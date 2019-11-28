2019-11-28T22:54:25+03:00
Спорт

ЦСКА сыграл вничью 1:1 с "Лудогорцем" дома и вылетел из Лиги Европы

Первый в евросезоне "домашний" гол у нас забил Федор Чалов
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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ЦСКА сыграл против "Лудогорца" в Лиге Европы.ЦСКА сыграл против "Лудогорца" в Лиге Европы.Фото: REUTERS
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В четверг, 28 ноября, в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" футболисты столичного ЦСКА сыграли предпоследний матч группового этапа Лиги Европы. В соперниках у команды Виктора Ганчаренко оказался болгарский "Лудогорец". Встреча 1 тура этого евросезона в Болгарии обернулась настоящим крахом для армейской команды - они проиграли с разгромным счетом 1:5, крайне неудачно стартовав в розыгрыше Лиги Европы. И только лишь к четвертому туру удалось набрать первое очко в еврокубках в этом сезоне - несколько недель назад москвичи сыграли вничью 0:0 в гостях с "Ференцварошем". Оставив для себя тонкое окно возможностей для выхода в плей-офф Лиги Европы.

Постепенно обретающий яркую форму полузащитник и один из лидеров ЦСКА Алан Дзагоев оказался в запасе у армейской команды на поединок против болгарского клуба. Один из самых российских ярких игроков современности получил в свое распоряжение аж полчаса в начале второго тайма игры, выйдя на замену вместо Кучаева. К тому моменту на табло горели нули.

Ну а на 66-й минуте поединка ЦСКА, не сумев реализовать свои моменты в поединке с болгарами, пропустил сам. Вандерсон и Клаудио Кешерю разыграли мяч в штрафной между собой. И Кешерю забил свой четвертый мяч в Лиге Европы, открыв счет в поединке.

Но ЦСКА смог ответить! Вышедший на замену Ильзат Ахметов, воспользовались ошибкой игрока Лудогорца, забрал мяч и отдал его Федору Чалову. Ну а Федя забил с нескольких метров.

Матч завершился вничью 1:1. И для армейцев не осталось никаких шансов на выход в плей-офф Лиги Европы - 2 очка после 5 игр в еврокубке.

Свой последний матч на групповом этапе Лиги Европы и финальный поединок в календарном году футболисты ЦСКА проведут в Испании. 12 декабря им предстоит выезд в Барселону на игру против "Эспаньола", который уже обеспечил себе право участия в плей-офф Лиги Европы.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча ЦСКА - Лудогорец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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