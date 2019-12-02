2019-12-02T10:32:49+03:00
Общество

На Красной площади установили трон для первого лотерейного МИЛЛИАРДЕРА

Розыгрыш состоится 1 января 2020 года в прямом эфире
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На Красной площади установили трон для первого лотерейного МИЛЛИАРДЕРАНа Красной площади установили трон для первого лотерейного МИЛЛИАРДЕРА
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В первый день нового года во всенародно любимой лотерее «Русское лото» гарантированно будет разыгран МИЛЛИАРД рублей, который с большой вероятностью достанется одному победителю. Это означает, что в стране может появиться первый лотерейный миллиардер. Будущего счастливчика уже ждет трон, расположенный в самом центре столицы — на Красной площади.

Обладателем поистине колоссальной суммы сможет стать любой участник 1316-го тиража «Русского лото». Розыгрыш состоится 1 января 2020 года в прямом эфире одного из федеральных телеканалов.

— Миллиард гарантированно будет разыгран. Он достанется билету или билетам, где раньше других совпадут все 15 чисел одного из полей. С вероятностью более 60% обладателем миллиарда будет один участник, — комментирует операционный директор «Столото» Варвара Басанович. — Предугадать, кому достанется миллиард, невозможно. Первым лотерейным миллиардером может быть женщина, мужчина или семейная пара. Он может жить в большом городе или маленьком поселке, быть студентом, пенсионером или рабочим. Нам самим очень интересно, кто же займет это место. При этом уже сейчас любой желающий может примерить на себя роль самого богатого победителя лотерей: сфотографироваться на троне, установленном на Красной площади, и загадать желание на миллиард.

Актер Сергей Гармаш

Актер Сергей Гармаш

Напомним, что по итогам прошлого новогоднего розыгрыша в «Русском лото» миллиард рублей разделили два победителя: семейные пары из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Первые купили на тираж более 10 билетов, вторые — всего один, а выиграли оба по 500 000 000 рублей. Это еще раз доказывает, что удача может улыбнуться любому.

По статистике государственных лотерей, с начала года количество выигрышных билетов всех государственных лотерей составило около 116 миллионов. Лотерейными миллионерами за этот период стали более 716 участников.

Обладателем поистине колоссальной суммы сможет стать любой участник 1316-го тиража «Русского лото»

Обладателем поистине колоссальной суммы сможет стать любой участник 1316-го тиража «Русского лото»

Топ-10 крупнейших лотерейных выигрышей в стране впечатляет:

506 000 000 рублей /Ноябрь’ 2017. «Русского лото». Воронежская область/;

500 000 000 рублей /Январь’ 2019. «Русское лото». Свердловская область/;

500 000 000 рублей /Январь’ 2019. «Русское лото». Санкт-Петребург/;

365 180 787 рублей /Май’ 2017. «Гослото «6 из 45». Краснодарский край/;

358 358 566 рублей /Февраль’ 2016. «Гослото «6 из 45». Новосибирская область/;

300 000 000 рублей /Май’ 2017. «Гослото «4 из 20». Новосибирская область/;

286 147 104 рублей /Сентябрь’ 2019. «Гослото «4 из 20». Москва/

267 506 103 рубля /Февраль’ 2018. «Гослото «6 из 45». Нижегородская область/;

250 000 101 рубль /Январь’ 2018. «Русского лото». Москва/;

232 474 018 рублей /Апрель’ 2018. «Гослото «4 из 20». Алтайский край/;

Билеты на новогодний тираж «Русского лото» уже в продаже по всей стране. Стоимость билета — 100 рублей. Помимо главного приза в миллиард рублей, в новогоднем тираже будет разыграно 100 призов по 1 000 000 рублей и множество других денежных призов. Выигрывает каждый второй билет.

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