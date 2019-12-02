Придут ли Россия и Запад к тотальному электронному контролю над населением, по примеру Китая

Продолжение.

Часть 1

ОПОЗНАТЬ ЗА ТРИ СЕКУНДЫ!

В первой части член Совета по внешней и оборонной политике, доктор юридических наук Владимир Овчинский рассказал о китайской Системе Социального Кредита (SCS) - тотальном электронном контроле за населением. Пока идет масштабный эксперимент в тридцати крупнейших городах КНР. К концу 2020 года Система охватит всю Поднебесную. Каждый китаец получит персональный электронный идентификатор с 18-разрядным кодом. Кроме официальных стандартных данных, принятых во всем мире: имя, фамилия, дата, место рождения, жительства, семейное положение, в него заносят сведения об имуществе, кредитах, поведении на работе, в быту, семье, включая супружеские измены. И массу другой информации из разных источников. Вскоре китайское руководство сможет получать в режиме онлайн полную картину жизни в стране, вплоть до отдельной личности и ее постели.

А с помощью 600 миллионов видеокамер уже в 2022 году любого китайца вычислят на улице за 3 секунды!

Владимир ОвчинскийФото: Олег РУКАВИЦЫН

ВСЕВИДЯЩАЯ КАМЕРА

- Владимир Семенович, главный вопрос, который я хотел задать вам, готовясь к беседе – когда в нашей стране власти устроят «электронный концлагерь» по примеру братского Пекина. Теперь понимаю его бессмысленность. В Китае чиновников наказывают строже, чем простых граждан. Отечественные чиновники будут всячески саботировать внедрение системы, аналогичной китайскому социальному кредиту. Иначе прощай их оффшоры, незадекларированные или записанные на родственников, «бывших» жен дома, виллы за рубежом и на родине, прочее имущество, нажитое «непосильным трудом на государевой службе», любовницы… Искусственному интеллекту, который будет составлять рейтинги, взятку не дашь, по телефону не прикажешь «закрыть глаза» на грешки иных господ в высоких креслах. Он четко все покажет.

- Согласен!

- Но остается видеоконтроль! Пока его ощущают в основном водители, получая штрафные квитанции за нарушение правил дорожного движения. Недавно прочитал, что в Москве в рамках программы «Безопасный город» установят 177 тысяч камер. Не простых, а завязанных на систему распознавания лиц в режиме онлайн. Налицо тотальный контроль за москвичами! Система видеонаблюдения в столице России, цитирую, станет крупнейшей в мире после Китая.

- Неправда! Всего 177 тысяч камер на 12.6 млн. жителей Москвы. В оплоте демократии Лондоне, где живет около 9 миллионов, действует уже 560 тысяч камер. Большинство завязаны на алгоритм искусственного интеллекта с системой распознавания лиц. Так что сравнение не в пользу Москвы. Я уж не говорю про Китай с сотнями миллионов камер. Сейчас там успешно тестируют аппаратуру, опознающую людей по походке. Гюльчатай даже не придется открывать личико. Вычислят и так.

- Но у нас эти «умные» камеры устанавливают исключительно для фиксации физиономий участников протестных митингов, утверждает оппозиция.

- В Лондоне, Нью-Йорке, Берлине, Париже - всюду на любых митингах полиция фиксирует каждый шаг. Но главная задача тотального видеоконтроля - профилактика, раскрытие серьезных преступлений, терактов, прочих негативных процессов, поимка сбежавших преступников. Напряженность в мире растет. Поэтому во многих «цивилизованных странах» повышают меры безопасности на всех уровнях, включая системы видеокамер. Мало того. Сейчас в Штатах 250 миллионов человек из 300 стоят на биометрическом контроле. В базу данных вбиты их отпечатки пальцев, радужная оболочка глаз и т.д. По их примеру китайцы, в дополнение к электронному идентификатору, тоже начали сбор биометрической информации.

В Лондоне, Нью-Йорке, Берлине, Париже - всюду на любых митингах полиция фиксирует каждый шагФото: REUTERS

Так что в плане видеофиксации Россия еще значительно отстает от Европы, Америки. Программа «Безопасный город» - правительственная, рассчитана на всю страну. Москва лишь пилотный проект для России. Есть еще немало проблем с подключением столичных камер к алгоритму искусственного интеллекта, хранилищами информации. Более детально надо регламентировать правовой статус этих камер. Используя мировой опыт. Но уже сегодня в той же Москве в 70 процентах всех раскрытых преступлений использована информация с камер.

Другое дело – китайская Система социального рейтинга. Человек перешел улицу на красный свет, бросил окурок мимо урны, опоздал на работу, просрочил оплату за жилье… Все суммируется, ему не дают кредит в банке, не принимают на работу в госучреждения, крупные фирмы, не продают билет на самолет...

Это серьезные нарушения прав человека. Совершенно неприемлемая для России, Европы, Америки ситуация. Впрочем, у Китая свои традиции. Тысячи лет там следят друг за другом, доносят властям. В конце концов, это внутреннее дело Китая. Чужой монастырь со своим уставом.

