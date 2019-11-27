Российские разработчики представили в Лондоне систему разговорного искусственного интеллекта

На V Российско-британском бизнес-форуме состоялась европейская премьера системы разговорного искусственного интеллекта Dasha.AI. Российская разработка является наиболее современным решением для снижения затрат на call-центры, сочетая естественность поведения робота и инновационные алгоритмы обработки поступающей ему информации.

Российско-британский бизнес-форум (РББФ) – крупнейшее российское деловое мероприятие за рубежом. Форум проходит под эгидой Министерства промышленности и торговли РФ и организуется Торговым представительством России в Великобритании совместном с Фондом Росконгресс. В этом году Форум, в котором приняли участие более 1000 человек, был посвящен теме «Цифровая инфраструктура и индустрии». В фокусе внимания на панельных сессиях и круглых столах оказалась «цифра» в различных сферах: от банковского обслуживания до урбанистики.

Одной из центральных европейских премьер стала презентация системы искусственного интеллекта Dasha.AI. В современном применении Dasha является фактически полноценным виртуальным менеджером, который способен обзванивать потенциальных и существующих клиентов, продавать услуги и отвечать на вопросы на разных языках.

«Системы искусственного интеллекта и нейросети – это метауровень сферы услуг в наши дни, который может обслуживать разные сегменты экономики. Такие разработки способны придать серьезный импульс бизнесу любой компании. Важно, что Россия не только располагает инновационными разработками, но и успешно и эффективно делает их прикладными и выводит на европейские рынки. Сегодня на премьере системы Dasha.AI мы в очередной раз в этом убедились», – отметил торговый представитель России в Великобритании Борис Абрамов.

Особенность системы – в технологии гибридного синтеза речи. Записанные дикторами отрезки речи – слоги, слова, словосочетания и целые предложения – соединяются с помощью специальных алгоритмов в необходимые фразы с естественными интонацией и речевым поведением: «Даша» умеет формулировать одну и ту же мысль по-разному, вставляет слова-паразиты и иногда даже перебивает. Для распознавания естественной речи Dasha.AI использует программные интерфейсы Яндекса и Google, а также свои собственные наработки. Каждое взаимодействие «Даши» с живым собеседником помогает ей обучаться и совершенствовать алгоритмы.

Создатели разработки утверждают, что «Дашу» не могут отличить от человека 95% собеседников, и команда не собирается останавливаться на достигнутом.

«Рано или поздно разговорный искусственный интеллект будет использоваться везде, где технологии могут заменить человека. Это неизбежно. Мы делаем все возможное, чтобы стать лидерами в этой сфере», – рассказал генеральный директор и сооснователь компании Владислав Чернышов.

За два года активной работы на российском и американском рынках компания уже внедрила ряд пилотных проектов, и со временем область применения искусственного интеллекта в этих проектах стала значительно шире. Основные сферы работы «Даши» – банкинг, финансы, страхование и технологии. Из перечня ее навыков сегодня особенно востребованы проведение NPS-опросов, подтверждение доставки, дополнительные продажи, организация записи к врачам, а также замена операторов первой линии на входящих звонках.

РББФ традиционно не только выступает платформой дискуссий и переговоров, но и помогает привлечь внимание британского бизнеса к российским разработкам и начать с ними прямое взаимодействие.