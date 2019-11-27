Господдержка для людей с инвалидностью: От бесплатных протезов до собаки-компаньона

Как получить льготные средства реабилитации

1 В случае травмы или заболевания, из-за которого серьезно страдает здоровье, прежде всего нужно обратиться в учреждение медико-социальной экспертизы (МСЭ). Там устанавливается степень ограничения физических способностей человека, группа инвалидности и разрабатывается индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА). Уточним: реабилитация - это восстановление утраченных способностей (например, после тяжелой травмы), абилитация в большей степени означает адаптацию, формирование навыков и чаще применяется в отношении детей-инвалидов, у которых те или иные функции отсутствуют с рождения.

2 Получив ИПРА, нужно встать на учет в отделении Фонда социального страхования РФ по месту жительства. Адрес легко узнать в местной справочной или через поиск в интернете.

3 В отделение ФСС следует подать заявление о предоставлении технических средств реабилитации (ТСР), виды которых указаны в ИПРА.

Обратите внимание - передать заявление можно несколькими способами по своему выбору: на личном приеме, в электронном виде через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru), через многофункциональные центры (МФЦ).

Важно: со временем у ребенка-инвалида и взрослого человека с инвалидностью нередко изменяется состояние здоровья, те или иные параметры. Из-за этого могут меняться потребности, в том числе в видах, количестве технических средств реабилитации. В таких случаях обязательно нужно обращаться в МСЭ для коррекции индивидуальной программы реабилитации и абилитации, внесения необходимых изменений в нее. Без этого документа отделения ФСС не вправе самостоятельно менять виды и количество предоставляемых ТСР.

Компенсация: если вы сами купили техническое средство реабилитации (ТСР)

По закону у людей с инвалидностью есть выбор. С одной стороны, можно бесплатно получать средства ежедневного ухода, протезы, кресла коляски и другие ТСР (технические средства реабилитации) от Фонда социального страхования. С другой стороны, инвалид вправе самостоятельно приобрести ТСР, предусмотренное в его Индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИРПРА), и получить денежную компенсацию от Фонда.

При этом нужно иметь в виду, что компенсация выплачивается в размере фактической стоимости ТСР, но не более суммы, по которой аналогичные средства реабилитации закупались ФСС РФ для инвалидов на последних по времени торгах. Узнать цены на соответствующие ТСР на последних торгах можно на официальном сайте Фонда социального страхования. А также - на сайтах региональных органов ФСС РФ.

Для получения компенсации нужно обратиться в территориальный орган ФСС по месту жительства инвалида и предоставить такие документы:

• заявление инвалида либо лица, представляющего его интересы, о возмещении расходов по приобретению ТСР;

• документы, подтверждающих расходы по самостоятельному приобретению ТСР инвалидом за собственный счет (кассовый и товарный чеки);

• документ, удостоверяющий личность;

• индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида.

Кроме личного обращения в ФСС, можно подать документы через МФЦ или в электронной форме через портал госуслуг.

Срок рассмотрения документов составляет до 30 дней. В случае принятия положительного решения (то есть при наличии всех необходимых документов и подтверждении данных, указанных в них) компенсация выплачивается в течение следующих 30 дней. По выбору заявителя деньги перечисляются путем почтового перевода или на банковский счет инвалида.

БУДЬ В КУРСЕ

Три шага, чтобы предоставили собаку-проводника

Единственная в России школа подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых находится в подмосковной Балашихе. Фонд социального страхования уже более 12 лет сотрудничает с этой школой. Собаки-компаньоны формально считаются одним из технических средств реабилитации для инвалидов. А сами незрячие люди называют их своими «глазами и полноправными членами семьи».

Собака-проводник полагается бесплатно людям с инвалидностью I группы по зрению. Чтобы получить четвероногого помощника, нужно пройти три шага, поясняют эксперты ФСС.

• Обратиться в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) по месту жительства инвалида. В этом учреждении составляется Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА), где указываются необходимые меры реабилитации. Нужно, чтобы в их числе было указано обеспечение собакой-проводником с комплектом снаряжения.

