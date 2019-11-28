Иван, он же Гриша: Ургант-ведущий на корпоратив обойдется в 4 миллиона, а поющий — вдвое дешевле

Несколько лет назад рэпер Баста (в миру — Василий Вакуленко) придумал делать проекты под разными именами. Пока Баста читал серьезные треки за жизнь, его «младший брат» Ноггано выпускал хулиганские песни, а еще один проект «Нинтендо» раскачивал южный американский рэп. Спустя годы раздвоением личности «заболели» и другие артисты, хотя не всем понятно: в чем разница, если делает это один и тот же человек?

Иван Ургант

Когда лицо Ивана Урганта, такое родное для зрителей первой кнопки, вдруг обрастает смешными усиками и наивным выражением, на 99% перед вами не Ваня, а Гриша. Он безвкусно одет, не отпускает искрометных шуток и никому не дает интервью, а лишь лабает себе потихоньку свои старомодные песни. Grisha Urgant – музыкальный проект телеведущего, его альтер эго, далеко не такое популярное как он сам. «Родился» усач в 2011 году и сразу готовым артистом с легендой.

- Родился Григорий в начале восьмидесятых в Белоруссии, в Молодечно, в семье преподавательницы сольфеджио и контролёра-билетёра электричек Минского направления, - написано в интернет-«визитке» Гриши. - На выпускном вечере представил свою рок-оперу, вызвавшую интерес даже у признанных мастеров культуры. Они предложили юному дарованию своё покровительство. Но Григорий отверг патронаж «народных» и тайно уехал в Москву…

А вот как было на самом деле: в 2011 году Ургант (Ваня, он же Гриша) записал песню с «мумми-троллем» Ильей Лагутенко. Через год выпустил альбом в стиле, как он сам назвал, «эстрадное ретро», стал кататься по фестивалям. Изредка этот усач выступает по клубам со своим коллективом «Молодые львы» (средняя цена билета — 2000 рублей), но все больше по корпоративам. Кстати, Гриша не только поет — он к тому же гитарист-пианист-флейтист-барабанщик (!), да еще и сам пишет песни, вдохновленные «любовью усатого мужчины к безусой женщине».

- Не понимаю, как это связано, но чем больше у меня, совсем постороннего человека, занятость, тем дольше откладывается у Гриши запись альбомов, - делится иногда Ургант-ведущий. - Но Гриша никуда не делся - катает по корпоративчикам свою программу, состоящую из «золотых хитов», копит на новую гитару…

...а поющий — вдвое дешевле!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СКОЛЬКО СТОИТ

- Гришу Урганта заказывают на корпоративы — не сказать, что он в лидерах, но спрос довольно стабильный, - рассказали «КП» в одном из концертных агентств. - Выступление коллектива стоит 1,7 млн рублей (25 тысяч евро). А вот ведущий Ургант куда популярнее и в два раза дороже: 3,5 - 3,9 млн (50-55 тысяч евро).

Гоша Куценко

Знаменитый «антикиллер» уже больше 10 лет катается по городам с гастролями своей группы «ГК» (поет в небольших залах, билеты от 1000 рублей), выступает на «Нашествии», выпустил два альбома. Несмотря на популярность Куценко-актера, его песни не крутят по радио и ТВ: неформат. Арт-рок, фанк, эйсид-джаз, трип-хоп, эклектика — да большинство просто не знает все эти стили, намешанные у «ГК»! Широкой публике творческие порывы Гоши больше известны по саундтрекам к фильмам «Дикари», «Марс», «Любовь-Морковь 2», «Страна ОЗ», а еще по совместным клипам с Ириной Забиякой на песни «Я хочу побить посуду» и «Сказки».

А между тем, Куценко все дальше уходит из актерской карьеры — на светских тусовках артист теперь чаще появляется как музыкант и продюсер.

- Я теперь представляю музыкальный лейбл «Вельвет», знаете? Не зна-а-а-те? Да вы что - Елка, Звонкий, Мари Краймбрери - все самые классные артисты у нас! - рассказал недавно Гоша «КП». - Я ведь тоже пою, уже и новогодние праздники расписаны: выступаю со своей группой.

