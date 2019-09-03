"Пусть шпагат хоть в 80 лет делает": Мария Голубкина похвалила Волочкову

Актриса Мария Голубкина сделала неожиданное признание. Оказывается, 45-летняя артистка является давней поклонницей Анастасии Волочковой.

"Хочу сделать футболку с портретом Волочковой. Она мне нравится. Главное в жизни - бить в одну точку, только тогда можно получить какой-то результат. Волочкова это умеет. Она прекрасно исполняет свою роль, поддерживает образ, работает над ним", - огорошила Мария Голубкина.

По ее словам, балерина настолько всех достала своим шпагатом, столько раз его повторила, что постепенно это сделалось крутым. Она также подчеркнула, что одним из достоинств Анастасии является ее индивидуальность.

golubkina1973 Мария Голубкина

"Волочкова ведь почему еще мне нравится? Она не оглядывается на мнение окружающих, дует в свою дуду. Пусть только ничего не меняет. И в восемьдесят лет делает шпагат", - цитирует актрису "Коллекция Караван историй".

Коснулась Мария и такой деликатной темы для каждой женщины, как старение. "Старость - наше все. Нужно не бежать, не спешить, получать от жизни удовольствие. Находить в ней каждый день поводы для радости и ценить то, что у тебя есть", - уверена Голубкина.

volochkova_art Измеряю длину острова

Она призвала всех научиться стареть правильно: "Если мы хотим быть действительно современными и молодыми, надо стареть! Старость - не ругательное слово. Надо принимать себя и то, что тебе дано, с радостью и благодарностью".