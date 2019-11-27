Мужчину тянет на соленое - повод проверить сердце

В ночь на субботу, 16 ноября, из-за остановки сердца - таков предварительный диагноз - скончался российский политик Никита Исаев. Ему был 41 год. (Подробнее) В феврале 2019-го ушел из жизни из-за проблем с сердцем 35-летний артист ДеЦл (Кирилл Толмацкий). 9 мая от разрыва аневризмы грудной части аорты погиб телеведущий Сергей Доренко, ему было 59.

Сердечно-сосудистые заболевания стоят на первом месте среди причин смерти людей в России и в большинстве стран мира.

При этом у врачей-кардиологов есть простой тест, позволяющий каждому человеку понять, в какую группу риска он входит. То есть насколько велики шансы, что уже есть или вот-вот появятся неполадки с сердцем и сосудами. Как проверить себя, «КП» рассказал профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии, директор Института персонализированной медицины Сеченовского университета, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Филипп Копылов.

В группу высокого и очень высокого риска - в зависимости от количества факторов риска и степени запущенности - человек попадает, если:

- Есть ожирение

Самое опасное - абдоминальное, то есть в области живота. Измерьте ширину талии: для мужчин критическая отметка - 102 см и больше, для женщин - 88 см и больше.

- Повышенное давление

По современным нормам повышенным считается давление:

- в возрасте до 65 лет - выше чем 130/80 мм рт. ст.;

- после 65 лет - выше чем 140/90 мм рт. ст.

- Сахарный диабет

Такой диагноз ставится, по общему правилу, при уровне сахара в крови выше 7 ммоль/л на голодный желудок. Но цифры выше 6 ммоль/л уже сигналят о преддиабете.

- Злоупотребление солью

Это превышение нормы - 5 мг в сутки, включая соль во всех блюдах и продуктах.

- Злоупотребление алкоголем

Полезных доз нет, говорят врачи. Относительно безопасными для здоровья, по последним данным, считаются до 14 порций алкоголя в неделю для мужчин и до 8 порций для женщин.

- Мужской пол

Риск сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин априори выше.

- «Опасный» возраст

Для женщин старше 50 - 55 лет; для мужчин - от 45 лет. Но! Последние годы сердечно-сосудистые заболевания находят и у мужчин куда моложе. И если есть какие-то из вышеперечисленных факторов, то риск повышается уже начиная с 35 лет.

- Курение

Опасно для сердца и сосудов любое употребление табака, подчеркивают врачи. В том числе электронных сигарет.

- Низкая физическая активность

Угроза сердечно-сосудистых заболеваний повышена у тех, кто не соблюдает минимум: не менее 30 - 40 минут интенсивной ходьбы (или других физнагрузок) в день.

- Неблагоприятная наследственность

Риск повышен, если сердечно-сосудистыми заболеваниями страдали мать, отец и другие родственники.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

- Обязательно проходите диспансеризацию, призывают кардиологи. В нее сегодня включены все основные обследования и анализы, которые позволяют врачу обнаружить опасные изменения, сигналящие о сердечно-сосудистых проблемах.

По обновленным правилам начиная с 40 лет всем россиянам полагается ежегодная диспансеризация. С 18 до 40 лет - раз в три года, но при этом рекомендуется ежегодный профилактический медосмотр, это лайт-вариант диспансеризации.

- Лечить хронические заболевания, которые повышают риск сердечно-сосудистых катастроф: гипертонию, сахарный диабет, атеросклероз.

- Устранять те факторы риска, которые зависят от самого человека. Избавляться от лишнего веса, курения, злоупотребления алкоголем, солью. Больше двигаться.