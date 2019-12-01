"Мне дали семь месяцев": Мирослава Дума впервые рассказала о смертельной болезни

Фэшн-икона Мирослава Дума смертельно больна. О своем недуге 34-летняя многодетная мать рассказала поклонникам. Она призналась, что врачи давали ей семь месяцев жизни, а недуг связан с иммунной системой.

Мирослава Дума впервые рассказала, что в начале года ей поставили страшный диагноз - редкое заболевание легких. "Мне дали семь месяцев. Это было безумно страшно тогда, но, оглядываясь назад, я понимаю, что последние несколько месяцев были, возможно, самыми счастливыми в моей жизни", - обратилась она к подписчикам.

По словам девушки, вся ее жизнь была нескончаемым марафоном и гонкой за успехом: "Я поняла, как сильно люблю жизнь, как прекрасен наш мир и как сильно я хочу остаться здесь. С людьми, которых я люблю. Впервые в жизни я увидел ярко-голубое небо. И красивую зелень деревьев. Как будто я раньше жила на другой планете. Я просыпаюсь счастливой только потому, что могу провести здесь еще один день. Не требуя большего и не пытаясь бежать быстрее".

miraduma Earlier this year I was diagnosed with a rare lung disease, and given 7 months to live...

Мира пишет, что сколько она себя помнит, столько искала всеобщего одобрения, не понимая, что на самом деле ей нужно было сначала научиться любить саму себя. "Годы самокритики и сомнений, стресс, диеты, физическое, умственное и эмоциональное давление привели к тому, что моя иммунная система рухнула. Я смертельно заболела", - поведала она.

Только теперь Дума понимает, что последние несколько месяцев, с того момента, как она узнала о своем недуге, стали самыми плодотворными за все ее 34 года. "Но успех для меня сегодня измеряется уже не внешними показателями, а тем, что внутри. Он измеряется моим собственным здоровьем и здоровьем тех, кого я люблю", - заключила Мирослава Дума.

Икона стиля более десяти лет счастлива замужем за предпринимателем Алексеем Михеевым. Супруги воспитывают троих детей. Впервые Мирослава Дума стала известна среди поклонников модных направлений после того, как в качестве фотомодели появилась в популярном блоге Скотта Шумана. Мирослава регулярно входит в список тех, кто формирует глобальную индустрию моды.