогла предотвратить покушение гитлеровцев на "тройку". Проработала разведчиком-нелегалом на протяжении 43 лет в сотне стран мира и награждена орденом Боевого Красного знамени. В 1986 году Вартаняны вернулись в Советский Союз.

Боевую подругу Геворка похоронят рядом с ним на Троекуровском кладбище.

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Елена ВАВИЛОВА, бывшая разведчица-нелегал:

"Это пример высочайшей профессиональной культуры и преданности делу"

"Комсомолка" попросила поделиться воспоминаниями о Гоар Елену Вавилову - полковника СВР в отставке, четверть века проработавшую в паре с мужем Андреем Безруковым разведчиками-нелегалами за рубежом.

- Гоар была представителем целой плеяды замечательных советских разведчиков, которые работали в сложных условиях холодной войны. Несмотря на трудности этой "мужской" профессии, она умела одновременно быть обаятельной женщиной и боевой подругой. В паре с супругом ей посчастливилось проработать долгие годы и не познать горечь предательства. Для молодых сотрудников Службы внешней разведки Гоар останется примером высочайшей профессиональной культуры и преданности делу, - рассказала Елена Станиславовна.

- Были ли вы знакомы с ней лично?

- Мы встречались на праздничном мероприятии в Службе в 2010 году, я также разговаривала с ней по телефону несколько месяцев назад и просила написать предисловие к своему роману "Женщина, которая умеет хранить тайны", но она, к сожалению, не смогла меня принять по состоянию здоровья.

КАК МЫ ВМЕСТЕ СМОТРЕЛИ КИНО

Автору этих строк выпала честь посмотреть в 2010 году фильм Первого канала "Правдивая история. Тегеран-43" вместе с супругами Вартанян на площадке "Российской газеты". Снимали ленту, где документальные кадры перемежались с художественными фрагментами, в Дамаске. Тогда там было еще спокойно, и архитектура казалась более подходящей. О планах фашистов уничтожить лидеров СССР, Британии и США в Москве знали за полгода.

Командовал операцией любимчик Гитлера, "человек со шрамом" Отто Скорцени, в послужном списке которого были убийство австрийского канцлера и вызволение из плена Муссолини. По такому случаю президента США даже поселили на территории советского посольства, откуда в британскую дипмиссию вел брезентовый спецкоридор. Группа Вартаняна "Легкая кавалерия" вычислила прибывших в Тегеран немецких радистов, и те телеграфировали в Берлин о провале операции. А 400 немецких агентов были тут же арестованы.

"Как вы могли позволить сговориться инвалиду, усатому садисту и жирному пьянице!" - топал ногами в фильме фюрер, узнав о провале. А Рузвельт излучал добродушие: "Возьмем подушки, чепчики и поживем у Сталина. Будет о чем рассказать внукам".

Сорвавшему планы нацистов Вартаняну на тот момент было всего 19 лет. А на показе он признался, что жалел только об одном – вязали вычисленных ими агентов всегда другие люди.

Юная Гоар носила возлюбленному пирожки в тюрьму и впервые решилась заговорить о чувствах после успеха в Тегеране. В 1946 году они обвенчались в армянской церкви, а позднее еще дважды играли свадьбу по другим паспортам.

За свою жизнь им пришлось овладеть восемью языками, но однажды была история с русским языком, когда Гоар думала, что им конец. Сидя под феном в парикмахерской, она забылась и крикнула мужу по-русски: "Жора, подожди, я сейчас уже закончу!". Муж мой тотчас исчез, а я сижу и боюсь посмотреть по сторонам. Но никто на нас внимания, к счастью, и не обратил, - вспоминала на премьерном показе Гоар Левоновна.

- Ощущали ли тогда, что вершите историю? – спросила я у Геворка Вартаняна.

- Безусловно, признаюсь, гордость распирала, - ответил герой и главный критик фильма и рассказал еще один прелюбопытный околоразведочный момент. В фильм этот эпизод, правда, не вошел. - На одном из заседаний конференции Рузвельт написал записку Черчиллю, а тот ему ответил. Сталин это заметил и велел выяснить, о чем переписывались союзники. Оказывается, у Черчилля была расстегнута ширинка. И Рузвельт ему написал: "Застегни, а то орел улетит". А тот ответил: "Орел старый, никуда не улетит".

Кстати, в 2007 году к Вартанянам лично приезжала внучка Черчилля – поблагодарить за спасение своего деда от фашистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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