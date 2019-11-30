Эксперт ВАДА на встрече с русскими, услышав доказательства невиновности наших, испугался и сбежал

Всемирное антидопинговое агентство официально 9 декабря примет решение по судьбе российского спорта. Нашей стороне вменяют подделку некоторых пунктов базы данных РУСАДА, которую передали во Всемирное антидопинговое агентство. Мол, в некоторых случаях были найдены расхождения и ВАДА настаивает на том, что все было подделано злонамеренно. И точка. Наши проводили две встречи с экспертами агентства, однако, похоже, их просто не услышали.

Стали известны подробности разговора с людьми из агентства. И в них - немало интересных деталей.

- Во время второй встречи в ноябре они начали приводить свои доводы, что были изменения и искажения, что кто-то целенаправленно добавлял и удалял данные. Но как только мы начали показывать явные технические доказательства, что это не так, эксперт WADA испугался, встал и ушел, - заявил в эфире программы "Время покажет" заместитель директора ФГАНУ "Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти" Юрий Силаев. При этом, отмечая стиль разговора представителей ВАДА:

- Как только мы говорим вещи, которые им неудобны, их руководитель нас прерывает и говорит, что это не обсуждение и не встреча экспертов, а ознакомление российской стороны.

При этом, к той самой копии базы, которая есть в распоряжении ВАДА, у российской стороны есть свои вопросы и претензии:

- С технической точки зрения база, которая есть у так называемого осведомителя, никогда не была показана российской стороне. Родченков уехал за рубеж в 2015 году, а базу передал почему-то только в октябре-ноябре 2017 года. Владея компьютером, Олег Мигачев (разработчик базы) мог её изменить, как ему угодно. Соответственно он там что-то добавил, что-то скрыл, что-то удалил. У нас же база работала каждый день, - говорит Силаев.

В то же время, эксперты Всемирного антидопингового агентства в разговоре с россиянами признали - базы совпадают!

- Расхождения оказались довольно мелкими. Так нам было заявлено в сентябре на встрече. При этом сказали, что базы совпадают на 99%, - заявил эксперт.

Отметим, что еще в начале 2018 года во время разбирательств в Спортивном арбитражном суде Лозанны была сказана любопытная деталь. Бывший работник РУСАДА Евгений Кудрявцев, который трудился вместе со сбежавшим в США Григорием Родченковым, заявил - перед Олимпиадой 2014 года в Сочи его руководитель приказал всем подчиненным завести новые аккаунты электронной почты и сдать ему логины-пароли. И некоторые переписки со своим участием Кудрявцев увидел впервые. И он предположил тогда, что Родченков переписывался сам с собой, создавая ложные сообщения. Сторона обвинения не смогла никак опровергнуть эти сообщения.