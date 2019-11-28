2019-11-28T16:44:13+03:00
Общество

Выгуливать и делать прививки: по новому закону бездомным животным обеспечат качество жизни

В правительстве утвердили новые требования к приютам для зверей
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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В местах содержания зверей должен обязательно быть ветеринарный пункт и карантинное помещениеВ местах содержания зверей должен обязательно быть ветеринарный пункт и карантинное помещениеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Российское правительство установило новые правила по деятельности приютов для животных. В документе прописаны требования к размерам вольеров и клеток, температуре, влажности, освещенности и вентиляции в помещениях.

В местах содержания зверей должен обязательно быть ветеринарный пункт и карантинное помещение. Бездомных кошек и собак при поступлении осмотрит ветврач, проведет стерилизацию и сделает прививки. Питомцев будут не только кормить и поить, но и выгуливать. Перенаселенности не допускается: в каждом приюте установят максимальное число животных на передержке, в зависимости от площади помещений.

Владельцы частных приютов и зоозащитники считают, что новые требования невыполнимы.

- Лично я менять ничего не собираюсь, откуда брать деньги? - комментирует Людмила Бычкова, которая 20 лет возглавляет приют «Альма». - Я отчитываюсь только перед ветконтролем и за деньги, которые перечисляют благотворители. Скорее всего новые правила коснутся только государственных приютов. Но как проконтролироовать, будут ли муниципальные приюты продолжать усыплять животных, которых просто некуда девать?

По мнению президента Центра защиты животных «Вита» Ирины Новожиловой, даже если все приюты привести в идеальное состояние, это не поможет бездомным псам и собакам. Им просто не хватит там мест - бродячих животных слишко много. Эксперт привела статистику: пара разнополых кошек за 6 лет принесет потомство 420 000 особей, пара собак — 67 000.

- В стране должно быть перекрыто разведение, - считает Новожилова. - Заводчиков, плодящих зверей ради бизнеса, нужно очень жестко контролировать. Как и обычных граждан, не стерилизующих своих питомцев. Все страны, где решили проблему бездомных животных, вводили жесткие экономические рычаги — налог на нестерилизованных животных. Например, в Англии владельцу животного звонят, сообщая о том, что оно достигло половозрелости и ему пора пройти стерилизацию. А в скандинавских странах очень жесткий порядок приобретения животного. Нужно доказать, что иметь собаку позволяет зарплата, хозяин психически вменяем, у него есть квартирные условия и не 12-часовой рабочий график. Плюс работает пропаганда, социальные программы «Возьми животное в приют, помоги государству». Пока у нас не будет подобных мер, в оборудованных по правилам приютах просто будет не хватать мест.

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С 2020-го начинает действовать закон «Об ответственном обращении с животными». Председатель Комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил, что одного закона недостаточно - нужно обновить Кодекс об административных правонарушениях. Поправки уже готовы. (подробности)

Не жестокий ли закон о жестоком обращении с животными

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ИСТОЧНИК KP.RU

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