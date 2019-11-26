МОК ответил на рекомендации ВАДА

На следующий день после того, как Всемирное антидопинговое агенство (ВАДА) опубликовала на своем сайте рекомендации о дисквалификации всех российских спортсменов на четыре года, с официальным заявлением выступил и Международный Олимпийский комитет.

Первым пунктом МОК осудил любые манипуляции с допингом, назвав их оскорблением спортивного движения во всем мире. И сообщил, что «поддержит самые жесткие санкции против всех тех, кто несет ответственность за эти манипуляции».

При этом МОК вновь просит российские власти предоставить исходные данные, на которых основано это дело.

«Это все еще вопрос огромной важности, поскольку предоставление любых исходных данных обеспечит, наконец, полное правосудие, что позволит наказать виновных, тогда как невиновные будут полностью защищены. Таким образом, тень подозрения в отношении нового поколения чистых российских спортсменов может быть снята», - говорится на сайте МОК, которые еще предлагает передать все эти файлы в Совет Европы и ЮНЕСКО.

При этом МОК отмечает, что само спортивное движение не было вовлечено ни в одну из этих манипуляций, и в докладе ВАДА не указывается на причастность к этому Олимпийского комитета России или его членов.

Из последнего заявления следует, что МОК вовсе не намерен отстранять скопом всех российских спортсменов от Олимпийских игр. Но, как видим, многое в разрешении этого кризиса, который, похоже, уже всем надоел, будет зависеть и от российской стороны...

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