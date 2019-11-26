2019-11-26T21:51:21+03:00
Наука

"От красоты до образования": Российские химики совместно с Google запустили проект "Отвечает Менделеев"

На YouTube канале собрано более 200 роликов от видеоблогеров со всего мира, которые рассказывают зрителям о химически элементах и их свойствах
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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На YouTube канале проекта собрано более 200 роликов от видеоблогеров со всего мира, которые рассказывают зрителям о химически элементах и их свойствахНа YouTube канале проекта собрано более 200 роликов от видеоблогеров со всего мира, которые рассказывают зрителям о химически элементах и их свойствахФото: СОЦСЕТИ
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Во вторник, 26 ноября, на платформе YouTube стартовал уникальный проект, разработанный компанией Google совместно с российскими учеными под необычным названием "Отвечает Менделеев".

В честь Международного года Периодической таблицы популярные блогеры со всего мира и ученые-химики РХТУ им Д.И.Менделеева объединили свои силы, чтобы любой пользователь Сети смог узнать интересные факты о химических элементах доступным языком.

- Такой проект способствует популяризации химии среди молодежи и признанию заслуг великого русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева, - заявил Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

Российские химики совместно с Google запустили проект "Отвечает Менделеев" Фото: Виктория ИВАШЕЧКИНА

Российские химики совместно с Google запустили проект "Отвечает Менделеев"Фото: Виктория ИВАШЕЧКИНА

Марина Жунич, Директор по взаимодействию с органами власти Google Россия и СНГ, на презентации проекта подчеркнула, что девять из десяти опрошенных среди пользователь YouTube заходят на платформу, чтобы получить новые знания.

- Проект призван простимулировать интерес к химии, рассказать о науке понятным языком. На официальном канале "Отвечает Менделеев" на YouTube есть несколько разделов: "Красота и мода", "Технологии и транспорт", "Образование", "Еда и хобби", - отметила Жунич.

Именно на эти сферы жизни человека непосредственно влияет химия, причем ежедневно.

Этот проект, по мнению ректора РХТУ им Д.И.Менделеева Александра Мажуга, удачно совмещает блогерство и науку. Такие интернет-кумиры молодежи, как Рома Желудь, Макс Брандт, Иван Лозовой, Константин Дебликов, Алина Солопова, в своих роликах рассказывают о влиянии химических элементов на жизнь человека.

На канале проекта собрано уже более 200 роликов на такие темы, как: "Зачем человеку соль", "Почему конфеты-шипучки шипят"," Можно ли съесть золото", "Как йод спасает миллионы жизней". Также на канале есть раздел с видеороликами и для детей, где ученые-химики вместе с блогерами в игровой форме рассказывают о химических элементах.

К слову, любой желающий может стать участником проекта "Отвечает Менделеев" и доступным языком рассказать, как химические элементы влияют на жизнь людей. Для этого нужно записать тематическое видео до пяти минут и связаться с создателями канала по электронной почте. После небольшой модерации видео будет опубликовано в одном из плейлистов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Сбербанк и Google научат бизнес искусственному интеллекту. Курс «Искусственный интеллект для малого бизнеса» разработан совместно с Правительством Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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