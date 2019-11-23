Стало известно, о чем Татьяна Доронина шепталась с Путиным на награждении в Кремле

В четверг, 21 ноября, в Екатерининском зале Кремля Владимир Путин вручал государственные награды за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта…

Среди награжденных была народная артистка СССР Татьяна Доронина. Ныне она занимает должность президента МХАТ им.Горького и руководит художественным советом театра. Правда совет этот не был ни разу собран, а Татьяна Васильевна в театре не появлялась с января. Прошел почти год, как на ее место худрука пришел Эдуард Бояков.

В Кремле Татьяну Васильевну наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Во время церемонии Доронина доверительно о чем-то шепталась с Путиным. Как рассказывают очевидцы, их разговор продолжился и после официальной части, когда президент и народная артистка вышли из зала.

О чем шел разговор, доподлинно неизвестно. Но позже актер Андрей Чубченко, сопровождавший Доронину в Кремль, рассказал, что Татьяна Васильевна просила президента вмешаться в ситуацию в МХАТе, где, по ее информации, многие актеры остались без ролей и надбавок, положенных за выход на сцену. И получают зарплату всего в 25 тысяч рублей.

- Я слышал только финал разговора Татьяны Васильевны с Путиным, - рассказал «КП» Андрей Чубченко (он, кстати, во МХАТе уже не работает, в начале сезона перешел в Малый театр). – Как раз, когда Доронина просила вернуть актерам роли, с которых их снял новый руководитель театра Эдуард Бояков, и вернуть надбавки. Татьяна Васильевна рассказывала о ситуации в театре. По ее словам, президент был удивлен, что ее отстранили от руководства МХАТом. Хотя в Кремль было направлено пять обращений от артистов, включая видеообращение и письмо, подписанное деятелями культуры, с просьбой вернуть Доронину во МХАТ. Владимир Владимирович пообещал разобраться в ситуации в театре.

- Кто, кроме вас, сопровождал Татьяну Васильевну в Кремль?

- Вместе со мной был актер Александр Титоренко. При Дорониной он был ведущим артистом МХАТа, например, он играл Мастера в спектакле «Мастер и Маргарита». Но его сняли с этой роли, как и с других ролей. Об этом Татьяна Васильевна тоже рассказала президенту.

Мы попросили худрука МХАТа Эдуарда Боякова объяснить, что же происходит в театре.

- Я получил вопросы из Кремля, из Министерства культуры по поводу лишения некоторых актеров надбавок, снятия их со спектаклей, - рассказал нам Бояков. – Даже возник такой вопрос: не снял ли я и Доронину с роли? Речь идет о спектакле «Васса Железнова». Мы уже подготовили ответы и направили их в Администрацию Президента и в Министерство культуры. На самом деле, ситуация очень понятная.

- Поясните, пожалуйста...

- Во-первых, далеко не все артисты, которых лишили надбавок, получают зарплату в 25 тысяч рублей. Хотя, соглашусь, некоторые стали получать меньше, чем раньше. Во-вторых, не все «любимые артисты Дорониной» отстранены от работы. Я не очень-то разбираюсь, кто любимый артист Татьяны Васильевны, а кто нет. Огромное количество актеров, которые играли у нее ведущие роли, находятся в отличной творческой форме и продолжают работать и репетировать.

В-третьих, я отстранил от репетиций и снял с роли десять артистов. Причина этого - нарушение профессиональной этики и несогласие с худруком. Я объяснил им: вы не хотите работать со мной, значит, я вынужден искать вам замену. Но это не навсегда, я готов к диалогу, хотя на компромиссы не пойду. Вместо Александра Титоренко сейчас играет потрясающий артист Олег Цветанович. Труппа считает, что это очень удачный ввод. Подавляющее число артистов, включая заслуженных и народных, находятся в хорошем творческом тонусе, много репетируют и хотят работать. С ними проблем нет. Они и администрация театра подписали письмо Путину в защиту нового руководства.

И наконец, мы продолжаем надеяться, что Татьяна Васильевна выйдет на работу и вернется на сцену. Хотя с января она в театре не появляется. Мы 3 или 4 раза назначали спектакль с ее участием, продавали на него билеты, но в последний момент из-за болезни Татьяны Васильевны спектакль приходилось отменять.

В день, когда ее награждали в Кремле, мы отправили ей поздравления и большую корзину цветов. До этого несколько раз разговаривал с ней по телефону и говорил, что мы ждем ее возвращения в театр. Такая возможность у нее есть всегда. Как она этой возможностью воспользуется, это ее дело.

- В канун встречи Дорониной с Путиным было опубликовано письмо в ее защиту. Под ним - десятки подписей народных любимцев, известных в стране людей. Смысл этого письма: театральный мир требует справедливости для национального достояния, то есть для Дорониной...

- Я разговаривал с некоторыми людьми, которые это письмо подписали. Я уверен, что большинство из них, если не все, последние 20 лет не были во МХАТе им.Горького, не знают, что здесь происходит. Когда я говорил с Ольгой Остроумовой, она сказала, что не знала, что подписала письмо Путину против меня. Она думала, что это письмо с пожеланием здоровья Дорониной. Люди часто подписывают письма, не вникая в их суть. Особенно артисты.