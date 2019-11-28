2019-11-28T00:48:03+03:00
Общество

Ребёнок, чью операцию отложили из-за увольнения доктора Каабака, скончалась в больнице

Трансплантологов, проводящих уникальные операции по пересадке почек, так и не восстановили в должности в Научном центре здоровья детей
Дина КАРПИЦКАЯ
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Михаил Каабак много лет возглавлял отделение трансплантации почки в Российском центре хирургии им. Петровского. Фото: Григорий Сысоев/РИА НовостиМихаил Каабак много лет возглавлял отделение трансплантации почки в Российском центре хирургии им. Петровского. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Буквально накануне «Комсомолка» писала о том, что известный на всю Россию трансплантолог Михаил Каабак и его коллега будут восстановлены в должности и смогут приступить к лечению детей. Такое распоряжение дала министр здравоохранения Вероника Скворцова. Однако, сам Михаил Каабак сказал, что: «Радоваться еще рано, еще предстоит встреча с директором Научного центра здоровья детей». И оказался прав.

С самого утра Михаил Каабак и его коллега Бабенко приехали в НЦЗД и прождали встречи с администрацией несколько часов. И вышли крайне обескураженными. По всему выходит, что приступить к работе они смогут только в январе. И то на тех же условиях — четверть ставки. Это примерно 2 часа в день. Что можно успеть за это время, если учесть что одна только операция по пересадке почки длится дольше? И самое плохое, НЦЗД оказался не готов принять маленьких пациентов, ожидающих операции у Каабака. Напомним, что только этот специалист проводит пересадки органов маловесным детям, с массой тела от 6 килограмм. Надежда Бабенко после общения с администрацией НЦЗД сказала журналистам, что она «обескуражена и психически инвалидизирована» итогами переговоров.

А буквально только что стало известно, что умерла пациентка, годовалая Анастасия Орлова из Волгограда.

- Настя из Волгограда, 22.11.2018 года рождения. Врожденный нефротический синдром, - рассказал «КП» Михаил Каабак. - Впервые консультировали заочно в возрасте 3 месяцев, в феврале 2019. Приняли в НЦЗД 15 мая 2019: билатеральная нефрэктомия. На следующий день был начат перитонеальный диализ, начата вакцинация, закончена в октябре 2019. В октябре-ноябре 2019 должны были сделать трансплантацию. Вместо трансплантации родители получили уведомление о необходимости набрать вес 10 кг. Умерла сегодня. Сообщил отец: "Ребят, пишет вам отец Анастасии Орловой,сегодня наш дочь покинула этот бренный мир"

Завтра утром Михаил Каабак снова едет в Минздрав. В критическом состоянии еще двое пациентов — близнецы Кузнецовы с Сахалина.

Родителям Насти Орловой остается только вспоминать медицинскую бюрократию, которая лишила их дочь последней надежды на жизнь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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