Вячеслав Никонов - о запрете школьникам в Латвии учиться на русском: Это - политика апартеида и свирепая дискриминация

В Латвии, как передают в воскресенье, 1 декабря, многие информагентства, окончательно запретили школьникам учиться на русском языке. Такое решение принял Конституционный суд страны. Эту тему мы обсудили с известным политиком, историком и публицистом...

Вячеслав Никонов - о запрете школьникам в Латвии учиться на русском 00:00 00:00

-... Вячеслав Алексеевич, вердикт латвийского конституционного суда распространяется не только на государственные, но и на частные школы...

- К сожалению, все эти правила устанавливаются внутренним законодательством Латвии, которое находится в вопиющем противоречии с европейскими нормами, с нормами Европейского Союза, которые, в общем-то, предусматривают защиту прав всех национальных меньшинств.

Во многих европейских странах преподавание ведётся на многих языках. К сожалению, есть вот такие исключения, где у власти находятся просто этнократические режимы, которые проводят политику апартеида, если называть вещи своими именами.

Я абсолютно не стесняюсь употреблять данное слово, то, что творится в Латвии - это дискриминация людей по национальному признаку. Причём, достаточно свирепая. Которая касается всех отраслей жизни: не только образования, но и гражданских прав, прав собственности и так далее.

Дискриминация "неграждан" в Латвии, безусловно, зашкаливает.

- И к чему это может привести? Чем это грозит?

- Да чем это чревато? Безусловно, это огромный ущерб для русскоязычного населения...

Сейчас, вообще, русскоязычных в Латвии больше, чем нерусскоязычных. Потому что - по-русски там говорят все, по-латышски - не все. Но все дети сейчас вынуждены будут учить латышский язык. Но!

Понимаете, для них он - не родной. Обучение на неродном языке снижает качество обучения многократно. То есть, это - падение уровня образования во всей стране. И это делается сознательно.

Другое - это, конечно, обострение межнациональных конфликтов. Потому что сила государства заключается в том, насколько оно способно обеспечить межнациональное согласие.

В России, по сути, 35 государственных языков, а преподавание ведётся на 86 языках народов нашей страны. В этом - наша сила, а не наша слабость.

Если вводится один язык государственный, один язык преподавания, то в этом случае вы обрекаете страну на то, что она рано или поздно взорвётся. Мы это уже видели на Украине - к чему приводили все эти вещи и еще будут приводить и дальше. Потому что, когда происходит раскол общества не просто по вопросам идеологии, не просто по вопросу того, какой у кого паспорт – гражданина или "не гражданина", а по вопросам языка. А, тем более, еще и по вопросам веры, как сейчас на Украине, после церковного раскола. И это - гарантия того, что общество взорвется.

То есть, эти государства явно (находятся) под давлением извне, чаще всего – из-за океана... А тамошние эмиссары проводят такую политику, которая обрекает эти страны на то, что они - да, становятся антироссийскими, русофобскими инструментами, обрекает их на то, что они становятся крайне хрупкими внутри.

- Родители русскоязычных, и не только, ребятишек в Латвии бьют тревогу, они считают, что десятки тысяч детей потеряют теперь шанс получить хорошее, нормальное, цивилизованное образование. И странно, что власти говорят: а что, все по закону, мы "восстановили историческую справедливость".

- Никакой исторической справедливости там, конечно, и близко нет, потому что, я просто напомню, все образование в Латвии было организовано, в основном (на современном уровне), в то время, когда Латвия была в составе Российской империи. Преподавание там, естественно, велось на русском языке, так что, исторические традиции преподавания в высшей школе в Латвии, кстати, были неплохие, они были заложены тогда еще, в Российской империи.

То, что сейчас происходит, это, наоборот, как бы отвлечение от большой науки, поскольку язык науки - он специфический. В русском языке он есть, в латышском его просто может не быть.

- Как наша власть, парламент, фонд «Русский мир», который вы возглавляете, должны реагировать витой ситуации?

- Мы должны реагировать на это резко отрицательно, естественно, все необходимые заявления на этот счет уже делались, и неоднократно, и будут еще сделаны.

Но, кроме того, действительно, я считаю, у нас есть все возможности для того, чтобы постараться повлиять на ситуацию через нормы Европейского союза. Потому что русский - это язык, на котором говорит очень большое количество людей в Евросоюзе – на самом деле он пятый или шестой по использованию.

Если будет собрано необходимое количество подписей под соответствующей петицией о введении русского языка, как официального языка Европейского союза, то это будет сделано. И в этом случае невозможно будет запретить преподавание на русском в любой стране Евросоюза.

Я думаю, по этому направлению нам надо двигаться, при этом, да, разумеется, - осуществляя все необходимые меры дипломатического, политического и прочего давления в пользу того, чтобы в Латвии отказались от этой глупости и предоставили людям право, которое, в общем-то, должно быть гарантировано всем - право на обучение на родном языке.

Тем более, что, как минимум для трети населения Латвии русский является не просто хорошо знакомым, это их родной язык, тот язык, который они впитали с молоком матери.

- А петиция уже готова?

- Ну, об этом идет речь, но - это, скажем так, достаточно серьезная операция, которая должна осуществляться, в том числе, при поддержке государственных органов.

- Если будут какие-то шаги в этом направлении – мы готовы - я имею в виду не только себя лично и своих друзей - поддержать вас. Наш русский мир.

- Мы знаем, что «Комсомольская правда» всегда поддерживает русский мир очень активно. Является носителем русского мира в разных странах...

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