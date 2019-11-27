Фонд Росконгресс и Российско-британская торговая палата подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках V юбилейного Российско-британского бизнес-форума, состоявшегося в Лондоне 27 ноября, состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Фондом Росконгресс и Российско-британской торговой палатой. Документ подписали директор, председатель правления Фонда Росконгресс Александр Стуглев и Председатель совета директоров Российско-британской торговой палаты, член наблюдательного совета Фонда Росконгресс Роджер Маннингс.

«Росконгресс является основной организацией, представляющей российский бизнес и российскую экономику международному сообществу. Российско-британская торговая палата (РБТП) рада подписать с Фондом меморандум о взаимопонимании, который только укрепит налаженное рабочее взаимодействие между РБТП и Росконгрессом. Мы рады более глубокому сотрудничеству с такой значимой и влиятельной организацией, учитывая все возможности и информацию, которые будут доступны британским компаниям, инвестирующим в Российскую Федерацию и российским компаниям, ведущим бизнес в Великобритании», – сказал Роджер Маннингс.

Одной из основных целей подписанного соглашения о сотрудничестве является налаживание эффективной коммуникации между деловыми кругами Российской Федерации и Великобритании по целому ряду направлений. Отдельное внимание в рамках взаимодействия будет уделено поддержанию диалога по вопросам сотрудничества в инвестиционно-финансовой сфере, экспортно-импортной деятельности.

«Подписанный документ позволит расширить границы сотрудничества и укрепить деловые отношения между Российской Федерацией и Великобританией.Благодаря соглашению мы сможем еще более активно взаимодействовать с нашими британскими партнерами, в том числе в рамках подготовки и проведения ключевых мероприятий, организуемых Фондом Росконгресс», – отметил директор, председатель правления Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Фонд Росконгресс и Российско-британская торговая палата планируют совместно развивать общие коммуникационные площадки международного уровня энергетической, экономической и социальной направленности в целях стимулирования межгосударственного взаимодействия в различных областях, а также содействовать закреплению существующих, поиску и развитию новых долгосрочных партнерских связей между представителями бизнес-сообществ России и Великобритании.