СКОЛЬКО СТОИТ

- Спрос на ведущего Гошу Куценко хороший — зовут много и часто. Гонорар от 800 тысяч рублей, - комментируют в агенстве. - А вот группу его у нас ни разу не заказывали. Хотя в ее составе артист получает гораздо меньше: ценник за весь коллектив — от 1 млн рублей (15 тысяч евро).

Сергей Лазарев

Певец, который давно перерос эпатажного мальчика из группы «Smash!» и устаканился в строгом «пиджачном» образе, оказалось, еще способен на эге-гей! В прошлом году он выпустил смелый трек, который, по его мнению, особенно зашел «крутым парням на тачках с телочками». Песню «Пьяным, чем обманутым» Лазарев запустил в соцсетях под псевдонимом LVS (от LazareV Sergey), и несколько месяцев, пока хит раскачивался, хранил в тайне свою причастность.

- Мне хотелось понять, какую аудиторию соберет этот трек без моего имени, - признался потом артист. - Это был риск, однако риск оправдался! Мой голос не рассекретили. Спустя несколько дней трек разлетелся по соцсети и стал попадать в плейлисты к людям, которые вообще не слушают поп-музыку и уж точно не фанаты Лазарева.

Певец уверен, что если бы спел под своим именем, то не затесался бы среди молодежи, которая слушает Скриптонита, Матранга и Элджея.

- Так что Лазарев всегда в моде и всегда актуален. И вам я нравлюсь, даже если вы не знаете, что это я, - подытожил довольный Сережа.

СКОЛЬКО СТОИТ

- Один из топовых артистов, за корпоратив получает от 3 млн рублей, - говорят в концертном агентстве. - Но заказчики хотят «классический» репертуар Лазарева, на песни LVS заказов пока не поступало.

Любимая миллионами Ёлка. Фото: instagram.com

Елка

В прошлом году исполнительница хитов «Прованс» и «Девочка-студентка» запустила параллельный проект со сложносочиненным названием «ЯАVЬ». И хотя поначалу артистка не афишировала свое участие, поклонники ее голос сразу признали. А вот манера оказалась другой: никакой попсы, сплошь лиричные и медитативные песни.

- Это нефть моей души, ее боль, - призналась певица. - Я ведь не рафинированная няша. То, что пою Ёлкой, - это не всё, что во мне есть. «ЯАVЬ» это такая же половина меня, и в ней я злее, чем я есть. Зачем надо было создавать отдельный проект? Потому что в Елке этого не приняли: мои поклонники болезненно реагируют на такие перемены. Их просто бомбит!

Коммерческая судьба нового проекта для самой Елки пока загадка, но звезда готова работать даже в ущерб:

- У меня нет амбиций стадионы собирать. Я это делаю для себя, давно не испытывала такого удовольствия. И если это никто не купит, я переживу, потому что это не классический формат шоу-бизнеса.

Между тем, уже в феврале певица попробует собрать свой первый сольник на шесть сотен зрителей в питерском планетарии: билеты продаются по 2000 — 3000 рублей.

В прошлом году Ёлка запустила параллельный проект со сложносочиненным названием «ЯАVЬ». Фото: instagram.com

СКОЛЬКО СТОИТ

- Все в точности как у Лазарева, - комментируют в агентстве. - Гонорар Елки — от 3 млн за корпоратив, на новый проект желающих пока нет. Но новые песни однозначно будут стоить дешевле.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Зачем это нужно?

Продюсер и концертный директор артистов Табриз Шахиди уверен, что звезды «раздваиваются» вовсе не ради привлечения новой аудитории и как итог — повышения прибыли:

- Артисты пробуют себя не только в новых амплуа, но и сочиняют музыку, которая им близка как творческим единицам, - говорит Табриз Шахиди. - То есть, мейнстрим и хиты - для радиостанций и широкой публики, которая в основе своей не готова к сложным академическим гармоническим вертикалям. А сложная музыка, интересная им лично, альтернативная, андеграундная, зачастую революционная - как поиск себя иного, как попытка создать что-то необыкновенное и сложное. И это точно не ради денег — это касается певицы Елка и Сергея Лазарева. А для Ивана Урганта это просто фан. Ведь как мы знаем, талантливый человек - талантлив во всем. Больше скажу, профессионал, - за что бы не взялся - все у него получается.