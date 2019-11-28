О чем молчит ВАДА: "тайный свидетель" России заявил, что Родченков перед Олимпиадой в Сочи заставил отдать ему пароль от своей почты

9 декабря официально будет принято решение по судьбе российского спорта. Исполком ВАДА скажет - принять ли рекомендации своего комитета по жестким санкциям к нашей стране, либо же нет. Однако уже сейчас в западные СМИ утекли детали отчета, который был сделан специалистами. И один из главных эпизодов, который вменяется российской стороне - якобы подделка переписки одного из бывших работников московской антидопинговой лаборатории.

Будто бы самый ценный свидетель российской стороны публично заявил, что Родченков - лжец, и это нужно России, дабы опорочить "доброе имя" беглого антидопингового чиновника. В официальном пресс-релизе ВАДА его личность не раскрывалась.

Но благодаря утекшей в прессу информации тайна раскрылась - это Евгений Кудряцев. Всемирное антидопинговое агентство не говорит всех деталей этого дела. Но в открытом доступе есть несколько интересных документов

Итак, нельзя говорить о том, что Евгений Кудряцев - самый ценный российский свидетель и его сведения были решающими. Впервые имя Кудрявцева всплыло в скандальном докладе канадского юриста Ричарда Макларена в 2016 году. Согласно утверждениям Макларена, во время Олимпиады в Сочи именно на Кудрявцева возлагалась одна из важных ролей в антидопинговом "заговоре" на Играх 2014 года. Именно он под покровом ночи должен был передавать в тайную "дырку" в антидопинговой лаборатории допинг-пробы российских спортсменов для последующей подмены.

Как Макларен это выяснил и вынес в доклад? Он положился только на сведения от Григория Родченкова. Потому что когда в начале 2018 года в Спортивном арбитражном суде Макларену задали прямой вопрос - а вы говорили вообще с Кудрявцевым, пытаясь выяснить детали? Канадец пожал плечами и сказал, что он вообще не разговаривал с ним.

Однако же, когда самому Кудрявцеву дали слово в Спортивном арбитражном суде, то он рассказал немало интересных деталей. С ним суд связался по скайпу и под присягой он поведал все, что знал. Кудрявцев работал в Московской антидопинговой лаборатории с 2012 по ноябрь 2017 года.

Он рассказал о жизни лаборатории перед важным событием, охарактеризовал своего босса Родченкова. Но главная деталь - это доступ к электронной почте.

Накануне Олимпиады 2014 года в Сочи Григорий Родченков строго приказал всем своим подчиненным завести новые, "чистые" аккаунты электронной почты и отдать ему логины-пароли. Кудрявцев признался, что выполнил эту инструкцию и отдал все своему тогдашнему начальнику. А что Родченков делал с этим всем добром - никому не известно. Кудрявцева спросили по поводу переписки с начальником, где якобы обсуждалась подмена допинг-проб. На что он заявил, что впервые видит эти сообщения никогда не переписывался со своим шефом на эти темы. И тогда, там, на суде в Лозанне в начале 2018 года он предположил, что это фейковые сообщения: Родченков просто переписывался сам с собой, имея на руках все логины-пароли к электронным почтам своих сотрудников. Выходит, что впоследствии эта переписка оказалась в распоряжении Ричарда Макларена, ВАДА и всех причастных к обвинениям в адрес российских спортсменов.

На том судебном заседании в качестве свидетелей со стороны защиты были помимо Кудрявцева и другие люди. Это - глава Сочинской антидопинговой лаборатории Юрий Чижов, начальник отдела пептидного допинга и анализа крови Московского антидопингового центра Григорий Кротов.

Когда же наступило время ответа со стороны обвинения на показания от Кудрявцева, Чижова, Кротова, то есть хорошо знакомых с Родченковым на Олимпиаде-2014, то они ответили - зачем их слушать? Их заставили это говорить и у них не было выбора сказать другие слова.

Но как мы знаем, в итоге Спортивный арбитражный суд оправдал 28 российских спортсменов и смягчил санкции для 11 атлетов, отменив пожизненное отстранение от Олимпиад для всех 39 подавших иски людей. России вернули тогда медали Олимпиады 2014 года в Сочи и за нами осталась победа в командном зачете тех Игр.

Но надо сказать, что ни ВАДА, ни МОК не смогли принять то поражение в суде. Когда были опубликованы полные документы всех судебных решений, то Международный Олимпийский комитет вместо публичных извинений в адрес людей, которых оболгал Родченков, выпустил другое заявление. Мол, хорошо, если мы найдем какие-то новые доказательства в адрес россиян, то заведем на них дело еще раз.

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