У Китая свои традиции. Тысячи лет там следят друг за другом, доносят властямФото: REUTERS

ЦИФРОВОЙ ГУЛАГ ОТМЕНЯЕТСЯ

- Оставим за скобками нарушения прав человека, саботаж части чиновников, «путающих свою личную шерсть с государственной». Готова ли сегодня Россия в принципе технически создать так называемый «электронный концлагерь»? Взять под колпак личную, общественную жизнь каждого россиянина?

- За ответом, позвольте, обращусь к докладу «Система контрактов социального доверия Китая в глобальной перспективе» гонконгской «фабрики мысли» ChinaFile. Его составила группа ученых во главе с Джеффри Дингом из Оксфорда. Динг, специализируется на теме развития искусственного интеллекта и других стратегических технологий в Поднебесной. Этот доклад – наиболее объективный по проблемам так называемого «электронного концлагеря».

Россия, пишет Динг, наряду с Соединенными Штатами и Китаем является государством с полным интернет-спектром: собственная поисковая система Яндекс, социальная сеть В Контакте, торговые платформы Авито, Озон. Это позволяет вести сплошной мониторинг и сбор поведенческой информации. Потенциально Россия способна создать отлаженную систему кредитного, социального и даже политического рейтингования граждан.

Однако, по мнению Динга, в ближайшие пять-семь лет это не реально. Дело даже не в пословице «Строгость российских законов компенсируется необязательностью их выполнения». Совершенно неважно, где физически установлены серверные сети и суперкомпьютеры. Главное, где они произведены. Если страна использует зарубежные сервера, суперкомпьютеры и их комплектующие, начиная от ячеек памяти, кончая видеокартами и т.п., она не является суверенной с информационной точки зрения. Получаемые и сохраняемые данные попадают в распоряжение не только владельцев системы, но и производителей компьютеров, телекоммуникационных сетей.

Проблема России в том, что она имеет мощную программную базу, но отсутствует современное производство аппаратуры. Если Москва всерьез примет решение создать национальную рейтинговую систему типа китайской SCS, то совладельцем цифровых досье и рейтингов всех россиян вместе с руководством России неизбежно станут американцы либо китайцы.

- Значит, лет 7-10 Россия еще точно не станет «электронным ГУЛАГом». Про Китай вы все рассказали ранее. А как в дела у третьего «кита» Интернета – Штатов? Оттуда, собственно, и расползлась по планете Всемирная паутина. В США вроде бы всех поголовно взяло под цифровой колпак Агентство национальной безопасности (АНБ), занимающееся радиоэлектронной разведкой.

- Действительно, широко распространено мнение, что Агентство Национальной Безопасности США имеет досье на всех американцев и постоянно пополняет их с помощью систем видеонаблюдения, данных о финансовых транзакциях, подключения к сетям интернет и мобильных провайдеров. Это не соответствует действительности, утверждает в докладе авторитетный специалист по искусственному интеллекту Джеффри Динг, кстати, бывший сотрудник Госдепа США. По его мнению, этот миф в значительной мере создали левые и либеральные СМИ, соцмедиа Штатов.

Широко распространено мнение, что Агентство Национальной Безопасности США имеет досье на всех американцев и постоянно пополняет ихФото: Shutterstock

АНБ на самом деле обладает крупнейшим в мире хранилищем персональных данных и наиболее мощными средствами их пополнения. Однако, в соответствии с американскими законами, Агентство сосредоточено, прежде всего, на иностранцах, а также жителях Америки, имеющих подозрительные контакты. Никаких всеохватывающих миллионов досье на граждан США у АНБ нет.

Но в 2020 г. в Соединенных Штатах запустят федеральную платформу Data Services Hub. Ее начала создавать еще администрация Обамы, занимаясь реформой медицинского обслуживания. Основой Data Services Hub станет электронный идентификатор на каждого американца с набором сведений: фамилия, имя, дата рождения, пол, этническая принадлежность, статус налогоплательщика, номер соцстраховки, адрес постоянного проживания, электронной почты и номер мобильного телефона, по которым с гражданином можно оперативно связаться. Доходы, рассчитанные по налоговой декларации, кредитная история. Предусмотренная законодательством информация о состоянии здоровья, включая беременность, слепоту, инвалидность, наличие тех или иных болезней. По определенным профессиям, прежде всего, связанным с высокими технологиями, внесут сведения, какое учебное заведение человек закончил, где сейчас работает. Data Services Hub будет аккумулировать и хранить у себя всю информацию о лицах, проживающих на территории США.

- Весьма смахивает на китайскую систему. Электронный идентификатор, многочисленные сведения в одном месте…

- Коренное отличие от китайской Системы Социального Кредита – это будет чисто гражданская база данных. Полностью отделенная от баз ФБР, АНБ, полиции штатов. То есть, никакой информации судебных, правоохранительных органов, многочисленных спецслужб. И, конечно же, никаких доносов от соседей, друзей и т.д. Как и составления рейтингов благонадежности, поведения гражданина.

Информацией Data Services Hub смогут пользоваться правительственные организации. А также частный бизнес, имеющий лицензии на получение сведений, связанных с конкретным видом его деятельности.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

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