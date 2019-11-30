2019-11-30T15:41:24+03:00
Звезды

Располневшая Мария Голубкина показала фигуру в дерзком мини-платье с глубоким декольте

46-летняя актриса принимает себя любой
Ольга ЛИБГАРДТ
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Мария показывала поклонникам, как выглядит в реальной жизни без гримаМария показывала поклонникам, как выглядит в реальной жизни без гримаФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Мария Голубкина относится к той категории женщин, которые чувствуют себя уверенно в любом весе. Недавно актриса сделала неожиданное заявление, мол, для нее пришло время начать красиво стареть. Потому лишние килограммы 46-летнюю звезду ничуть не смущают.

Мария Голубкина предстала в очень откровенном наряде. На ней было надето короткое атласное платье розового цвета. Наряд звезды с глубоким декольте едва прикрывал линию бикини и черные кружевные чулки с поясом. Эффектный образ завершали туфли на платформе и высоком каблуке.

При этом невооруженным взглядом видно, что артистка располнела. Впрочем, Голубкина, судя по всему, не испытывает дискомфорта. Она с легкостью перевоплотилась в девушку легкого поведения ради роли в новом проекте.

Располневшая Мария Голубкина показала фигуру в дерзком мини-платье Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Располневшая Мария Голубкина показала фигуру в дерзком мини-платьеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Стоит отметить, что ранее Мария показывала поклонникам, как выглядит в реальной жизни без грима. На этот шаг знаменитость решилась после того, как сделала заявление о своем желании стареть красиво. "Стареть - значит взрослеть. Не торопиться, не участвовать во всем подряд. И не жалеть, что мимо тебя что-то проносится", - поведала она.

Бывшая жена Николая Фоменко уверена, что совсем скоро именно старость станет новым трендом. "Самое смешное, что женщины, которые себе что-то накололи и навтыкали, не знают, что скоро это выйдет из моды. И самым современным трендом станет старость. Сейчас уже модно сохранять индивидуальность. А в одежде давно уже в моде винтаж. Старость - наше все", - цитирует Марию "Караван историй".

ИСТОЧНИК KP.RU

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