Список пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкальском крае

Число погибших в аварии с участием рейсового автобуса в Забайкалье, который упал с моста в реку, увеличилось до 19 человек. Как стало известно "КП" в аварии погибло двое детей и водитель. Раны различной степени тяжести получил 21 человек. На данный момент известны фамилии 11 пострадавших, публикуем список.

Чернявский Александр 1983 г.р.

Вдовина Прасковья 1989 г.р.

Доставалов Антон 1991 г.р

Евсеева Екатерина 2001 г.р.

Турков Александр

Баранова Светлана

Панов Максим1993 г.р.

Григорьев Евгений

Подкопалова Наталья 1977 г.р.

Баранова Ирина 1981 г.р.

Кристина Б. 2002 г.р.

Напомним, в воскресенье, 1 декабря, туристический автобус, следовавший по маршруту Сретенск - Чита, упал в реку из-за лопнувшего переднего колеса.

На место аварии были отправлены экстренные службы и спецтехника, работа которой осложнялась треснувшим под автобусом льдом. Выживших в салоне пассажиров спасли с помощью крана. Помощь им оказывает санитарная авиация.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает пресс-секретарь регионального следственного управления СК Егор Марков.

На место аварии выехал Ространснадзор для проведения проверки случившегося.

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