• Получив ИПРА с такой рекомендацией, нужно обратиться в территориальное отделение Фонда социального страхования региона, где живет человек с инвалидностью. Там предложат заполнить анкету, чтобы подобрать наиболее подходящую собаку с учетом индивидуальных особенностей ее будущего хозяина.

• Когда подходит очередь, слепого человека с сопровождающим лицом приглашают приехать в школу подготовки собак-проводников. Там специалисты-тренеры знакомят с собакой и учат правильно обращаться с ней, чтобы получить необходимую помощь. Если подтверждается совместимость человека с четвероногим помощником, то они возвращаются домой вместе.

«Это мои глаза и полноценный член семьи» - так называют сами незрячие люди собак-проводников.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Санаторий: оформляем путевку

Чтобы получить льготную путевку на санаторно-курортное лечение, нужно обратиться в территориальный орган Фонда социального страхования по месту жительства (в г. Москве, Московской области и Республике Ингушетия - в органы социальной защиты населения) и представить такие документы:

• документ, удостоверяющий личность гражданина (если обращается представитель, то документ, удостоверяющий полномочия);

• заявление о предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение;

• медицинскую справку по форме № 070/у с рекомендацией о санаторно-курортном лечении. Справка оформляется в поликлинике по месту жительства при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для санаторно-курортного лечения.

Полезный сервис: социальный персональный информационный навигатор для детей-инвалидов

- Этот проект Фонда был разработан для оказания дополнительной информационной поддержки представителям детей-инвалидов, родителям, по вопросам обеспечения детей техническими средствами реабилитации, - поясняют эксперты ФСС РФ. - Суть заключается в том, что родителям детей-инвалидов направляется информация: какими техническими средствами реабилитации ребенок должен быть обеспечен в текущем году. Уведомляют в начале года.

Социальный ПИН на сегодня работает в виде нескольких форматов информирования: по электронной почте, звонок по телефону, письмо обычным почтовым отправлением или СМС-сообщение на телефон. Родители сами выбирают, что им удобнее. На сегодня, как показывает практика, многие предпочитают СМС-сообщения. Уточнить, есть ли такой сервис в вашем регионе, вы можете, позвонив в региональное отделение ФСС РФ по вашему месту жительства.

Одно из направлений работы Фонда социального страхования (ФСС РФ) - обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР) и санаторно-курортным лечением. Рассказываем, какую именно помощь можно получить от ФСС и как воспользоваться государственными услугами для людей с ограниченными возможностями.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Добро пожаловать в личный кабинет застрахованного

На сайте Фонда социального страхования есть функция «Личный кабинет застрахованного» (находится по ссылке https://lk.fss.ru/recipient/). Чтобы войти в такой электронный кабинет, человеку нужно ввести пароль и логин, которые используются для доступа на Единый портал госуслуг.

Для людей с инвалидностью в личном кабинете отражается информация об обеспечении техническими средствами реабилитации (протезы, кресла-коляски, средства ежедневного ухода и др.) и санаторно-курортном лечении, предоставляемых за счет ФСС РФ. Можно увидеть справку из Индивидуальной программы реабилитации или абилитации (ИПРА).

Если в ИПРА рекомендовано несколько видов изделий - скажем, трость, кресло-коляска, слуховой аппарат, а сам человек написал заявление на обеспечение слуховым аппаратом и креслом-коляской, то в личном кабинете можно увидеть, обеспечен он именно этими средствами или нет. Если не было подано заявление, скажем, об обеспечении тростью, соответственно, в личном кабинете вы этой информации не увидите.

Таким образом, человек может открыть свою индивидуальную программу реабилитации, посмотреть, что ему рекомендовано, что ему уже выдано. И в случае, если возникнут какие-то несостыковки, можно обратиться в региональное отделение Фонда. Там выяснят, почему такое произошло, и примут меры, чтобы исправить нарушения, если они есть.

