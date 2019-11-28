2019-11-28T18:14:27+03:00
Звезды

Захар Прилепин: Все думают, что патриоты должны лежать в углу как свиньи

Руководители МХАТа встретились с журналистами и ответили на неудобные вопросы
Сергей СЕЛЕДКИН
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Захар ПрилепинЗахар ПрилепинФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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28 ноября руководители МХАТа провели первую встречу с журналистами в формате брифинга. Захар Прилепин и Эдуард Бояков ответили на массу неудобных вопросов.

Конечно, всех страшно волновало, о чем говорили Доронина и Президент РФ.

Эдуард Бояков ответил, что не знает: "Я видел фотографии встречи, это все, что мне известно". Также Бояков сказал, что не читает 99 процентов статей, ругающих театр; назвал враньем инфу о сокращении зарплат актёров (по версии Боякова - выросли с 64 до 75 тысяч). Захар Прилепин сказал, что, наоборот, все пасквили внимательно читает и даже коллекционирует. Агрессию на МХАТ оба руководителя назвали спланированной акцией, усилившейся ввиду грядущего ремонта театра, который обойдётся в восемь, а то и во все десять миллиардов рублей. "Театр Дорониной чувствовал себя как осажденная крепость. А мы - атакуем. Многим это не нравится. Есть нежелание оппонентов, чтобы у нас все получилось. У них вскипает сознание, потому что с их точки зрения патриоты должны быть грязны и лежать в углу. Мы - другие. Кто может это вытерпеть? - никто!" - заявил Прилепин.

В завершение брифинга собравшиеся передали Дорониной, что очень ждут ее возвращения на сцену.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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