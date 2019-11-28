2019-11-27T18:43:39+03:00
Наши права и льготы

Все о госуслугах для семей с детьми, инвалидов и пострадавших от трудовых травм

Наш справочник-бюллетень поможет вам сориентироваться, какую государственную поддержку можно получить в той или иной жизненной ситуации от Фонда социального страхования России (ФСС РФ)
Анна НИКОЛАЕВА
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Братик, сестренка или двойняшки? В любом случае с января следующего года родителей ждет повышение пособий. Фото: globallookpress.comБратик, сестренка или двойняшки? В любом случае с января следующего года родителей ждет повышение пособий. Фото: globallookpress.com
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Ждете малыша? Готовьтесь к росту пособий

Начнем с хорошей новости. Стало известно, как вырастут размеры пособий для семей с детьми и пособий по временной нетрудоспособности (больничных) в 2020 году. Такие пособия выплачиваются из средств ФСС РФ гражданам, застрахованным в системе обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. В первую очередь это россияне, работающие по трудовым договорам.

• Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 января 2020 года будет составлять 17 479,73 рубля.

• Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности, - 655,49 рубля.

• Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней декретного отпуска в 2020 году составит 322 191,80 рубля.

• Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет - 27 984,66 руб. в месяц.

Это пособие, как и декретные, зависит от среднего заработка члена семьи, который берет отпуск по уходу за ребенком. С 2020 года вырастет предельный размер пособия.

• Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности (больничных) вырастет до 2301,37 руб. в день. Соответственно за месяц пребывания на больничном в 2020 году вам могут начислить максимально около 69 тысяч рублей. При этом размер пособия в каждом конкретном случае зависит от стажа и среднего заработка работника.

Напомним, размер пособия для конкретной женщины зависит от ее среднего заработка (подробнее см. на страницах 48 (4) - 49 (5) нашего справочника). При этом вырастет потолок, выше которого не может назначаться пособие.

Будь в курсе

В долгой командировке или при смене места жительства льготы не потеряются

В России развивается принцип экстерриториальности предоставления государственных услуг.

Экстерриториальность - это возможность обратиться за государственной услугой независимо от места жительства или места пребывания, поясняют в Фонде социального страхования. ФСС РФ проводит постоянную работу по развитию предоставления госуслуг, и одна из таких мер - воплощение в жизнь принципа экстерриториальности.

Перечень государственных услуг, предоставляемых независимо от смены места жительства или пребывания получателя услуг, определен распоряжением правительства РФ от 23.08.2018 № 1745-р. При этом переход к применению нового принципа проводится поэтапно.

В частности, с лета этого года, с 01.07.2019 экстерриториально обеспечиваются:

• назначение и выплата застрахованным лицам пособий по материнству в случае невозможности таких выплат страхователем (то есть работодателем);

• назначение и выплата застрахованным лицам пособия по временной нетрудоспособности в случае невозможности его выплаты страхователем;

• назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде единовременной и (или) ежемесячной страховых выплат застрахованному либо лицам, имеющим право на получение страховых выплат в случае его смерти.

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