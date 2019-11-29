«Пластика и «уколы красоты»: косметолог раскусил помолодевшую Любовь Успенскую

Королева шансона Любовь Успенская этим летом всерьез заявила, что устала ждать внуков от своей дочери Татьяны и сама готова снова стать мамой.

Артистка объявила кастинг на должность суррогатной матери для своего будущего наследника.

uspenskayalubov_official Концерт в Сиэтле прошёл отлично

— Пугачевой можно, Киркорову можно, а я рыжая что ли? Тоже хочу еще детей, — смеется Любовь Успенская.

uspenskayalubov_official Всегда мечтала быть похожей на молодую Бриджит Бардо Хоть и природой не дано, но я стараюсь ) #успенская #бардо #топ #интересное

Поклонники звезды заметили, как молодо в последнее время выглядит певица: подтянутая фигура, роскошные ноги, лицо без морщин.

— Учитывая специфику строения черепа, прикуса и возраст, Любовь выглядит великолепно, — рассматривает свежие фото Успенской врач-косметолог, дерматолог Марта Орлова. — Линии натяжения и перераспределение тканей отчетливо свидетельствуют о височном лифтинге, блефаропластике (коррекция век), и также, предположительно, сделана ринопластика (изменение формы носа), причем, скорее всего, неоднократно. Наверняка, Любовь использует инъекции гиалуроновой кислоты и ботулотоксина, так как амплитуда мимики сдержанная. Лишних объемов, провисания кожи нет. Отдельно хочется отметить состояние фигуры. Успенская явно занимается фитнесом, следит за питанием, возможно, даже использует процедуры по телу, например, массажи и обертывания. У неё фигура молодой женщины. Это не только природные данные, но и большой труд.