Главные лотереи СССР

В программе «Дежавю» на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) мы решили поговорить о возможностях удовлетворить свой азарт в СССР. Наши слушатели вспоминали лотереи прошлого.

«Спортлото»

Условно-спортивная лотерея «Спортлото» начала свое существование в 1970-м. Почему условно-спортивная? Потому что от спорта там было только то, что каждый шарик лотереи символизировал ту или иную спортивную дисциплину.

Желтенькие киоски, билеты, состоящие из двух частей (обе нужно было одинаково заполнить, одну оставить у себя, а вторую опустить в специальный ящичек), высчитывание выигрышных комбинаций и, наконец, страстное желание когда-нибудь отгадать все пять чисел из 36 или все шесть из 49. Некоторые даже разрабатывали свои уникальные системы рассчета.

Розыгрыш тиража показывали по центральному телевидению - сначала по субботам, а уже в середине 80-х годов по воскресеньям, перед программой «Будильник».

Спортпрогноз

На излете СССР появилось еще одно ответвление от популярной лотереи, которое называлось «Спортпрогноз». Тут спорта было больше, и система розыгрыша напоминала существующие сейчас букмекерские ставки. Купившему билет «Спортпрогноза» предлагалось предсказать исход нескольких матчей - и не только футбольных.

Пустой бланк лотереи стоил 2 копейки. А участие в ней оплачивалось при сдаче билета в киоск «Спортлото». Просуществовал этот вид лотереи недолго и исчез вместе с Советским Союзом.

Возможность выиграть «Жигули»

Помните денежно-вещевые лотереи? Билет стоил либо 30 копеек, либо 50 - если ее проводил ДОСААФ.

Купить билет можно было на кассе продуктовых магазинов, в киосках «Союзпечати». У некоторых денежно-вещевая лотерея распространялась на работе в добровольно-принудительном порядке.

Эта лотерея была наиболее любима. 30 копеек не такие большие деньги, а мысль о возможности выиграть машину грела сердца. И практически у каждого имелась история о том, как «один знакомый моего знакомого» случайно купил билетик и тут же выиграл «Жигули».

Машина была самым крупным кушем. Но можно было попробовать выиграть мотоцикл или мопед, ковер, газонокосилку, набор инструментов и проч. Большим плюсом было то, что выигрыш можно было забрать деньгами.

Чтобы выиграть, требовалось, чтобы совпали и номер, и серия билета. Если совпадал только номер, а серия нет, игрок получал утешительный приз - 1 рубль. Сверялось это все по таблице выигрышей, которая публиковалась в десятке газет. Ну а те, кто пропустил по какой-то причине розыгрыш, могли зайти на почту, где вывешивалась таблица.

«Спринт»

«Спринт» был двух видов - за 50 копеек и за 1 рубль. И в том и в другом случае можно было выиграть «Волгу», но в рублевом «Спринте» машин разыгрывалось в несколько раз больше.

Один из наших слушателей рассказал, что выиграл так 25 рублей - кстати, это максимальная сумма, которую можно было получить на месте, прямо у киоска. Большую надо было получать в сберкассе и только после экспертизы.

Другие моментальные лотереи существовали, например, в книжных магазинах, где стоял пластиковый барабан-лототрон. Заплатив 25 копеек, любой желающий мог испытать судьбу. Выиграть в такой лотерее можно было 5 - 10 рублей, но деньгами выигрыш не давали, зато его можно было потратить тут же в магазине, на книжки.

ТОЖЕ ВАРИАНТ

Облигации

Пожалуй, старейшая из лотерей, существовавших в СССР. Выигрышные облигации стали появляться еще до войны: самый яркий пример показан в ленте «Место встречи изменить нельзя».

По рассказам слушателей, облигации зачастую были обязательными к приобретению. Причем для всех - и для передовиков (им нужно было приобрести чуть больше остальных, чтобы своим примером вдохновлять и мотивировать), и для отстающих.