"Давайте признаем выходными всего четыре дня. Остальные - по желанию работника": Депутат Госдумы предлагает изменить срок новогодних каникул

Томский губернатор Сергей Жвачкин по просьбам трудящихся принял знаковое решение: рабочий день в подотчетной ему области со вторника, 31 декабря, перенести на субботу, 28 декабря. Глава сибирского региона пошел навстречу пожеланиям сибирячек — чтобы у них было три дня для достойной встречи Нового, 2020 года.

В Совете Федерации живо откликнулись на инициативу, прилетевшую из-за Уральских гор. Глава комитета Совфеда по социальной политики Валерий Рязанский честно признал, что последний день уходящего года лучше провести « с семьей, близкими», и что сенаторы могут поддержать такую инициативу, если она вызреет у их коллег в нижней палате парламента.

В нижней палате вызрело. На томскую инициативу отреагировал руководитель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Вот что он заявил у интервью kp.ru.

- Так что делать россиянам 31 декабря — идти на работу или салаты начинать резать?

- 31 декабря было бы правильным объявить выходным. Не меняя при том общее количество праздничных нерабочих дней в трудовом кодексе. Потому как проект закона о том, чтобы 31 декабря стал нерабочим днем, поддержки в Госдуме не нашел.

- Почему?

- Главный аргумент — серьезная нагрузка на экономику. Перераспределив праздничные и рабочие дни, можно было бы решить вопрос разгрузки экономики. Хорошо было бы, чтобы правительство путем переноса всегда делало так, чтобы 31 декабря оказывался выходным.

Депутат Ярослав Нилов.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Чтобы не было слишком затяжных праздников?

- Да, ведь понятно, что уже есть много людей, которые взяли 30 и 31 декабря «за свой счет» и добавили к ним 9 и 10 января - и сделали себе такой зимний отпуск.

- Возвращаемся к постоянной дискуссии — нужны или нет зимние длинные выходные?

- Правильно, на мой взгляд— учитывая что есть запрос общества и на один формат, и на другой — предоставить гражданам добровольно это решать, исходя из своих условий.

- Каким образом?

- Фиксируем в Трудовом кодексе 31 декабря, а также 1-е, 2-е и 3-е января как обязательные нерабочие дни. Все остальные дни вокруг нового года — по желанию работника. То есть четыре нерабочих дня фиксируем. Что касается остальных, которые сейчас по факту нерабочие — по ним дать право россиянам использовать их тогда, когда они считают нужным —или в мае, или к отпуску их добавить…

- То есть закрепить этот «добровольный перенос» на федеральном уровне?

- Конечно! Но пока это просто предложение для обсуждения. Очевидно же, что 31-го декабря полноценного рабочего дня нет. Я не беру сферу здравоохранения, безопасности, охраны правопорядка и ряд других, с круглосуточной работой.

- Перед новым годом во многих учреждениях не работают, а столы накрывают...

- Это условный рабочий день, когда все друг друга поздравляют и ни один серьезный вопрос никто нигде даже не берется обсуждать. Решение правильное. Надо повышают оптимизацию организации труда. Но тут же возникает вопрос — а что будет 30 декабря в этом году, которое приходится на понедельник? О чем говорил Жириновский в своем законопроекте — зафиксировать некоторое, небольшое количество обязательных нерабочих дней в период около новогодней даты. А остальное отдать на откуп регионам. Это самая универсальная и наиболее удобная формула. Уважаются интересы как сторонников, так и противников протяженных новогодних выходных.

- Но вы за то, чтобы общее количество выходных в течение года не изменилось?

- Да. Общее количество нерабочих дней не должно меняться. Ни в большую, ни в меньшую сторону. Тогда бы мы убрали эти ненужные дискуссии. И удовлетворили потребности людей. Был бы оптимизирован рабочий процесс. И производительность труда не падала бы.

- Госдума по этому вопросу какое-то решение принимать будет?

- Нижняя палата парламента по этому поводу ничего не планирует принимать - на этот год все зафиксировано и решено. У региональной власти в Томской области такое право есть — и они его уже фактически реализовали. Дальше вопрос анализа праздников, которые предстоят - и последующей корректировки трудового кодекса.

- То есть, на следующий год отложено решение?

- Да. После новогодних праздников, как правило, появляются законодательные инициативы. Но как мы видим, пока все сохраняется в прежних параметрах. Хотя на уровне правительства путем переноса выходных в этом году образовалось восемь нерабочих дней в январе. А в прошлом было, по-моему, 10. Правительство переносит, но общее количество нерабочих и праздничных дней сохраняет.

- В следующем году вопрос может быть решен, исходя из ваших соображений?

- Не знаю, будет ли он оптимизирован исходя из моих соображений, но в следующем году перенос правительство уже осуществило. Любые изменения в трудовых соглашениях - это вопрос обсуждения на трехсторонней комиссии с учетом позиции работодателя, профсоюза и правительства.

- Вы сами 31 декабря где будете?

- У нас очень подвижный график работы. Что будет 31 декабря в этом году, сказать сложно. Корпоратива думского не будет. Госдума 20 декабря проведет последнее заседание и депутаты разъедутся по регионам.

- Салаты будете резать?

- 31 декабря есть возможность поздравить коллектив, с которым ты работаешь. Для нас это такой же рабочий день. Мы будем в регионах. Я буду в Смоленской области. Поздравим тех, с кем работаем, и СМИ. Будет подведение итогов года. Это по трудовому кодексу и сейчас уже сокращенный рабочий день. Хотя у депутатов рабочий день не нормирован. Мы по закону в отпуске — но уже занимаемся предстоящими в сентябре 2020-го выборами.

Я планирую 31 декабря быть в Смоленской области. Есть традиция - перед Новым годом обязательно купаюсь в Святом источнике . У меня есть несколько любимых источников, куда меня тянет. Есть источник, построенный графом Потемкиным еще при Екатерине Второй - там вода обогащена серебром. Эта вода целебная придает много сил, особенно если окунаешься в мороз. Дополнительные эмоции — и поход в баню деревенскую на дровах.

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