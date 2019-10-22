Любовь Успенская хочет использовать собственную дочь как донора яйцеклетки

В конце июня 2019 года Любовь Успенская на всю страну объявила о том, что вновь готовится стать мамой. 65-летней певице в этом должна помочь суррогатная мама. Кроме того, артистка заявила о поиске донора.

"Друзья, ну что, я решилась. И серьезно настроена! Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть. Требования: 1. Красота 2. Ум 3. Талант 4.Здоровье 5. Доброта 6. Честность. Так что, друзья, пожелайте мне удачи. А недоброжелателей попрошу гулять лесом. Интим не предлагать", - написала Любовь Успенская в июле 2019 года.

Настрой у Любови Залмановны боевой. Тем более чтожелающих стать отцом будущему наследнику звезды предостаточно.

"Мне не хватает детского плача в доме, детского крика, смеха. Я эту идею не оставила. Мужчина есть и не один. И есть достойные, то есть, здоровые, умные, красивые, талантливые. А женщина… Мне хотелось бы, чтобы что-то от меня было. Может, я могла бы Тани, ну, клетку взять", - цитирует королеву шансона "Пятый канал".

Успенская уверена: быть мамой на пенсии - легко. Она совсем не чувствует себя на свои годы. Именно поэтому Любовь не боится пробовать новое и активно экспериментирует с внешностью. Да и наряды подбирает соответствующие. Дерзкие мини, высокие ботфорты, обилие блесток и камней.

Любовь Успенская признается, что на самом деле ее огромный гардероб занимает половину квартиры. В нем можно найти эксклюзивные наряды от мировых дизайнеров за большие деньги. "Вы знаете, я даже не знаю, сколько стоит. Потому что если мне что-то нравится, я даже не спрашиваю цену. Вот мне сейчас шьют в Париже персонально платье одно, и уже приезжали оттуда модельеры, снимали мерки профессионально", - хвастается знаменитость.