В прошлом году Фонд социального страхования совместно с ОАО «РЖД» ввел полезный сервис, упрощающий оформление документов на проезд к месту санаторно-курортного лечения для льготных категорий граждан, включая людей с инвалидностью. Как это работает?

- Гражданин, входящий в льготную категорию, или его представитель обращается в региональное отделение ФСС РФ по месту жительства, - поясняют специалисты Фонда. - Там оформляют электронный талон, подтверждающий право на получение бесплатного ж/д билета. Вся необходимая информация о льготнике поступает в цифровом формате на сервер ОАО «РЖД», и человек может обойтись без визита в железнодорожную кассу: оформить проездной документ через сайт.

Понадобится выполнить три несложных действия:

1 Зарегистрироваться на сайте ОАО «РЖД» (www.rzd.ru), воспользовавшись любым гаджетом.

2 Указать маршрут следования, дату отправления, поставить галочку в пункте «по льготе ФСС», выбрать поезд, вагон и место.

3 Ввести личные данные: номер СНИЛСа (свидетельство пенсионного страхования) и реквизиты паспорта.

При желании можно по-прежнему получать льготный ж/д билет и в кассе, но теперь достаточно будет всего лишь предъявить лишь паспорт.

НА ЗАМЕТКУ

Электронный талон на ж/д проезд к месту лечения

Электронный талон предоставляется гражданам льготных категорий при направлении:

• к месту лечения и обратно по путевкам, предоставляемым ФСС РФ;

• к месту санаторно-курортного лечения по путевкам, предоставленным органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере здравоохранения;

• к месту лечения при наличии медицинских показаний по направлению органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере здравоохранения.

Технология онлайн-оформления бесплатного проезда прошла успешное тестирование и успешно внедрена в 78 регионах, где ФСС РФ выполняет полномочия по предоставлению гражданам льготных категорий бесплатного проезда к месту лечения и обратно.

ВАЖНО

Фонд социального страхования оплачивает расходы на дорогу и проживание инвалида и его сопровождающего в центре подготовки собак-проводников на время прохождения обучения, стоимость самой собаки, также ежегодно выплачивается компенсация на содержание и ветеринарное обслуживание животного. В 2019 году размер такой компенсации составляет 24 545,6 рубля.

На заметку:

Льготная путевка включает в себя проживание, питание и лечение. Кроме того, гражданину льготной категории и лицу, сопровождающему его (при наличии), предоставляется бесплатный проезд к месту лечения и обратно.

Для следования к месту санаторно-курортного лечения граждане вправе воспользоваться железнодорожным, авиационным (при отсутствии железнодорожного сообщения, либо при наличии у инвалида заболевания или травмы спинного мозга, либо при меньшей стоимости авиаперелета по сравнению со стоимостью проезда железнодорожным транспортом), автомобильным или водным транспортом.

В ТЕМУ

В этом году незрячие россияне впервые приняли участие в Географическом диктанте

28 октября в России и за рубежом прошел пятый, юбилейный Географический диктант РГО (Российского географического общества). Впервые в рамках этой масштабной просветительской акции появилась возможность принять участие в ней у людей с инвалидностью по зрению. Для них были разработаны специальные вопросы и бланки. И впервые для участников диктанта - незрячих людей было организовано более двух сотен площадок по всей России. В Москве такой площадкой стала редакция «Комсомольской правды».

- В прошлом году я выступила с предложением, чтобы в диктанте могли участвовать люди с инвалидностью по зрению. И вот - все получилось! - рассказала перед началом диктанта в пресс-центре «КП» певица Диана Гурцкая.

Участие инвалидов из Подмосковья обеспечило региональное отделение Фонда соцстраха по Московской области. Помощниками для слабовидящих людей стали ребята из движения «Мосволонтер».

- Диктант позволит нам еще лучше узнать географию своей страны, - считает вице-президент Всероссийского общества слепых Лидия Абрамова. - И я думаю, что с каждым годом все больше и больше площадок будут доступны для инвалидов по зрению.