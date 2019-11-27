2019-11-27T20:10:25+03:00
Происшествия

Российский дипломат Михаил Евдокимов: 12-летней девочке, пострадавшей в аварии в Доминикане, спасли руку

В ДТП с автобусом пострадало 27 российских туристов [эксклюзив kp.ru]
Наида АЗИЗОВА
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Cтрашная авария произошла на пути из Пунта-Каны в аэропорт Ла РоманаCтрашная авария произошла на пути из Пунта-Каны в аэропорт Ла РоманаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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«Комсомолка» дозвонилась до Михаила Евдокимова, который руководит отделением посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Путна-Кана. Он нам рассказал несколько подробностей об автокатастрофе, в которой пострадали россияне:

Дипломат о пострадавших в Доминикане россиянах.

- В автобусе действительно было трое детей. Одна из них девочка - 12-летняя - пострадала больше всего. Врачам удалось восстановить руку - пришить ее. На 80% девочка будет иметь нормальную руку, рабочую. То есть это информация неправильная, которая появилась раньше, что у нее ампутировали обе руки. Другие, действительно — у двоих пострадали конечности. Но это не дети. Это взрослые. У одного молодого человека — его возраст 22 года — ему ампутировали руку. А другая — это женщина 40 лет, ей к сожалению ампутировали обе руки. Они сейчас проходят курс реабилитации в госпитале Санто-Доминго.

В ДТП с автобусом пострадало 27 российских туристов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ДТП с автобусом пострадало 27 российских туристовФото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще вчера улетело 7 человек обратно в Россию, еще пять человек уже выписались, они находятся в гостинице под наблюдением врачей и ждут когда уже можно будет вернуться в Россию. Этим занимается турагентство. Двое несовершеннолетних и один парень — в госпитале. Когда вернутся на родину - не могу сказать, есть вопрос связанный с их паспортами. Они были утеряны после ДТП — вот этим я сейчас буду заниматься.

В Доминиканской республике перевернулся автобус с российскими туристами.Транспортное средство столкнулось с грузовиком

В автобусе действительно было трое детей. Одна из них девочка - 12-летняя - пострадала больше всего Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В автобусе действительно было трое детей. Одна из них девочка - 12-летняя - пострадала больше всегоФото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, страшная авария произошла на пути из Пунта-Каны в аэропорт Ла Романа во вторник 26 ноября. Туристический автобус с 39 россиянами на борту столкнулся с грузовиком и перевернулся. К счастью, никто из наших соотечественников не погиб, но некоторые пострадавшие были госпитализированы с тяжелыми травмами.

Эвакуация пострадавших в Доминикане.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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